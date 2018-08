La Feria de Málaga en los sesenta Tipismo en el cartel de la feria de 1963. Los festejos volvieron a celebrarse en el Parque durante la mayor parte de esta década MARÍA PEPA LARA GARCÍA Viernes, 10 agosto 2018, 14:18

Al realizar, hace dos años , el texto sobre los festejos de agosto de los años cincuenta, terminábamos diciendo: «...El nombramiento en 1959 del nuevo concejal de festejos, Ignacio Barrionuevo, propició el cambio de la Feria de Málaga al Parque en ese mismo año». Fue una decisión muy intrépida, puesto que desde los años: 1930 a 1935, 1940 y 1942 no se celebraba en el Parque. Los buenos resultados arrojados favorecieron que la feria continuara en dicha ubicación hasta 1967.

Antes de continuar, nos hacemos una pregunta. A grandes rasgos ¿cuál era la situación política y social de nuestra ciudad en aquella década de los sesenta?

Estos años primeros de los sesenta, significaron para Málaga, como para el resto de los españoles, después de una dura posguerra, la entrada en una sociedad de consumo, con una serie de mejoras: la llegada de los conocidos SEAT 600 a finales de los sesenta, lo que favoreció, a partir de 1958, la instalación de semáforos en nuestra ciudad. Otro acontecimiento había invadido nuestras casas, de una forma, en cierto modo, revolucionaria. En octubre de 1956 se fundó la Televisión Española, ésta aún tardó unos años en introducirse en Andalucía: octubre de 1961. No obstante, la antena repetidora instalada en los Montes de Málaga no comenzó a funcionar hasta el 22 de enero de 1962. Desde entonces, la televisión y el cine transformaron en muy pocos años los códigos de comunicación, pasándose de una información eminentemente escrita a otra que no era posible sin el soporte de la imagen. Precisamente, el cine que había alcanzado su cenit en los años 50-60, unos años más tarde, la televisión perjudicó gravemente a esta industria cinematográfica.

También mejoraron las infraestructuras de comunicación y turismo. Se inauguró el hotel Málaga Palacio en 1966, un proyecto del arquitecto Juan Jáuregui Briales. Hubo, además, un crecimiento en el desarrollo de tejidos textiles industriales como Intelhorce, inaugurada en 1957. En los años siguientes se añadieron: Citesa, Siemens, Amoniaco Español, Coca-Cola, Colema, o Cervezas San Miguel... Esto favoreció, en gran medida, en un aumento de puestos de trabajos.

A todo esto, habría que añadir, como relevante, los nombramientos del alcalde, Francisco García Grana (1958-1964), y del gobernador civil, Antonio García Rodríguez Acosta (1958-1962), lo que significó el inicio de una época de modernidad y eficacia en la gestión, que propició decididamente la integración de la ciudad en el turismo.

Sería ya en el año 1959 cuando la feria daría un vuelco espectacular, gracias al impulso del nuevo alcalde. Su primera medida fue traer la feria al Centro de la ciudad, lo que resultó un éxito inimaginable. En la prensa se hablaba del triunfo y la recuperación de la feria. El alcalde y su equipo concedían entrevistas, aquí y allá, insistiendo en el carácter abierto de la feria de agosto. Por otro lado, en algunos medios también se habló del perjuicio que esta feria podía ocasionar a las plantas y flores del Parque, de gran valor botánico como es conocido. Pero fuentes oficiales del municipio insistían en la vigilancia de la policía municipal, lo que impedía que se dañara este patrimonio.

Frente al presupuesto de la feria del año 1958 -un millón de pesetas-, el del año 1959 había aumentado a más de dos millones, con su vuelta al Parque; en 1962, a cuatro millones; cerca de los siete millones a partir de 1964, lo que nos da una idea de la decidida apuesta de García Grana por reforzar y dar a nuestra feria un marcado carácter nacional e incluso internacional. A partir de 1967, sus sucesores en la alcaldía: Rafael Betés Ladrón de Guevara (1964-1966) y Antonio Gutiérrez Mata (1966-1970), volvieron a incrementar el presupuesto de la feria, que alcanzaría un total de casi ocho millones.

A ambos lados del Parque se instalaron una serie de casetas que amenizaban el recinto ferial. La Municipal estuvo situada en el espacio musical Eduardo Ocón. La Peña Malaguista se ubicó en la actual calle Roma -entre el Ayuntamiento y los Jardines de Pedro Luis Alonso-; junto con un elevado número de casetas, de las que mencionaremos, entre otras muchas, al Club Taurino Malagueño, Los Cines, Peña El Sombrero, Club Mediterráneo, La Fragua, Taberna Gitana, Peña Juan Breva, RENFE.

Las atracciones y carricoches se instalaron en la actual plaza de Torrijos y en la avenida de Cánovas del Castillo, entonces solares sin edificar. La feria se extendía, además, por la plaza de Queipo de Llano -actual plaza de la Marina-, y la avenida del Generalísimo -hoy Alameda Principal-. Todo este espacio festivo estaba iluminado con cincuenta mil bombillas de gran potencia.

Batalla de flores y Exposición Industrial de Muestras

Durante los primeros años de la década, 1959 y 1960, la batalla de flores y la exposición industrial se convertirían en los puntos fuertes de la feria. En relación con la batalla de flores -que tanto éxito habían tenido en los primeros años del siglo XX, en 1942 y en 1958-, tenía lugar el primer día de la feria, en la Alameda Principal, donde circulaban las carrozas y coches adornados de flores. Las carrozas representaban motivos malagueños como la Alcazaba, el Castillo, la Farola..., las cuales optaban a los principales premios otorgados por el Ayuntamiento.

La Feria Oficial de Muestras -situada en el Paseo de las Palmeras del Parque-, también había tenido mucho éxito en los años veinte, aunque no tanto en los años posteriores a la Guerra Civil, 1942, 1946; y ya en 1958 hubo otro intento con la participación de quince firmas expositoras. Sin embargo, pese a que el Ayuntamiento invirtió 250.000 pesetas, con el objeto de potenciar y vincular esta exposición industrial con los festejos de agosto, la participación de cuarenta expositores, a la que acudieron más de cien mil visitantes, los cuales pagaban una pequeña entrada para acceder a dicho espacio expositivo, el acontecimiento, lamentablemente, no tuvo continuidad en años posteriores.

Concursos y certámenes

En la década de los años veinte-treinta aparecen en nuestra feria los concursos de belleza femeninas, aunque no de forma continuada. Sería la Asociación de la Prensa quien la instauró de forma prolongada en los sesenta: 'Elección de la Reina de la Feria'. La idea surgió, en 1965, de una peña surgida en estos años 'El Club Taurino Malagueño', presidida por el concejal Miguel Gómez Díaz. El jurado estuvo integrado, por el alcalde, Rafael Betés; Ángeles Rubio Argüelles, condesa de Berlanga; Perla Cristal y el concejal Juan Gómez Téllez, entre otros.

A partir de 1966 el Ayuntamiento patrocinó dicho concurso celebrándose en la caseta municipal. Y ya en su tercer año, colaboró en el certamen la recién nacida Radio Popular de Málaga -hoy COPE-, dándole mayor difusión en los medios.

Desde el año 1914 se organizaba en la feria de agosto la Fiesta de la Malagueña; a partir de 1952 se celebraba en la Peña Malaguista, dirigida por el presidente y fundador de esta entidad, Antonio Gómez Téllez, bajo el patrocinio del Ayuntamiento.

La recién creada Peña Juan Breva, cuyo primer presidente fue Francisco Bejarano Robles, instauró el concurso de Cantes de Málaga en 1962, por el entonces presidente, José Luque Navajas. Y ya a partir de 1964 se estableció el Gran Premio Juan Breva, dotado por el Ayuntamiento con 30.000 pesetas.

También la peña Los Cines convocó un concurso de Cante Jondo para aficionados. El Club Taurino, invitó a Dolores Vargas; La Peña Malaguista, a Sara Lezana y Lucero Tena. Y por último, la caseta municipal, situada como sabemos en esos años en el ámbito musical, Eduardo Ocón, contrataba a grandes figuras de la época: Lola Flores, Luisa Ortega, Maruja Díaz, Antonio Gades o Gracia Montes.

Verbenas y circos

Las famosas Verbenas de la Prensa convocadas en la feria, después de la Guerra Civil, venían celebrándose con gran éxito. Pero, a partir del año 1956, fecha en la que se trasladó a Torremolinos, quizá por la lejanía, inició una lenta pero paulatina decadencia, hasta dejar de celebrarse en 1962. Creemos que tomó el relevo, desde 1957, la que organizaba Radio Juventud de Málaga, en el Hotel Miramar. Los primeros años era una fiesta benéfica, presentada por Diego Gómez y Mari Tere Campos.

Mención aparte merecen los Baños del Carmen. Terminada la Guerra Civil, se recuperaron las fiestas de disfraces infantiles, organizadas por el Ayuntamiento y celebradas en el citado balneario con un enorme éxito. Sin embargo, en la década de los sesenta, esta fiesta de disfraces de los Baños del Carmen había quedado ya agotada. No tenía sentido su continuidad, quizá debido al elevado número de peñas y asociaciones nacidas en los últimos años. La última que se celebró en este espacio marítimo fue en el año 1960. A partir de entonces, se organizaron numerosos concursos infantiles en casi todas las casetas del Parque. Destacaremos las de la Peña Malaguista, Los Cisnes y El Cortijo del Tío Manuel.

No podemos olvidar la importancia del circo en la feria de aquellos años. Se instalaba en los solares, sin edificar, del barrio de La Malagueta, detrás de la plaza de toros. Los más conocidos fueron, el Circo Nacional de Holanda y el Berlín Zirkus para niños. Para adultos, el conocido Teatro Chino de Manolita Chen, de variedades -muy conocido por los malagueños, pues todos los años se desplazaba a nuestra ciudad, y se situaba en el Pasillo de Santo Domingo-, aunque ubicado en estos años sesenta frente al restaurante Antonio Martín, el cual, amenizó durante muchos años nuestra feria. Curiosamente, en enero de 2017, nos llega la noticia del fallecimiento de Manolita Chen.

Traslado al Polígono de la Alameda

Pese al éxito obtenido con la feria situada en nuestro Parque, con el paso de los años, sobre todo a partir de 1967, especialistas en botánica, como el farmacéutico Modesto Laza Palacios y el abogado y procurador en Cortes, Juan Peralta España, junto con ciudadanos conocidos y anónimos, denunciaron el perjuicio causado en dicho espacio cada año, con la suciedad y el trasiego propio de una feria, lo que repercutía peligrosamente en las plantas y árboles tropicales de nuestro Parque. Unido a los ruidos y molestias inevitables causadas a los enfermos internados en el Hospital Noble, a la falta de higiene y abastecimiento de las casetas, junto con los atascos producidos por el cierre del eje viario del Parque; todo ello, finalmente, propició el abandono de este recinto ferial en 1967; el año 1968 se celebró en el Paseo Marítimo, trasladándose otra vez la feria, en 1969, al Polígono de la Alameda, donde permaneció hasta el año 1972.

Programa de la feria de 1960

Desde el año 1959 a 1967, la Feria de Málaga situada en el Parque, con pequeños cambios, era similar en toda la década. Por esta razón, nada mejor que examinar sus programas de festejos. Por ello, como ejemplo, vamos a destacar pormenorizadamente cómo fueron los del año 1960.

La feria de 1960 se celebró del 30 de julio al 7 de agosto, siendo alcalde, como decíamos anteriormente, Francisco García Grana, y el presidente de la Comisión de Festejos, Ignacio Barrionuevo. El presupuesto de las fiestas de ese año ascendió a la cantidad exacta de 2.167.180 pesetas.

Durante las fiestas estaría iluminado desde las 21.00 horas hasta las 2.00 de la madrugada, en el real instalado en el Paseo del Parque, así como la avenida del Generalísimo y la entrada al Paseo Marítimo.

En las distintas casetas en el Parque actuaron todas las noches, hasta el domingo 7, orquestas y artistas, celebrándose bailes, verbenas y cotillones. Del 9 al 15 se celebró el tercer festival de teatro, música y danza de la Costa del Sol.

Se acordó que el precio de las nueve corridas fuese de 400 pesetas, y de 425 el abono completo en asiento numerado. El propósito del empresario era que Málaga tuviese la feria más importante del año, tanto por el número de corridas, como por la calidad de éstas. En la zona portuaria, y coincidiendo con el fin de los festejos, tuvo lugar una exhibición paracaidista.

Se estipuló que del 1 al 6 de agosto se redujera el horario laboral del comercio desde las 9.00 a las 14.00 horas, con el objeto de que pudiesen acudir a los festejos de la tarde. Del 1 al 5 permanecerán inactivos y cerrados durante la tarde, abriendo la tarde del día 6, procurando conceder permiso al personal, si la organización del trabajo lo permitiese.

Sábado 30

A las 10.00 las bandas de música, cornetas y tambores anunciarán el comienzo de las fiestas, desfilando por las principales calles de los barrios y centro de la ciudad, terminando en el Parque. Desde las 11.00 a las 21.00 horas en la plaza de Queipo de Llano, torneo regional de baloncesto organizado por Educación y Descanso. A las 12.00 salida de la regata internacional de cruceros Málaga-Barcelona-Nápoles, bajo el patrocinio del Real Club Mediterráneo.

De 19.30 a las 20.00 horas en el paseo de la avenida del Generalísimo Franco, batalla de flores y concurso de carrozas y coches adornados. Hubo vendedores de flores, serpentinas y confetis. En los paseos laterales se colocaron sillas para que el público pudiese presenciar este número. El jurado estuvo situado en la parte central de la Avenida para la adjudicación de premios. En carrozas, éstos recayeron en el Real Club Mediterráneo (10.000 pesetas), Sindicatos (7.000 pesetas) y Muñecas Can-Can (4.000 pesetas). En coches fue para la Churrería (2.000 pesetas), Cochecito de Niños (1.500 pesetas) y Triciclos (1.000 pesetas). A las 19.30 regata internacional de velas, campeonato de Málaga, organizado por el Club Mediterráneo. A las 21.00 inauguración de la velada en el real. A las 23.00 verbena organizada por la Asociación de la Prensa en El Ruedo (Las Chapas, Marbella). Actuaron Lill Larsson, Marujita Díaz, María Luisa Merlo, Conchita Bautista, Analía Gadé, Virgilio Texeira, entre otros.

Domingo 31

Desde las 11.00 a las 21.00 horas en la plaza de Queipo de Llano torneo regional de balonmano. A las 12.00 prueba de natación en el Puerto. A las 18.15 primera corrida de feria, seis toros para Manolo Segura, Mondeño y Pedrés.

A las 19.30 continuación de la regata internacional de yolas. A las 21.00 torneo nocturno de balonvolea entre Málaga, Marbella, Vélez, Archidona, Fuengirola y Álora.

Lunes 1

A las 10.00 campeonato de fondo en la carretera Málaga-Fuengirola y regreso. A las 18.15 segunda corrida de feria con seis toros para Luis Miguel Dominguín, Gregorio Sánchez y Paco Camino.

A las 19.00 actuación del teatro de marionetas de Talío en la plaza de Queipo de Llano. A las 23.30 primera vista de fuegos artificiales marítimos.

Martes 2

A las 10.00 segunda etapa del campeonato de fondo en carretera entre Málaga-Rincón de la Victoria y regreso. A las 13.00 concurso de trajes de baño de 1800 en las playas del Club Mediterráneo. A las 18.15 tercera corrida de feria con seis toros para Luis Miguel Dominguín, Jaime Ostos y Paco Camino. Segunda y última actuación del teatro de marionetas de Talío.

En las casetas de la RENFE, Educación y Descanso, Peña Malaguista y Universitaria organizaron verbenas, con orquestas y animadores, con gran éxito de público. Las atracciones del real también estuvieron muy concurridas, así como en el Teatro Chino.

Miércoles 3

A las 10.00 horas campeonato provincial de montaña Málaga-Cuesta de la Reina. A las 13.00 en el Puerto partido de waterpolo. A las 18.15 cuarta corrida con seis toros para Luis Miguel Dominguín, Mondeño y Paco Camino. A las 19.00 elevación de globos y fantoches, disparos de carcasas con regalos y traca piñata en la plaza de Queipo de Llano. A las 20.00 en el Club Taurino Malagueño se inauguró la exposición de temas taurinos del pintor Félix Gil Díaz.

Jueves 4

A las 12.30 en la plaza de Queipo de Llano competición entre bomberos, juego de balón a impulsos de manguera de riego. A las 18.15 quinta corrida de seis toros para Luis Miguel Dominguín, Gregorio Sánchez y Jaime Ostos. A las 18.30 concurso de natación Travesía del Puerto.

A las 19.00 gran fiesta infantil en el Balneario del Carmen. Concurso de disfraces con entrega de premios. A las 20.00 Círculo Ciclista en Ciudad Jardín, campeonato en pista con un recorrido de 30 kilómetros. A las 23.00 en la caseta de la Peña Malaguista Gran Fiesta de la Malagueña. A las 23.30 segunda vista de fuegos artificiales en Martiricos. En las casetas de la RENFE, Educación y Descanso y Universitaria animadas verbenas con baile y música hasta el límite de la hora reglamentaria.

Viernes 5

A las 12.00 horas regata de balandros, campeonato de Málaga. A las 18.15 sexta corrida con siete toros, una para Rafael Peralta y seis para Fernán Murillo, Mondeño y Diego Puerta. A las 19.00 en la caseta de Educación y Descanso torneo regional de tenis de mesa. A las 21.00 en la plaza de Queipo de Llano torneo nocturno de balonmano.

A las 23.00, en los jardines del Hotel Miramar, festival benéfico organizado por Radio Juventud con la actuación desinteresada de artistas y orquestas como la Lis, Didiers, Torcal, Pepita Segura, Latín Combo, entre otros.

Sábado 6

A las 10.00 horas tiro al plato, premio Campeonatos de Tiros al Plato en el Real Club Mediterráneo. A las 12.00 continuación de la regata de balandros. A las 18.15 séptima corrida con siete toros, uno para Rafael Peralta y seis para Gregorio Sánchez, Pepe Cáceres y Manolo Segura. A las 19.30 en la caseta de Educación y Descanso continuación del torneo regional de tenis de mesa.

A las 20.00 en el Hogar Sindical torneo provincial de Ajedrez. A las 21.00 clausura de la XX exposición provincial de arte instalada en los jardines del Parque. A las 23.00 en el Club Mediterráneo verbena de la Paloma, que contó con numerosas atracciones. Intervinieron dos famosas orquestas, una de ellas la Ábalos de Madrid, y la del mismo Club. Presentación del famoso trío Fernando y los Granados. Concurso de trajes. Gran cotillón y concurso de bailes con mantón de Manila.

Domingo 7

A las 9.00 horas en el transversal de Poniente concurso de pesca. A las 10.00 continuación de la competición con tiro al plato. A las 10.00 segundo Círculo Ciclista en le Muelle de Heredia para corredores locales.

A las 12.00 gran exhibición de paracaidismo en la zona portuaria, hubo unos cuarenta saltos en tres modalidades de operación. Las Cofradías Fusionadas de San Juan, a la que pertenece el Arma de Paracaidistas, como hermano mayor honorario, instaló sillas desde el restaurante Antonio Martín hasta el Club Mediterráneo. El programa se basó en tres partes: patrullas en balizaje, cadena margarita y patrullas.

A las 12.00 finales del campeonato Málaga de balandros. A las 18.15 octava corrida con un toro para Ángel y Rafael Peralta, mano a mano, y seis para Fermín Murillo, Pepe Cáceres y Manolo Segura. A las 19.30 en la Peña Malaguista finales del torneo regional de tenis de mesa. A las 23.15 gran espectáculo nocturno con desencajonamiento de los seis toros de Pablo Romero.

Lunes, 8

A las 18.15 gran corrida con seis toros para Luis Miguel Dominguín, Jaime Ostos y Diego Puerta.

Martes 9

A las 19.30 en el Muelle Uno, junto al Paseo de la Farola, prueba de karting en dos pruebas: una para coches de 125 y otra para 200. A las 21.00 iluminación en el real y funcionamiento del parque de atracciones.

Miércoles 10

Debido a la prórroga autorizada, el desfile de caballistas y parejas a la grupa se celebrará a las 11.00 ante la puerta del Ayuntamiento donde se reunirá el jurado. A las 21.00 iluminación en el real. A las dos de la madrugada gran traca final en el real. Llegada de los balandros de la regata Lisboa-Portimao-Málaga.

Martes 19

El último acto de esta feria fue la conmemoración de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos; se cantó una salve a la Patrona en el Santuario de la Victoria, a las 20.00 horas.

Con este texto espero haber dado una idea de cómo fue la Feria de Málaga en la década de los sesenta: sus peculiaridades, cambios y novedades. ¿La década de los setenta? Continuará.