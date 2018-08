Eskarnia rompe con el cartel masculino en la tercera noche de feria

El lunes de feria fue, por fin, el día en el que una mujer pisó el escenario de la explanada de la Juventud. Antes de la actuación de la malagueña Eskarnia tuvo lugar la final del certamen del Área de Juventud MálagaCrea Rock. Una final con nueve artistas, que se divide en tres noches y cuyos ganadores se conocerán el jueves. Tres grupos fueron los que se dejaron la piel para ganar el concurso: La sudadera del manager, Whip Shock y Sacro Requiem. El jurado busca actitud y calidad musical y asegura que cada año hay más nivel y más variedad musical dentro del género.

El primero de los grupos, con cinco componentes, fue el responsable de arrancar la noche en la explanada. Los granadinos de la sudadera del manager formaron el grupo hace más de seis años se definen con un estilo pop rock nacional de los 90 con influencias indies. En solo este verano Málagacrea es el tercer concurso en el que llegan a la final y afirman «estamos aquí para divertirnos pero vamos a por todo». Su nombre habla del esfuerzo de ganarse las cosas por uno mismo de «hacer música con el sudor de nuestra frente y eso seguirá así aunque llegue el día que tengamos un manager».

Pasadas las 00.00 de la noche llegaba el segundo grupo con una explanada ya más llena. Parecía que un sector de los presentes no estaba abierto a escuchar la cultura musical que allí se está dando y solo sigue las canciones comerciales ya repetidas las noches anteriores por los djs y que suenan entre grupo y grupo.

Con una parte más cercana al escenario y participativa comienzaba a tocar Whip Shock, tres gaditanos de 19 años con un directo energético. Componen en sesiones improvisadas de «jams» y no quieren encasillarse en un estilo único. Andan entre el «garage», rock duro y el punk. Buscan financiar su primer disco y han ganado concursos como Rock in Box en la categoría de mejor banda provincial. Lo dan todo en el escenario con un sonido definido e interpretan temas como 'Never listen' o 'No need more'.

Tras ellos y como últimos finalistas de la noche llega Sacro Requiem. Se conocieron gracias al mundo de las batallas de gallos y han sido teloneros de artistas de la talla de Tote King o Falsa Alarma. Se preocupan por la evaluación que no hace diferencias entre estilos musicales pero se muestran felices con el resultado y la respuesta del público. Sacro Requiem está formado por el propio cantante junto a F.J. que juntos forman un directo que se mueve entre el rap y el hip hop con bases electrónicas.

Francis Silva

Tras la primera jornada de la final de MálagaCrea Rock llega la rapera Eskarnia, la primera mujer que pisa el escenario de la explanada en lo que va de feria. La malagueña ofreció más de una hora de concierto con letras reivindicativas que defienden los derechos de la clase media o el empoderamiento femenino. «Me ha faltado ver chicas» comentaba al ser preguntada por SUR sobre esta primera fase de la final. «Creo que la organización también se da cuenta» y hace referencia al movimiento feminista existente: «si no fuera por eso a lo mejor no me hubieran llamado», opina. La rapera recuerda el existente techo de cristal y se alegra de ver entre su público a un sector tan joven, aunque no se encasilla en un rap feminista y defiende que habla de lo que le afecta. En el escenario se entrega saltando y tirándose al suelo. Mezcla interpretación con rap y recital -«me interesa que la gente escuche», dice- y aunque en alguna canción hace un rap más rápido, apuesta por una escena más relajada en la que llegue el mensaje.