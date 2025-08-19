Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La gala se celebró junto a la portada de Cortijo de Torres.

Ver 26 fotos
La gala se celebró junto a la portada de Cortijo de Torres. Ñito Salas

Carlos Javier Pérez y Alba Molina, nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025

La gala, que se prolongó hasta pasada la medianoche, reunió a decenas de feriantes en la portada del Cortijo de Torres

Daniel González Camas

Martes, 19 de agosto 2025, 09:39

La Feria de Málaga ya tiene nuevos soberanos. Carlos Javier Pérez, representante de la Peña Costa del Sol, y Alba Molina, representante del distrito de ... Puerto de la Torre, fueron proclamados como Míster y Reina de la edición de 2025. Ambos suceden así a Pedro Calle y Alejandra Mérida, ganadores del pasado año, en una noche donde la tradición, la música y el ambiente festivo se dieron la mano en la portada principal del Cortijo de Torres, escenario habitual de este acto organizado por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales 'La Alcazaba'. En total, 40 aspirantes (26 mujeres y 14 hombres) compitieron por hacerse con el ansiado título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Altercado en el real: un herido grave por un botellazo y tocamientos a varias chicas
  2. 2 Controlado el incendio declarado en Monte Coronado, en Málaga capital
  3. 3 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  4. 4 Decretan el cierre de las dos primeras casetas en el Real de la Feria de Málaga
  5. 5 Las empresas no guardarán el puesto a los empleados en excedencia a partir de esta fecha
  6. 6 ¿Nombrar a los hijos cotitulares de cuentas bancarias es una donación?: la Agencia Tributaria lo aclara
  7. 7

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  8. 8 El terral eleva a naranja el aviso por calor en Málaga: ¿hasta cuándo durará?
  9. 9 Un grupo de jóvenes, a golpes y mordiscos con unos policías locales de Marbella
  10. 10 Camela causa baja en la Feria de Málaga por la enfermedad de Dioni Martín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Carlos Javier Pérez y Alba Molina, nuevos Míster y Reina de la Feria de Málaga 2025