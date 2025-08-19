Carlos Javier Pérez y Alba Molina, nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025
La gala, que se prolongó hasta pasada la medianoche, reunió a decenas de feriantes en la portada del Cortijo de Torres
Daniel González Camas
Martes, 19 de agosto 2025, 09:39
La Feria de Málaga ya tiene nuevos soberanos. Carlos Javier Pérez, representante de la Peña Costa del Sol, y Alba Molina, representante del distrito de ... Puerto de la Torre, fueron proclamados como Míster y Reina de la edición de 2025. Ambos suceden así a Pedro Calle y Alejandra Mérida, ganadores del pasado año, en una noche donde la tradición, la música y el ambiente festivo se dieron la mano en la portada principal del Cortijo de Torres, escenario habitual de este acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba'. En total, 40 aspirantes (26 mujeres y 14 hombres) compitieron por hacerse con el ansiado título.
La velada comenzó a las 22:15 con el primer desfile de los candidatos, ataviados con camisas blancas, cinturón rojo y pantalón negro. Las flores flamencas en el cabello de las mujeres pusieron el toque de color a una puesta en escena que desfiló al ritmo de 'Everlasting Love' de Gloria Estefan. Poco después llegaba el turno de los aún reinantes Alejandra Mérida y Pedro Calle, quienes se despidieron de su mandato luciendo sus bandas nacionales: ella con un elegante vestido blanco con cola capilla y detalles brillantes; él, con un traje negro clásico.
A las 22:25 irrumpieron los presentadores de la gala, que agradecieron la labor del jurado antes de ceder el protagonismo al Coro Aire Andaluz, recién estrenados ganadores del certamen de cante y baile de esta Feria, que interpretaron 'Cantes de malagueña'. Tras su actuación, se abrió paso al desfile no puntuable, donde los hombres lucieron camisas claras, camisetas estampadas y pantalones de tonos suaves, mientras portaban carteles con el lema 'Tu amore' y su número identificativo. Las mujeres, por su parte, desfilaron con vestidos de distintos estilos, desde los lisos hasta los de lentejuelas, siempre acompañados de flores flamencas en la cabeza y carteles con la palabra 'Diva'. La música corría a cargo del tema 'Esa diva' de Melody, que puso ritmo y descaro al pase.
La gala también sirvió como escenario para la entrega de los premios a las casetas de la Feria. En la modalidad de fachadas resultaron distinguidas la Peña Santa Cristina (tercer premio), Casa Melilla (segundo premio) y Peña 30 Amigos (primer premio). En cuanto al embellecimiento de interiores, los galardones fueron para la Casa de Álora (tercer premio), Peña Los Mimbrales (segundo premio) y El Gazpachuelo (primer premio).
Pasadas las 23:00 comenzó el esperado desfile puntuable. Los hombres aparecieron trajeados en tonos negro, azul y verde, algunos con corbata y siempre con una biznaga en la mano como símbolo malagueño. Las candidatas, por su parte, mostraron vestidos flamencos de variados estilos: lisos, de lunares o con aplicaciones brillantes, también acompañados de biznagas. Todo ello se enmarcó con música y bailes flamencos bajo la dirección de José Lucena.
Mientras el jurado deliberaba, el humorista Manolo Sarria tomó el testigo en el escenario a las 23:40. Su monólogo, cargado de anécdotas entretuvo al público hasta las 00:15, momento en el que regresaron los presentadores para dar paso a la parte más esperada de la noche. El jurado subió al escenario, acompañado de los aún reinantes Pedro Calle y Alejandra Mérida, que además recibieron un reconocimiento honorífico.
Decisión final
A continuación, se fueron anunciando los resultados. Como quintos caballero y dama de honor quedaron Arturo José Ramos López y Carla Rodríguez García; cuartos, Alfonso Avilés Gálvez y Noelia Jiménez Arroyo; terceros, Juan Pablo del Monte y Julia Cañamero Sanz; segundos, Pedro Manuel Expósito Martín y Marta Cañamero Sanz; y primeros, Andrés Domínguez Martínez y Rocío Gozo Villegas. Finalmente, el aplauso se desató cuando se proclamó a Carlos Javier Pérez y Alba Molina como los nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025.
El alcalde, Francisco de la Torre, junto con los salientes soberanos de 2024, Pedro Calle y Alejandra Mérida, fueron los encargados de imponer las bandas a los vencedores, que iniciaron así su reinado entre vítores del público. El acto concluyó a las 00:45, lleno de la emoción característica de un evento que anualmente inaugura el espíritu festivo de la feria y pone rostro a sus máximos representantes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.