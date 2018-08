Los finalistas de MálagaCrea y Brisa Fenoy se hacen con la explanada de la Juventud Brisa Fenoy. Dos bandas y una cantautora, los encargados de poner el ritmo a la segunda noche del concurso MálagaCrea rock VICTORIA BUSTAMANTE Miércoles, 15 agosto 2018, 10:03

La segunda noche de la final del certamen MálagaCrea rock fue variada. Compuesta por la única solista, Ángela González y los grupos Loudly y Rey Chico. Como invitada llegaba la artista del momento Brisa Fenoy que daba el salto a principios de año con la composición del tema «lo malo» y que no para de cosechar éxitos.

Continuaba la final de MálagaCrea en la noche del martes de feria donde tres artistas más se jugaban ganarse al jurado. La primera fue Ángela González. En una explanada repleta de gente haciendo botellón su voz es capaz de emocionar con una puesta en escena sencilla con teclado y guitarra. Es la segunda vez que la malagueña se presenta al concurso «tenía miedo porque soy la única cantautora pero luego he visto que cantaban mis canciones». Triunfa con su tema «más que otro fracaso en el amor». «Lo subí a Facebook en moño y en pijama y de pronto tiene más de 25.000 visitas» comenta sorprendida. Una canción con ritmo que el público sigue.

El segundo finalista de la noche fue el grupo Loudly, formado por almerienses. Antes de tocar se funden todos en un largo abrazo. Llevan dos años como grupo y ya han sido teloneros de Los Planetas en su ciudad. «Nos presentamos a todos los concursos, vamos a muerte» afirman. Cuando se les preguntan por las influencias musicales la respuesta es «todo, somos adictos a consumir música, en la furgoneta lo que más escuchamos es trap». Presentan un directo entregado con una batería apasionante y una conexión tangible entre todos ellos. Un pop-rock indie con canciones que llegan en un estilo que ellos llaman «apagar fuego con gasolina».

Desde Granada llegaba Rey Chico, un grupo que se presentó al concurso hace un para de años y vuelve a probar suerte ahora que llevan ya tres años como grupo. Los ganadores del concurso del festival GranadaSound. Se conocen de los bares y comentan que en su ciudad hay muchos grupos y es difícil tener una oportunidad. Un grupo de pop-rock de buenos músicos que planea sacar su tercer discos para finales de septiembre.

Para cerrar la noche de actuaciones llega desde Algeciras Brisa Fenoy. Compositora, cantante modelo y productora, se catapultó a la fama en febrero de este año por componer el éxito de 'Lo malo', interpretado por Ana Guerra y Aitana Ocaña de Operación Triunfo. Cuando la canta haciendo su versión más acústica el público enloquece y le sigue la letra con una explanada a rebosar. Brisa ha sabido aprovechar la oportunidad y no para de cosechar éxitos. En un mercado de música comercial canta con un mensaje y admite que a veces no es fácil. «A mí es lo que me nace. Soy de esas personas que quieren cambiar el mundo con lo que hacen. Mi vida no tendría sentido si no luchase un poco por cambiar las cosas, despertar conciencias». Entre ritmos pegadizos sus letras hablan de cumplir sueños, ser uno mismo, empodedarse y también de la preocupación por las fronteras y las personas.