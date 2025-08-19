Carlos Javier Pérez y Alba Molina, nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025

La Feria de Málaga ya tiene nuevos soberanos. Carlos Javier Pérez, representante de la Peña Costa del Sol, y Alba Molina, representante del distrito de ... Puerto de la Torre, fueron proclamados como Míster y Reina de la edición de 2025. Ambos suceden así a Pedro Calle y Alejandra Mérida, ganadores del pasado año, en una noche donde la tradición, la música y el ambiente festivo se dieron la mano en la portada principal del Cortijo de Torres, escenario habitual de este acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba'. En total, 40 aspirantes (26 mujeres y 14 hombres) compitieron por hacerse con el ansiado título.

La velada comenzó a las 22:15 con el primer desfile de los candidatos, ataviados con camisas blancas, cinturón rojo y pantalón negro. Las flores flamencas en el cabello de las mujeres pusieron el toque de color a una puesta en escena que desfiló al ritmo de 'Everlasting Love' de Gloria Estefan. Poco después llegaba el turno de los aún reinantes Alejandra Mérida y Pedro Calle, quienes se despidieron de su mandato luciendo sus bandas nacionales: ella con un elegante vestido blanco con cola capilla y detalles brillantes; él, con un traje negro clásico.

A las 22:25 irrumpieron los presentadores de la gala, que agradecieron la labor del jurado antes de ceder el protagonismo al Coro Aire Andaluz, recién estrenados ganadores del certamen de cante y baile de esta Feria, que interpretaron 'Cantes de malagueña'. Tras su actuación, se abrió paso al desfile no puntuable, donde los hombres lucieron camisas claras, camisetas estampadas y pantalones de tonos suaves, mientras portaban carteles con el lema 'Tu amore' y su número identificativo. Las mujeres, por su parte, desfilaron con vestidos de distintos estilos, desde los lisos hasta los de lentejuelas, siempre acompañados de flores flamencas en la cabeza y carteles con la palabra 'Diva'. La música corría a cargo del tema 'Esa diva' de Melody, que puso ritmo y descaro al pase.

La gala también sirvió como escenario para la entrega de los premios a las casetas de la Feria. En la modalidad de fachadas resultaron distinguidas la Peña Santa Cristina (tercer premio), Casa Melilla (segundo premio) y Peña 30 Amigos (primer premio). En cuanto al embellecimiento de interiores, los galardones fueron para la Casa de Álora (tercer premio), Peña Los Mimbrales (segundo premio) y El Gazpachuelo (primer premio).

Pasadas las 23:00 comenzó el esperado desfile puntuable. Los hombres aparecieron trajeados en tonos negro, azul y verde, algunos con corbata y siempre con una biznaga en la mano como símbolo malagueño. Las candidatas, por su parte, mostraron vestidos flamencos de variados estilos: lisos, de lunares o con aplicaciones brillantes, también acompañados de biznagas. Todo ello se enmarcó con música y bailes flamencos bajo la dirección de José Lucena.

Mientras el jurado deliberaba, el humorista Manolo Sarria tomó el testigo en el escenario a las 23:40. Su monólogo, cargado de anécdotas entretuvo al público hasta las 00:15, momento en el que regresaron los presentadores para dar paso a la parte más esperada de la noche. El jurado subió al escenario, acompañado de los aún reinantes Pedro Calle y Alejandra Mérida, que además recibieron un reconocimiento honorífico.

Decisión final

A continuación, se fueron anunciando los resultados. Como quintos caballero y dama de honor quedaron Arturo José Ramos López y Carla Rodríguez García; cuartos, Alfonso Avilés Gálvez y Noelia Jiménez Arroyo; terceros, Juan Pablo del Monte y Julia Cañamero Sanz; segundos, Pedro Manuel Expósito Martín y Marta Cañamero Sanz; y primeros, Andrés Domínguez Martínez y Rocío Gozo Villegas. Finalmente, el aplauso se desató cuando se proclamó a Carlos Javier Pérez y Alba Molina como los nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025.

El alcalde, Francisco de la Torre, junto con los salientes soberanos de 2024, Pedro Calle y Alejandra Mérida, fueron los encargados de imponer las bandas a los vencedores, que iniciaron así su reinado entre vítores del público. El acto concluyó a las 00:45, lleno de la emoción característica de un evento que anualmente inaugura el espíritu festivo de la feria y pone rostro a sus máximos representantes.