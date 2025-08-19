Casi 200.000 viajeros movió en Málaga la EMT el sábado

El sábado, la Empresa Malagueña de Transportes, EMT, llegó a mover a más de 192.000 viajeros, lo que supone un alza del 5,25% ... con respecto al año anterior. Desde el Ayuntamiento se hace una valoración positiva del arranque de la feria.

«Es normal que en hora punta pase algún autobús lleno, pero no está siendo lo habitual. Se está haciendo un esfuerzo extraordinario, con el personal haciendo horas extra, con inspectores y con muchas mejoras», apuntan fuentes municipales.

24 horas

Hay 24 horas de prestación de servicio, que debe conciliarse con el de los días normales (incluso líneas como la F operan todo el día y noche). Hay conexiones desde los distritos con la feria. Lo que técnicamente es inviable es aumentar el número de autobuses porque, recalcan las fuentes, están todos operativos. Y en este punto entra en liza la lógica de una gestión empresarial equilibrada. Tampoco se pueden alquilar vehículos a otras empresas debido a las características de accesibilidad o piso bajo.

Entre las mejoras que se han realizado este año, está la implantación de datáfonos en las paradas para que agilizar los pagos antes de subir. También se mantienen abiertas las tres puertas de los buses. El proceso de llenado y vaciado dura menos de cinco minutos.

También se han implantado dársenas nuevas (hay un 50% más de ellas) en el aparcamiento Sur, en el de la portada principal.

Onda verde

Las fuentes aseguran que se tardan unos 12 minutos desde la confluencia con Larios hasta el Real, incluyendo la carga y descarga. En este sentido, también se ha activado con tecnología puntera un sistema de onda verde (semáforos favorables), que permiten agilizar el tránsito entre la Avenida de la Aurora y el Camino de San Rafael.

«Los trabajadores están haciendo un gran esfuerzo. Es un evento masivo. Es normal que haya esperas alguna vez. Técnicamente no es solventable que algún autobús pase lleno. Sería de un enorme populismo pensar que se pueden tener más vehículos, con una inversión enorme, sólo para un evento concreto», recalcan las fuentes mencionadas.