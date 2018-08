«La calidad es la palabra clave para la feria» El alcalde de la capital, en el Parque en las inmediaciones del Ayuntamiento antes de la entrevista con este periódico. :: migue fernández Francisco de la Torre Alcalde de Málaga MANUEL GARCÍA Viernes, 10 agosto 2018, 12:37

Tras diecinueve años ininterrumpidos al frente del Ayuntamiento, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afronta una nueva edición de la feria, donde la calidad es la palabra clave para los dos espacios del real y el Centro, trabajando para conseguir el éxito en ambos lugares y mirando en el horizonte la posibilidad de contar con casetas permanentes en el Cortijo de Torres que aporten una rentabilidad y un uso diferente durante el año.

-¿Todo preparado para el inicio de una nueva edición de la feria?

-Todo preparado. Esta noche arranca la feria a las doce como es tradicional con los fuegos artificiales, tenemos el pregón de Pablo Aranda, del que estoy convencido de que lo hará muy bien, y me alegra mucho que haya acogido con mucha ilusión esta tarea. Tras esto, el concierto de Efecto Mariposa y, a partir de ahí, s inicia la feria con la romería al Santuario a la Virgen de la Victoria el sábado con el abanderado, Andrés Olivares, magnífica elección de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, con la novedad del izado de bandera al final del recorrido por las obras en la Alameda. Un arranque abierto en ambos espacios, teniendo en cuenta el posterior encendido del alumbrado en el real por la noche.

«La recuperación de un día más de feria este año es, en principio, puntual porque la festividad del día 19 cae en domingo» «Me parece muy bien la campaña de los hosteleros para mejorar la imagen de sus locales en feria» «No debemos caer en el hábito de que para divertirse necesariamente tienes que beber alcohol y estar más fuera de control» «Es mi decimonovena feria como alcalde y en todas he estado todos los días» «Seamos hospitalarios con quienes vienen de fuera y respetuosos con nosotros mismos y con los foráneos»

-¿Cómo será, a priori, esta feria?

-Estoy convencido que va a ser una feria, como ha sido todos estos años, y cada vez más, de mucho interés, de mucha atracción. Creo que tanto en el Centro como en Cortijo de Torres, cada uno tiene sus espacios interiores con plazas, restaurantes, casetas... y cada uno intenta hacerlo mejor que el año anterior. Ya en 2017 se inició una etapa de presencia de empresas del sector de restauración, con empresarios que quieren que su marca esté presente no sólo en el Centro. Una medida de hacer negocio pero también de colaborar con Málaga. La calidad es la palabra clave. Se trata de que nos esforcemos en dar calidad. Desde los servicios públicos, como los autobuses de la EMT ampliando servicios directos, manteniendo precios... ya que somos la mejor empresa de transporte público de España, y al mismo tiempo los servicios de limpieza con el refuerzo de baldeos, entre otros, como los servicios de seguridad con la Policía, Bomberos, puntos sanitarios... para que garanticemos el mejor funcionamiento en términos de normalidad de la feria. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta la calidad de las casetas, de la gastronomía, que va creciendo y es un conjunto que conforma la mejor feria de España y del Mediterráneo, del mismo modo que el tema musical, que es importante, y se hará un homenaje a Antonio de Canillas y Chiquito de la Calzada, personas que han estado muy vinculadas a la feria, o la labor de la caseta El Rengue o la de los verdiales.

-¿La recuperación de un día más este año, aprovechando que la jornada festiva pasa al lunes 20, se mantendrá en 2019 o es algo puntual?

-En principio puntual, porque si no se diera esa circunstancia, no pasaría así. Hicimos una reducción en tiempos de crisis, aunque la crisis está pasando, y sólo por la razón de que el festivo pasa al lunes 20 se ha recuperado, pero no hay decisión tomada de que tenga que ser así en el futuro. Muchas veces, cuando era tradicional contar con un día más, el domingo algunas casetas no abrían en el real. La gente ya nota cierto cansancio físico y presupuestario tras toda la semana.

-Con la nueva ordenanza, ¿cuál será el futuro de la fiesta? ¿Hacia dónde irá encaminada la feria?

-Nosotros en cuanto a espacio siempre hemos dicho que deseamos el éxito de los dos: Cortijo de Torres y el Centro de la ciudad. Por tanto, nuestra apuesta es siempre hacer todo lo posible, en lo que dependa de nosotros, que ambos espacios tengan esa garantía de éxito y ahí seguiremos trabajando. Puede haber que en el real algunas casetas vayan creando presencia más permanente de forma fija, y se puede ir creando de forma gradual y hay que elaborar bien el sistema para que tenga su rentabilidad y retorno para la ciudad en el resto del año. En cuanto a lo que es el modelo de feria, yo tengo claro que es la del Centro, jugando un papel útil, respetuoso con la convivencia con los ciudadanos, y ahí la clave es la educación, y, por otro lado, el real.

-Se siguen sumando establecimientos hosteleros al real con casetas. ¿Es una iniciativa que a la larga podría estar reñida con la consolidación y apuesta por la feria del Centro?

-No tiene porqué. Son espacios diferentes. La feria no es sólo el punto gastronómico, que es muy importante, pero también es poder vivir espacios de la feria en el Centro. Es distinto a las vivencias en el Cortijo de Torres. Es claro. Por otra parte, la feria del Centro y la de Cortijo de Torres tienen horarios que coinciden de día, pero ya en la noche es el real su especialidad. Pero es perfectamente compatible una caseta que tenga su establecimiento en el Centro y hace feria de día en este espacio y luego tenga, y su público lo sepa, su caseta en el real por la noche como complemento que tiene en el Centro. Son momentos físicos diferenciados.

-¿Cómo valora la campaña de los hosteleros por mejorar la imagen de los locales durante la fiesta?

-Me parece muy bien. Tendrán todo nuestro apoyo en ese sentido. Desde luego, Mahos ha demostrado una vez más un sentido de la colaboración. Todo nuestro aplauso y nuestro apoyo para que sea un éxito. Es más, la respuesta la van a tener en el éxito que ellos tengan. Mientras más y mejor lo hagan más público tendrán, evidentemente. Ahí es bueno crear una sana competencia para ver quien lo hace mejor.

-¿Y la idea de ampliar el horario una hora más en el Centro con más actuaciones en nuevas plazas?

-En principio nosotros tenemos el horario establecido y no vamos a hacer ahí cambios, pero siempre nos ha preocupado mucho que cualquier prolongación de horarios signifique acostumbrarte a prolongar más allá de lo que tengas. Y entrar en ese espacio en el que la convivencia con el descanso y la vida normal de los que viven en el Centro sea difícil. Esa es nuestra preocupación. Lo estudiaremos, pero en principio nuestra idea es que la feria sea compatible con la vida de la ciudad, la vida del Centro.

-En 2017 se vieron muchas personas realizando botellón en la plaza de la Constitución alrededor de las casetas, entre otras calles. ¿Qué medidas se van a adoptar al respecto?

-Ahí es importante que la actuación sea la oportuna en el tiempo, es decir, tiene que ser muy eficaz. Si el tema se te va de las manos, si actúas tarde, es difícil que tenga arreglo. Por tanto, la llamada a la responsabilidad, la educación, me parece básico y fundamental. Hay dos cuestiones: la educación, para mantener ese ámbito de respeto hacia los demás y luego cuidar tu propia salud. Hay que saber divertirse sin castigar el cuerpo de manera exagerada. Colaboramos con proyectos como Proyecto Hombre, que trabaja en educar en la prevención y dependencia del alcohol. Eso no significa que los que beben alcohol en feria tengan un problema de dependencia, pero pongo el acento en que no debemos de caer en el hábito de que para divertirte necesariamente tienes que beber y estar más fuera de tu control, todo ello cumpliendo con la legalidad.

-Un año más la feria es una oportunidad para el incremento de empleo entre los malagueños como en el caso de Limasa.

-En el plano público hemos querido hacer ese esfuerzo especial con una bolsa que el IMFE ha tenido estos meses de gestación para estos momentos puntas de trabajo. Luego la propia dinámica privada la que importa destacar. La feria es un punto más dentro de un verano intenso económicamente, de generación de empleo intensa. Málaga concentra ahora mismo un porcentaje de creación de empresas en Andalucía muy potente, casi la mitad de las que se crean en toda la región se crean en la provincia, pero la ciudad tiene un papel muy importante, y todo eso, no cabe duda, que va en la misma dirección. De sumar estímulos a incremento de plantilla. Lo que tenemos que aspirar es a que los empleos tengan la máxima calidad y estabilidad posible.

-¿Cuál será el presupuesto de esta edición?

-El presupuesto de la feria de este año se sitúa en torno a los tres millones de euros, muy parecido al de otros años.

-Esta será su decimonovena feria como alcalde.

-Efectivamente. Y en todas he estado todos los días y he visitado algunas casetas específicas porque me gusta la feria, me gusta Málaga, y me encanta tener la oportunidad de tener contacto con los malagueños y hablar con ellos. Y la feria es una magnífica oportunidad de hacerlo.

-¿Qué mensaje enviaría a los malagueños y visitantes en estos días?

-Mensajes constructivos. Tenemos que ser muy hospitalarios, porque los que son de fuera vienen a Málaga y van a encontrar una ciudad maravillosa. Los que lo hacen por primera vez se quedan sorprendidos y los que repiten lo hacen porque están enamorados. Seamos con ellos encantadores, hospitalarios y amables. Y que sean respetuosos entre nosotros mismos y con los de fuera. Saber convivir con respeto en todo. En cualquier cola que haya en una aglomeración más intensa de lo habitual, además de respetarnos en el ruido y el tono de voz. Que sepamos desconectar de nuestras preocupaciones, de nuestro trabajo, y divertirnos.