Flamenco para todos los paladares

Con el terral pisándonos los talones, tal como acierta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, los feriantes se enfundan sus vestidos de lunares o sus trajes de corto y visten con orgullo estas prendas tan icónicas de la Feria de Málaga.

Cuando cae la noche, se da paso a la fiesta, las luces y la música a todo volumen que se asocia a las casetas y los carricoches del Real. Pero si algo es tradición entre los malagueños es plantarse una flor en sus cabezas y bailar flamenco hasta que el cuerpo aguante. Una mezcla deliciosa entre tradición y jolgorio para todos aquellos amantes de este arte. Las calles y las casetas se convierten en un espacio en el que no importa si eres profesional o novato, tan solo cuánta pasión le pongas a los pasos de baile.

Dentro de una peña de colores rojizos suena un cantaor junto a su guitarra. El silencio reina entre el público, que con murmullos habituales, alguna conversación ajena y la música electrónica que viene del exterior adorna al público entregado a las bulerías del artista. Las flores rojas decoran los cabellos de muchas de las mujeres del público, que acompañan en multitud de ocasiones con un vestido rojo a juego.

Encarna es una de las esas mujeres, que con los brazos cruzados y cara de concentración, oye el ritmo de la guitarra. «Me gusta y vivo el flamenco, desde siempre. Porque soy andaluza», explica. Su marido la observa desde la mesa. Ella le mira y le responde con una sonrisa «¿Qué miras? ¡Cuando vaya te firmo un autógrafo!». A pesar de esta pasión, «no sabría decir si hay buen nivel», dado que es «de fuera», como precisa.

Sin embargo, Helena Hidalgo se describe como «medio tinerfeña con sangre cordobesa». Ella y su acompañante, Enia Aitania, vienen por primera vez al Real. «Yo vivo muchísimo el flamenco. Se ve que hay mucho fervor aquí por él», confiesa Helena. En seguida, con complicidad, Enia la complementa: «¡Yo no tengo sangre cordobesa pero me gusta! En Málaga hay un nivel bastante alto de cantaores flamencos». Ambas llevan los labios rojos y una prenda del mismo color. Pese a la cantidad de gente que reina en el Real, «se mantiene la tradición. Creo que se puede vivir bien esta feria», opina Hidalgo. «También pienso igual, como se distribuyen varios actos tienes tiempo para que la gente vaya rotándose dependiendo lo que te guste. Hay diversidad», sige Aitania.

Calzado cómodo, una prenda de lunares y un buen labial rojo. Así va María Vivas, que tiene bien claro que «lo que no puede faltar son las zapatillas de esparto, tanto camisa como falda con algún volante, el abanico y la flor». Uniforme de feria, «arreglá pero informá». El flamenco, más que una asignatura, es pasión y devoción. Desde su perspectiva, con una enseñanza profesional que está recibiendo en el conservatorio, considera que «en las casetas no se suele respetar el flamenco, salvo en las que hacen una programación específica. Aunque entiendo que la feria ha de ser inclusiva por lo que todas las actuaciones no pueden ser puristas. Ha de haber de todo», concluye.

Pese a que es una amante de la feria, sobre todo la de día, ve poco práctico que este año sea más larga. «Que la feria este año sea más larga beneficia a la ciudad en cuanto a visitantes y turistas extranjeros pero que se añadan estos días no lo veo necesario ya que tradicionalmente ha durado una semana y muchas veces al tener menos tiempo aprovechas más esos días y te organizas con más gente», reflexiona. «Una amiga nunca viene aquí al Real porque siempre ve niñatos irrespetuosos, mucho borracho, muy caro todo por ser feria. ¡Y encima el calor! Además, los trenes para el Real hasta Fuengirola, que es donde vive, es complicado y aparcar el coche en el real más complicado aún», critica la feriante.

El flamenco se esconde en cada rincón; entre las luces se alzan, la guitarra al ritmo de bulerías y los cantes que desgarran el alma. El flamenco, como todo noble arte, está bajo la luz de un público que está dispuesto a escuchar.