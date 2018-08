Abanico, la caseta de SUR en el Centro de la fiesta Montaje de la caseta de SUR en el centro de la fiesta. :: eduardo nieto El tradicional espacio de la plaza de la Constitución contará este año con el servicio y la cocina del Café Central RAFAEL RODRÍGUEZ Viernes, 10 agosto 2018, 12:37

SUR se acerca un año más a la fiesta. Y no sólo como publicación, con su suplemento especial a diario, sino también con la presencia, una edición más, de la caseta Abanico, sin duda, uno de los espacios más visitados por los malagueños y foráneos que viven la feria de día. Porque, como no podía ser de otra manera, SUR apuesta por la feria, por las tradiciones y, en definitiva, por Málaga, como medio de comunicación local que viene informando de todo lo que ocurre en la 'Ciudad del Paraíso', que diría Vicente Aleixande, desde 1937.

Abanico, la caseta del Centro de SUR, seguirá en su ubicación habitual de los últimos años, la plaza de la Constitución, el punto neurálgico de la feria del Centro Histórico. También servirá de 'estudio' improvisado para captar la algarabía de los malagueños y visitantes que se verán retratados en las páginas de SUR, como siempre. Sin embargo, habrá una novedad. La caseta contará en esta ocasión con el servicio y la cocina del Café Central, uno de los establecimientos con solera en Málaga, lo que, sin duda, va a suponer un salto de calidad importante en cuanto a aspectos gastronómicos, como así asegura Ignacio Prado, gerente de la emblemática y centenaria cafetería. «En Abanico se va a comer bien. Queremos hacer clientes y no va a ser una caseta más, sino un restaurante en una caseta», afirma Prado, al tiempo que hace hincapié en que «pondremos especial interés en el servicio para que, todos los que nos visiten, se marchen satisfecho por el trato recibido y por la comida que vamos a servir, porque no vamos a gestionar un negocio temporal, ya que apostamos por la calidad de lo que ofreceremos», recalca el empresario.

El Café Central tendrá su propia caseta en la terraza de su establecimiento, como en años anteriores. Pero, con total profesionalidad, gestionará, además, Abanico, la caseta de SUR en la plaza de la Constitución, un espacio emplazado en el centro de la fiesta, que contará con el mejor ambiente. «Queremos darle un toque más local y familiar. Por eso, vamos a darle una decoración casera, con grandes lámparas, como si el cliente estuviera en el salón de su casa, habrá mesas altas, y, por supuesto, los típicos farolillos de la feria», avanza Ignacio Prado.

En cuanto a los platos que se servirán en Abanico, el responsable de la caseta del periódico de Málaga anuncia que habrá un plato del día para cada jornada de la feria. «Un día habrá coles, otro berza, callos, paella, 'pescaíto' frito... Ah, y también, secreto ibérico con salsa teriyaki, que está buenísimo, porque se cocina a baja temperatura, durante 14 horas, y el secreto sale riquísimo», garantiza Prado, quien, además, comenta que en la carta de la caseta Abanico no faltarán el jamón y el queso, «y habrá montaditos, pinchitos y hamburguesas, que es lo que demanda la gente más joven. En resumen, mezclaremos lo tradicional y elaborado con platos clásicos en la feria», confirma. Y todo elaborado en la cocina de Abanico, «aunque habrá guisos que cocinemos en el Café Central, porque en el Central también se come y en la caseta Abanico, además de pasar un buen rato, el cliente almorzará muy bien», insiste Ignacio Prado, que quiere brindar por la Feria de Málaga y por el acuerdo de colaboración con la caseta de SUR «con un rebujito o un vino Cartojal". Además recuerda que Abanico es el mejor lugar de encuentro para estos días, «donde queremos crear un ambiente familiar, que sea un lugar tradicional», insiste. Porque a la profesionalidad de un establecimiento histórico como el Café Central se unen la trayectoria y notoriedad de SUR en la feria, no en vano, el periódico malagueño viene montando su caseta -hasta hace poco también contaba con la caseta La Rotativa en Cortijo de Torres, punto de reunión incluso de famosos- desde hace más de 30 años.

En definitiva, buena gastronomía, cante, baile, brindis y amigos conforman la esencia de este espacio de la plaza de la Constitución, con nueva decoración, servicio y cocina, y en la que sus puertas simbólicas siempre están abiertas para ofrecer lo mejor del mediodía en el Centro de Málaga. Compruébelo.