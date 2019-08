El carácter femenino se apodera de la Explanada de la Juventud Juan Peralta y la cantante de hip-hop Roro Blackphanter . / Francis Silva El segundo pase de la final de MálagaCrea Rock estuvo precedido por la actuación de Rayka acompañado de su familia de chicas JAVIER BUDI Miércoles, 21 agosto 2019, 08:43

En una explanada algo más animada que la noche anterior, los jóvenes pudieron disfrutar del ecuador de la final del concurso MálagaCrea Rock cuyos protagonistas dejaron una velada bastante variada a nivel musical. El cantautor Toba Gutiérrez, los cordobeses Same Fire y el Ragga-metal de Malagrieta repartieron dosis de ritmos muy diversos como antesala de la actuación del conocido rapero Rayka que, en esta ocasión, su voz quedó relegada por la de sus «hermanas».

Toba Gutiérrez. / Francis Silva

De dar la bienvenida sobre el escenario a los más puntuales del martes noche se encargó Toba Gutiérrez, con su fiel camarada la guitarra y acompañado del pianista, Fran Romguer, que doblegó ese carácter especial que identifica sus canciones. Malagueño de sangre y con más de 10 años a la espalda de música y directos, el cantautor se dirigió, emocionado, por primera vez al público en la feria de su querida tierra. Por ello, dedicó la letra de una de sus composiciones a todos aquellos que tienen que salir de su hogar y viajar por obligación. Ganador y finalista de un gran número de certámenes dentro de su género a nivel nacional y local (fue vencedor en 2014 del primer certamen provincial de cantautores de Málaga, entre otros), poco tardó en abrir el alma de los allí congregados. La actuación, en la cual hizo un recorrido de su álbum 'Artesanal' interpretando piezas como 'Mi mujer' o 'Diablo', fue 'in crescendo' con cada vez más canciones más dinámicas.

Same Fire. / Francis Silva

El relevo lo cogieron los chicos de Same Fire. Recién llegados de Córdoba y con una ilusión que se palpaba en cuanto pisaron el escenario, arrancaron los primeros saltos en el público en una actuación marcada por la actitud tan positiva de sus artistas. «Prometemos darlo todo», dijo el cantante y guitarra nada más agarrar el micro. Completada por otra guitarra, un bajo y la batería, la banda exhibió un amplio abanico de sonidos enmarcados en el pop-rock alternativo con su primer EP 'The Roots' de letras en inglés. «Para nosotros ya es un premio el poder actuar aquí, con este ambiente», remarcaba para SUR sonriente Álvaro Guerrero, guitarra, tras acabar la actuación. A pesar de su juventud como grupo (nació hace poco más de dos años), estos chicos saben muy bien de qué va esto, gracias también al historial musical de cada uno anterior a la actual banda.

Malagrieta. / Francis Silva

Como tercer y última banda de la noche se presentó Malagrieta, con un estilo explosivo y cañero que no pasó desapercibido entre el público. Con el denominado Ragga-metal, a los chicos de Malagrieta les bastó con una guitarra, un bajo y una batería como acompañamiento de una voz atronadora que ponía la piel de gallina. Un show lleno de electricidad y dinamismo que hicieron de la media hora de actuación un torbellino lleno de sonoridad y descaro por parte de los integrantes de esta banda.

Juan Peralta, junto a la cantante Danshiva. / Francis Silva

El punto y final de la noche lo puso el artista invitado Juan Peralta, musicalmente denominado Rayka, en una actuación muy especial en la que, esta vez, su voz no sería la protagonista. Conocido por su paso en la banda Nazion Sur y luego como componente de la eterna Hablando en Plata Squad en el panorama del hip-hop español, también ha dado sus pinceladas como productor, faceta que mostró detrás de la mesa de mezclas durante casi toda su función. Consigo se trajo diversas artistas que pusieron las voces a sus bases, aquellas que conforman su álbum 'Una de las nuestras' publicado el año pasado con en el que Rayka reflejó el talento de las mujeres dentro del hip-hop con el objetivo de reclamar las oportunidades que ellas no tienen en este género. Así que ellas fueron las protagonistas, «sus hermanas» como las denomina Rayka, quien lamentó para SUR que no pudiesen estar todas, instantes antes del concierto. La voz de Roro Blackphanter comenzó el espectáculo, sentada en una silla de ruedas por una lesión que para nada le impidió animar a los asistentes con sus temas. Seguida de la napolitana Danshiva que sorprendió con sus letras en español e italiano, el rap ya fluía por todos los rincones de la Explanada de la Juventud. Lamore, Da Silva y Julia Martín prosiguieron la actuación con sus canciones para dejar paso finalmente a Rayka que también tuvo su momento de cantar. Dedicando sus canciones a «sus hermanas», grafiteros y compañeros de música, finalizó la función cantando sus estrofas de míticas canciones de Hablando en Plata como 'Te voy a hundir' o 'Whatcha mouth'.