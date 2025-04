El Ayuntamiento convoca el concurso para elegir el cartel de la Feria de Málaga 2025

Viernes, 4 de abril 2025, 13:30 Comenta Compartir

La junta de gobierno local ha aprobado este viernes la convocatoria para la selección, mediante concurso, del cartel anunciador de la Feria de Málaga 2025. Este concurso concederá un premio de 3.600 euros a la persona autora de la obra ganadora y cuatro accésits de 600 euros cada uno; de forma que serán en total 6.000 euros en premios.

Las obras han de presentarse en un archivo digital en formato PDF escalable a 1000 x 700 mm que no exceda de 50 Mb. El autor que resulte ganador del concurso estará obligado a proporcionar el arte final en formato digital con una calidad mínima de 300 ppp. y, si es posible, vectorizado.

El cartel deberá incluir obligatoriamente el siguiente texto: «FERIA DE MÁLAGA DEL 16 AL 23 DE AGOSTO DE 2025.», así como incluir la imagen corporativa Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Con la participación en el concurso, los artistas otorgan al Ayuntamiento de Málaga autorización para la difusión pública de las obras presentadas y seleccionadas, siendo una de las partes del concurso la participación de los ciudadanos en el proceso de elección del cartel.

Asimismo, los artistas otorgan al Ayuntamiento autorización para el uso de las obras presentadas, con el fin de que este pueda cumplir con el objetivo de fomentar y realzar la Feria de Málaga como fiesta cultural y popular de profundo calado social, pudiendo el Ayuntamiento proceder libremente a la reproducción, distribución, difusión y comunicación pública de las referidas obras.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el BOP realizándose únicamente vía online, por lo que este punto prohíbe la presentación por cualquier otra vía de las mencionadas en el artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y finalizará el 31 de mayo de 2025.

La inscripción para la participación y presentación de carteles en este concurso se realizará únicamente de forma telemática. Las personas participantes deberán presentar su propuesta de cartel y datos de participación cumplimentando los apartados habilitados en la sede electrónica del Ayuntamiento: https://sede.malaga.eu/es/tramitacion/detalle-del-tramite/index.html?id=6077&tipoVO=5#!tab4 .

El jurado

El jurado del concurso estará formado por un equipo multidisciplinar. Lo compondrán el director general de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas, Manuel Salazar, como presidente; el pintor Raúl Berzosa; la galerista Eugenia Benedito; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; el comunicador Francisco Javier Jurado; el pintor, escultor y presidente de Aplama, Francisco Jurado; el pintor Antonio Montiel; y el jefe de Negociado de Fiestas, Juan Antonio Pérez de Villena.

También el artista plástico y escultor Santiago Picatoste; la doctora en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y graduada en Artes Plásticas Sonia Ríos; la artista plástica y gráfica Cristina Soler; el técnico de artes plásticas de la Delegación de Fiestas, Fernando Wilson; y como secretario, Juan Manuel Gavilán, jefe de Sección de Fiestas.

El jurado procederá a la selección de los cinco carteles finalistas clasificados por orden decreciente de puntuación, atendiendo a criterios de valoración.

A continuación, se abrirá un periodo de participación ciudadana, de al menos tres días, mediante votación individual y por medios habilitados al efecto de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio.

Proceso abierto

Podrán tomar parte en el concurso todos aquellos artistas que lo deseen, sea cual fuere su nacionalidad. Los interesados en participar deberán de reunir los requisitos del art. 13 de la Ley General de Subvenciones para ser beneficiario de los premios que se otorguen. Cada artista podrá presentar una sola obra, siendo condición indispensable que ésta sea original e inédita, de lo que el artista se hace responsable con la mera presentación del trabajo, certificando con ello que esta imagen no tiene restricciones en su uso.

Asimismo, y en caso de que en el diseño se utilice alguna imagen ya existente, el autor deberá justificar por escrito la compra de los correspondientes derechos de esta imagen, o sus facultades de uso. Se considera que la obra es original cuando provenga directamente de la inspiración personal y de la creatividad del artista autor de la misma.

No puede ser copiada directamente de una obra de otro artista, aunque puede estar inspirada en aquella. El objeto puede ser el mismo, pero no puede copiarse exactamente. Las bases recuerdan que se considera que la obra es inédita cuando no ha sido dada a conocer al público. Las bases completas y la documentación necesaria podrán consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la web municipal.

Patrocinio

También se ha dado el visto bueno a la propuesta de aprobación al Convenio de Patrocinio para 2025 con la Fundación «la Caixa» para la realización de actividades en el Área de Cultura y Patrimonio Histórico, la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales, el Teatro y la Fundación Palacio Villalón (Museo Carmen Thyssen Málaga).

La entidad bancaria ha sido la seleccionada para el patrocinio de estos espacios culturales al ser la única propuesta recibida y, según el convenio, aportará al Ayuntamiento de Málaga la cantidad de 600.000 euros.

El importe se distribuye en diversos programas culturales propios del Área de Cultura y Patrimonio Histórico o gestionados junto a otras entidades, como son los conciertos de las 'Noches de Gibralfaro', 'Teatro en Familia' y 'Teatro de Títeres' y el programa 'Cultura en Vena', entre otras. Estas actuaciones tienen designada la cantidad de 90.000 euros.

La Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales recibiría en este reparto 110.000 euros; para el desarrollo de diversas acciones promovidas por el Teatro Cervantes de la Sociedad Málaga Procultura se contaría con una designación económica de 350.000 euros; y, por último, al Museo Carmen Thyssen Málaga se destinarían 50.000 euros.

Temas

Ayuntamiento de Málaga