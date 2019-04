«Sé que hay quien quiere expulsarnos, espero que no pase» Sin papeles. Llegó en patera siendo menor. Ahora, con 18 años, dispone de tres meses para conseguir la documentación que le permita seguir en España. :: paloma ucha Mohamed Inmigrante irregular marroquí Lunes, 15 abril 2019, 00:29

La embarcación puso proa a las playas de Marbella. Y no era un yate de recreo. Mohamed, que es marroquí y acaba de cumplir los 18 años, llegó en febrero de 2018 a la costa malagueña en una patera en la que viajaban 23 personas más. Al igual que él, tres pasajeros eran adolescentes, esos chavales a los que se conoce en la jerga burocrática como 'menas', menores extranjeros no acompañados. Bueno, en realidad, la balsa no tocó tierra. La Guardia Civil la interceptó poco antes de que arribase al litoral marbellí, una de las zonas más lujosas del sur de España. Hace unos años, que una patera echase el ancla en las aguas de un municipio que era sinónimo de opulencia, debía ser casi tan chocante como asistir al aterrizaje de un ovni. Ya no. Todo el litoral andaluz es tierra de promisión para los africanos. Los movimientos migratorios no entienden de glamur. Se abren camino como pueden. Da lo mismo que corran el peligro de dejarse la piel en las concertinas o de que los engulla una mala mar. Peor es la alternativa de regresar. El retorno no es una opción para ellos. Volver es fracasar.

Mohamed y sus compañeros de fatigas habían navegado durante catorce horas cuando la Benemérita les echó el alto. Los veinte adultos fueron repatriados y los cuatro menores quedaron bajo la tutela de la Junta de Andalucía. «El viaje me costó 600 euros. No es mucho», indica el joven magrebí en una castellano más que aceptable. Cuando llegó a España solo hablaba árabe y, doce meses después, es bilingüe. Aprende rápido. Le va el futuro en ello.

Al alcanzar la mayoría de edad, puede ser devuelto a Marruecos. Por eso decidió viajar hasta Asturias, donde, según la información que intercambian los 'niños patera', era más fácil conseguir la residencia tras cumplir los 18 años, que es la razón esencial de su peregrinaje. «Aquí llueve mucho y hace más frío que en Andalucía», admite. Pero el clima tampoco es un obstáculo para los migrantes. Se adaptan y siguen adelante.

Cuenta Laura, una de las educadoras de la organización no gubernamental Identidad para ellos y ellas, que el centro de protección de Loriana, en Oviedo, es la «particular Ítaca» de los menores extranjeros que, como Mohamed, buscan regularizar su situación en España. Tan es así, que la capacidad de acogida del establecimiento se ha visto desbordada en más de una ocasión, lo que le ha convertido en una diana del emergente discurso antiinmigración. El partido de extrema derecha Vox ya ha exigido el cierre de Loriana. Alegan que es un foco de inseguridad ciudadana.

Mohamed es consciente de que la irrupción de la formación ultra -en Andalucía, para sorpresa de muchos, consiguió casi 400.000 votos- puede suponer un problema para las personas que, como él, llegan a España de forma clandestina. Sabe que Vox ha reclamado la deportación de 53.000 inmigrantes irregulares, pero confía en que las urnas no le den la fuerza para que lo haga. «Sé que hay quien quiere expulsarnos, pero espero que eso no pase», dice, al tiempo que reconoce que alguna vez ha sentido el roce áspero del racismo. De momento, tiene tres meses para obtener los papeles que le permitan seguir en España. Mohamed quiere ser peluquero.