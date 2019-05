OSP critica la falta de propuestas para San Pedro del resto de formaciones políticas El vicepresidente de OSP y candidato a la alcaldía, Rafael Piña. / A.J. La formación asegura que «ningún partido se ha centrado en proyectos para la localidad» y lamenta la falta de sampedreños en sus respectivas listas ANDREA JIMÉNEZ Jueves, 23 mayo 2019, 14:11

A un día de que finalice la campaña electoral, Opción Sampedreña ha asegurado que ninguna formación «se ha mojado» con San Pedro Alcántara. Así lo ha afirmado Rafael Piña, candidato a la alcaldía y vicepresidente de la formación.

El actual teniente de alcalde de San Pedro ha criticado el hecho de que el resto de formaciones «no hablen claro» sobre quién será su candidato a la tenencia. «No hay propuestas, incluso muchas formaciones no llevan candidatos sampedreños en sus listas», ha aclarado.

Piña también ha recordado la falta de debates «sobre San Pedro», ya que asegura que en anteriores elecciones si han estado presentes. «Es una prueba más de que el resto de formaciones han dejado San Pedro de lado».

El teniente de alcalde sampedreño ha sido especialmente crítico con su antiguo socio de gobierno, el PSOE, y en especial con José Bernal, candidato a la alcaldía por la formación socialista. «Su programa para San Pedro es patético, se han apropiado de proyectos que no llevaron a cabo», ha asegurado Piña. «Yo creo que Bernal no pasa por San Pedro, no está al día de lo que pasa aquí».

Asimismo, ha subrayado que sus condiciones para la localidad «son ambiguas a no poder más», y su plan de vivienda es «absolutamente electoralista e irrealizable».

El candidato de OSP también ha criticado a Bernal por «prometer cosas que ya se han hecho, yo creo que ni pasa por San Pedro».

Al referirse a su actual socia de gobierno, Ángeles Muñoz, ha afirmado que «se ha abierto a lo generalista» y no ha profundizado en «asuntos concretos de interés para la localidad».

Piña también ha recordado que la OSP «es la única garantía para San Pedro» y ha anunciado que hoy repartirán «un test» con diferentes preguntas sobre cuestiones de interés de la localidad «para que los sampedreños sepan a quién deben votar si quieren que se mantenga lo conseguido hasta ahora».