Málaga ya luce su feria Ñito Salas El espectáculo piromusical diseñado exclusivamente para la ciudad contó con experiencias de realidad aumentada en las que la música jugó un papel primordial ELENA CABEZA Sábado, 11 agosto 2018, 01:19

Cuando las manecillas del reloj marcaban la medianoche, el cielo de la ciudad se llenó de luces, colores y música con un original espectáculo piromusical en el que 'Málaga miraba al mar'. Con el pregón del escritor y articulista Pablo Aranda como antesala, la playa de La Malagueta se vistió de gala con 800 kilos de material pirotécnico que dibujaba sirenas, lentejuelas, multicolores y efectos descolgantes en el cielo para hacer un guiño al mar de la ciudad.

Este tradicional espectáculo de explosión colorista de los fuegos artificiales, que como cada año da el pistoletazo de salida a la Feria de Málaga, alcanzó una dimensión más artística e innovadora que nunca, ya que la empresa encargada de su proyección, la valenciana Ricardo Caballer (Ricasa), diseñó una exhibición cultural exclusiva para la ciudad, con experiencias de realidad aumentada y la música como gran protagonista. Así, este espectáculo, patrocinado por El Corte Inglés, se convirtió en una explosión de fuegos original y creativa que llenó la panorámica de Málaga de distintas tonalidades y gamas cromáticas.

Unos 800 kilos de material pirotécnico anunciaron que la ciudad ya vive su feria

A lo largo de los trece minutos que el cielo de la playa de La Malagueta proyectó las luces y los colores de los fuegos artificiales, temas musicales como 'Rolling in the deep', de Adele; Beauty and the beast, de la banda sonora de La bella y la bestia; Battle without honor or humanity, de la banda sonora de Kill bill; Wherever you will go, de The Calling; o To Glory, de Thomas BergeRsen, entre otras, pusieron el ritmo a la velada, jugando un papel primordial en una exhibición vanguardista y exclusiva.

Galería. Las majores imágenes del espectáculo de fuegos artificiales que abrieron la Feria de Málaga 2018. / SUR

El espectáculo, titulado 'Málaga mira al mar', trajo varios aspectos novedosos con respecto a las ediciones de años anteriores, a lo que se sumó la dimensión internacional que aportó Ricasa, una empresa con una trayectoria de reconocido prestigio mundial. A las tradicionales figuras de corazones y espirales, se sumaron este año un conjunto de imágenes relacionadas con el mar, como sirenas, perlas o zumbadoras. Además, las experiencias de realidad aumentada que se llevaron a cabo también hicieron que esta edición de los fuegos saliera de lo clásico con destino a la exclusividad.

Durante trece minutos, el cielo se vistió de figuras marinas de distintas tonalidades

Miles de personas, desde distintos puntos de la ciudad, siguieron anoche este tradicional espectáculo pirotécnico, que fue lanzado desde el dique de levante. Más allá de la playa de La Malagueta, el epicentro de la noche inaugural de la feria, muchos malagueños eligieron disfrutar de los fuegos desde la Catedral, el mirador de Gibralfaro, La Coracha, El Palmeral del Puerto, el Muelle Uno, La Farola, La Noria, o incluso desde las playas de El Palo o de La Misericordia, que aunque más alejadas, su amplitud y perspectiva permiten observar el espectáculo desde la tranquilidad.

Tras la traca final, la fiesta siguió con la actuación del grupo malagueño Efecto Mariposa, encargado de abrir la Feria de 2018 después de haber estrenado su octavo álbum en junio de este año. Así, la gala inaugural de la feria volvió a teñirse una vez más de notas locales, demostrando el gran talento musical y artístico de la ciudad. Con la música, el ritmo, las luces, el color y el fuego, ¡Málaga ya está de feria!