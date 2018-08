Casetas familiares que buscan la excelencia Peñas, asociaciones y hosteleros se esmeran en ofrecer un plus de calidad en el real de Cortijo de Torres MANUEL GARCÍA/RAFAEL RODRÍGUEZ Viernes, 10 agosto 2018, 12:37

No cabe duda de que siempre han existido casetas con solera en la Feria de Málaga a lo largo de su historia. En la actualidad, 119 es el número de casetas que se instalan en el real de Cortijo de Torres, de las que 41 atienden al ambiente juvenil y 78 son familiares. Precisamente, de las que presentan sabor tradicional, destacan varias históricas, con más de 40 años de presencia ininterrumpida en algunos casos, como son El Sombrero, El Portón, La Jarana, El Bastón, El Gazpachuelo, La Rebotica, la caseta de los farmacéuticos desde 1981, o Amigos de la Espiga, uno de los espacios más concurridos del real.

En el caso de La Espiga, para su presidenta, María Piédrola, el éxito tras más de cuatro décadas formando parte de la fiesta malagueña en el recinto ferial reside en que «somos amigos y no buscamos ningún fin económico, salvo el de pasarlo bien», aseveró. Estos sesenta socios actuales, que se han incrementado en los últimos años y según asegura Piédrola existe una lista de espera, protagonizan entre ellos y amigos almuerzos y cenas en la caseta a lo largo de la semana no solo para pasarlo bien, además tienen un carácter y una finalidad benéfica. «Lo que se recauda se destina a asociaciones benéficas de la ciudad con importantes sumas económicas», destaca María Piédrola, a la vez que reconoce el impulso que va cogiendo poco a poco el real «tanto por la calidad como por la cantidad de la gente que asiste, sobre todo, a mediodía». Asimismo, cada año La Espiga hace entrega de su máxima distinción, La Espiga de Oro, a una personalidad de la ciudad. Un premio que ya han recibido malagueños o instituciones como Antonio Banderas, Manuel Alcántara, Celia Villalobos, Carlos Álvarez, Félix Revello, Antonio Montiel o el Málaga Club de Fútbol, entre otros. En esta edición ha recaído en el oncólogo Emilio Alba y la recaudación de la celebración de la entrega del galardón será destinado a la Asociación Autismo Málaga.

Más actuales, aunque con el mismo éxito de las anteriores y que han venido a aportar un sello de excelencia en las casetas de la Feria de Málaga son, por ejemplo, Los Amigos de Siempre Así, La Tajá y El Malaguita, donde, además de disfrutar de la feria con un ambiente inmejorable gracias a la gran variedad de actividades previstas, en el caso de El Malaguita, se puede degustar los platos más típicos de la gastronomía local y refrescarte con una amplia variedad en bebidas de origen malagueño. Sin duda, un nuevo concepto de caseta que imprime el carácter autóctono de los malagueños.

La entrada de grupos hosteleros en la feria además de garantizar un servicio profesional anima a otras empresas

En la caseta de Los Amigos de Siempre Así, aunque sus orígenes se remontan al año 1998 con la gestión de la barra de las casetas de La Espiga y de la Hermandad de la Paloma, desde 2001 un grupo de amigos quisieron trasladar el mismo ambiente del desaparecido bar del Centro al real y crear sus eventos, además de abrir sus puertas a los malagueños con ganas de diversión. Así, cada año se elige al 'Personaje Malagueño del Año' y se le entrega 'la camisa de arte', pintada por el artista Andrés Mérida. En esta edición la distinguida será la cantante de la tierra Encarni Navarro, que se entregará en un almuerzo al que asistirán los personajes de años anteriores como es el caso de Daniel Casares, Manuel Sarriá, Javier Domínguez Bandera, Fernando Ramos, Pablo Gonzalo o Daniel Hierrezuelo y Chico López Armada (éstos dos últimos socios de la caseta).

Para su responsable, el empresario Juan Rambla, en los últimos años «se ha notado una inversión importante y con un gran nivel en ciertas casetas que se refleja en la repercusión del público que asiste al real», afirma. En Los Amigos de Siempre Así hay actuaciones en directo tanto a mediodía como por la noche en la que se involucran los malagueños y visitantes. Todo en un espacio que cuenta con aire acondicionado y el catering contratado aporta un toque diferente en las reuniones, cuya novedad este año es la fachada y una pared lateral de la caseta completamente de obra, que se suma a las actuaciones realizadas en este sentido en otras zonas de la misma en ediciones anteriores. «Es una continua inversión la que realizamos cada año para mejorar y ofrecer lo mejor de nosotros en plena Feria de Málaga», concluye Rambla.

La Tajá, por su parte, lleva sólo tres años en la Feria de Málaga, pero se ha convertido en una de las casetas más reclamadas por el público familiar «y hay quien dice que es la más elegante», subraya el abogado Alberto Camas, miembro de la junta directiva de la Asociación Recreativa La Tajá. Para Camas, La Tajá es una caseta «muy acogedora y confortable», una iniciativa surgida de un grupo de amigos de la promoción de 1971. «Algunos hemos coincidido en el colegio y otros, en la universidad. Aunque nacimos en 1971, consideramos la década de los 80 como nuestra generación y eso es lo que hemos querido transmitir en la caseta; promocionamos un ambiente familiar y cultural de nuestra generación», recuerda el directivo.

Gastronomía

La Tajá se encuentra junto a La Rebotica. Además del confort, donde no falta un detalle, el boca a boca dice que se come muy bien, frase que comparte Alberto Camas, quien revela que el servicio lo lleva un catering que viene trabajando para la Feria de Sevilla desde hace muchos años. «Lo teníamos claro desde el principio. Aquí no hay intereses mercantilistas. Queremos que nuestros socios -en la actualidad son 40-, amigos y visitantes entren a la caseta y se sientan como si estuvieran en un restaurante. Por eso, contratamos a Vayma Catering, una empresa con experiencia contrastada. Las mesas se visten con manteles de tela, las servilletas también son de tela y nada de plástico para la vajilla y los cubiertos», comenta Camas, que, además, destaca la variada carta gastronómica «y de calidad» que ofrece esta caseta para los almuerzos y cenas, «con un jamón ibérico riquísimo, por ejemplo, y una selección de vinos espectacular», subraya el directivo de La Tajá, al tiempo que recuerda que la caseta funciona igualmente «como galería de arte, ya que cada año decoramos sus paredes con cuadros de pintores malagueños que pueden ser adquiridos por quienes nos visitan. Así, este año expondrá Dani Bastida Galacho», anuncia Camas. Y si se come bien entre creaciones artísticas, no menos importante es el hecho de que cada año ofrecen, en un día concreto, un 'arroz solidario', cuya recaudación se destina a una ONG, «en este caso, colaboraremos con Hogar Abierto el próximo jueves», informa Alberto Camas.

Los días infantil y juvenil, actuaciones en directo, tanto a mediodía como por la noche, y la entrega del premio La Tajá -se trata de una escultura que representa una tajada de sandía- son otras de las iniciativas que pone en práctica la asociación que preside Juan Carlos Robles, quien, además, es presidente del Colegio de Economistas de Málaga. «Este año otorgaremos nuestro premio a Javier González de Lara. La primera distinción fue para el grupo Amigos de La Espiga en su 40.º aniversario, la segunda se la entregamos al alcalde Francisco de la Torre y este año será para González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía-CEA, pues es un reconocimiento a personas, asociaciones o instituciones que trabajan por Málaga, pero, a la vez, también favorecen la feria», advierte Camas.

Otras casetas de reciente implantación en el Real de la Feria de Málaga que aportan un nuevo concepto y un plus de calidad, al ser gestionadas por empresas hosteleras de reconocida trayectoria, son La Canasta, Marisquería Los Mellizos o El Pimpi. La Canasta comenzó su andadura en Cortijo de Torres el año pasado y los dos últimos, en 2016. Así lo recuerda Pablo González, gerente de El Pimpi, que hace un balance positivo de la feria en el real. «El recinto de Cortijo de Torres está en continuo crecimiento de público y calidad. Antes se decía que en la feria no se comía bien, pero esto ya no es así. Hay casetas que están dando un servicio sensacional y esto está sirviendo para que otros caseteros se pongan las pilas», comenta González, quien anuncia que este año habrá mejoras en los dos módulos con los que cuenta El Pimpi, «ya que hemos acometido el cerramiento del techo y hemos echado una solería de barro, entre otras actuaciones, para dar un mejor servicio».

Asimismo, Pablo González insiste en que la entrada de grupos hosteleros en la feria, al margen de garantizar un servicio profesional y de calidad, «está sirviendo de efecto llamada para que entren otras empresas y entre todos hagamos una feria mejor», indica.

La caseta de El Pimpi es, igualmente, espacio oficial de Cervezas Victoria. Y si exquisita dice ser la cerveza de Málaga según su frase publicitaria, no menos lo son los platos que allí se ofrecen. «Nuestra carta es una representación de las opciones más solicitadas de El Pimpi. A ello unimos nuestros vinos malagueños, siguiendo la misma filosofía de nuestro establecimiento del Centro», afirma González.

Encarni Navarro, todos los días a partir de las 17.00 horas, o El Canijo de Jerez -el martes en la medianoche-, son algunas de las actuaciones que conformarán el programa musical de El Pimpi.

Y en ese efecto llamada que comenta Pablo González, a La Canasta, Los Mellizos y El Pimpi se une este año el grupo La Reserva, que regresa a la feria después de su experiencia en 1981. La Reserva, una de las cadenas de restaurantes más importantes de Málaga, vuelve a apostar por el real al comprobar el cambio que ha experimentado en los últimos años y el responsable del grupo, José Gómez, adelanta que en la caseta tendrán «una representación de los productos que tenemos en el Centro».

En definitiva, un salto de calidad que aportan casetas de siempre y actuales en el Real de la Feria, unidas a la apuesta hostelera, en una clara búsqueda de la excelencia para convertirse en el gran escenario de las fiestas de agosto en Málaga.