Aparicio&Garrido, los no feriantes que más hicieron por la Feria

Deambulaba la feria sin ton ni son camino de convertirse en una mala fiesta de barrio cuando a mediados de los 80 se produjo un resurgir inesperado de la mano del alcalde menos feriante que ha tenido Málaga como fue Pedro Aparicio, a quien no le gustaba la jarana, ni todo lo que lleva inherente nuestros festejos agosteños. Pero su determinación fue clave para que la Feria de Málaga alcanzara sus mayores cotas de popularidad y éxito de su historia. Cambio el concepto y la concepción, con la ayuda de su concejal de Cultura y Fiestas, Francisco Flores: trajo la feria al centro animado por una serie de empresarios como Modesto Espejo, Francisco Martín Rojas, José París y Rafael Prado, entre otros; protegió la Romería a la Victoria de la mano de Nono Medina y su peculiar y fantástico grupo de amigos de La Pringá (la que no era peña ni era ná); creó el pregón y los fuegos artificiales; trasladó el real, animó a las empresas malagueñas a poner casetas; y encaró la feria que conmemoró el 500 aniversario de la toma de Málaga por los Reyes Católicos sin que nadie en Málaga se rasgara las vestiduras ni nada parecido, posiblemente porque el eco en el que los majarones encuentran en las redes sociales no existía en 1987.

La feria tuvo el resurgir que se buscaba y la ciudad entera sintió orgullo de sus fiestas, de la mano, repito, de un gran alcalde como fue Pedro Aparicio, al que la feria ni fú ni fá, pero que apostó por ella como nunca antes desde la refundación de los festejos allá en 1887.

Unos años después, con los vaivenes típicos de la época, la feria mantuvo su esencia, aunque con variaciones, unas mejores y otras peores. El primer cambio de partido en el gobierno municipal llevó a la Alcaldía a la primera mujer en ocupar el sillón de la Casona del Parque, quien mandó al edificio de la Alameda, sede de la Concejalía de Cultura, al que sin duda ha sido el responsable de la misma más culto y preparado para el cargo de toda la historia de Málaga, y al que sin embargo, al igual que le pasaba a Aparicio, la feria no le pegaba ni con cola: Antonio Garrido Moraga. Pero lo mismo que el anterior alcalde, fue una persona decisiva en el devenir del evento, al ser la mano ejecutora de la alcaldesa Celia Villalobos en el gran proyecto de trasladar al real al Cortijo de Torres y preparar una zona ferial para que la fiesta tuviera una continuidad ininterrumpida durante 24 horas. Él junto al entonces responsable de Urbanismo, fue quien dibujó la nueva feria de la mano de Celia Villalobos, a quien al contrario que su compañero de Gobierno municipal, la feria era una fiesta de su gusto y disfrute.

Curioso, pues, que Pedro Aparicio y Antonio Garrido Moraga, dos de las personas que más han influido en el devenir de la fiesta que hoy comienza, para nada eran feriantes, ni pegaban en mitad del real, como decía el propio Garrido, y que siendo así fuesen decisivos en su renovación, asentamiento y consolidación.

Hoy, desgraciadamente, ni Pedro Aparicio ni Antonio Garrido Moraga estarán en el comienzo de la fiesta y en la Feria de Málaga de 2018. Sus enormes figuras ocupan un enorme vacío que ahora existe sin su presencia, en este juego de palabras con el que se quiere homenajear a dos personas que tanto hicieron por Málaga, y que demostraron que cuando se quiere se puede, que la obligación se debe sobreponer a la devoción y que también se puede amar la feria sin ser feriante. Vaya este recuerdo para dos grandes servidores de lo público, para dos personas que se entregaron por y para Málaga y que, curiosamente, fueron decisivos en nuestra fiesta agosteña.

Aparicio&Garrido, cuando hoy los fuegos iluminen la noche malagueña, el primer resplandor en color verde y tonos morados será como una especie de homenaje de toda la ciudad para ellos, lejos de ideologías ni de partidismo políticos. Ambos demostraron que la buena gestión nada tiene que ver con las ideologías: seas como seas o pienses como pienses, porque uno y otro, desde partidos distintos, incluso muchas veces antagónicos, hicieron una labor que ahí quedará para la historia, la misma que perpetuará para siempre su trabajo y entrega por Málaga.