Candidaturas a las elecciones municipales en Alpandeire

Todas las listas que concurren este 26M en Alpandeire

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.GABRIEL JIMÉNEZ RUIZ

2.ISABEL MARÍA MORENO CANAS

3.BARULA JIMÉNEZ MOLERO

4.PEDRO ANTONIO RUIZ CARRILLO

5. ANTONIA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ

6. ALBERTO MÁRQUEZ RUIZ

7. ISMAEL DUARTE SÁNCHEZ

SUPLENTES

1. JUAN HIGUERO LÓPEZ

2.JUAN JOSÉ DELGADO ESPINOSA

GRUPO INDEPENDIENTE DE ALPANDEIRE-PANDITOS (G.I.A.-P)

TITULARES

1. MARÍA DOLORES BULLÓN AYALA (INDEPENDIENTE)

2. MERCEDES DEMETRIO ROMERO (INDEPENDIENTE)

3. CRISTÓBAL GARCÍA GUERRERO (INDEPENDIENTE)

4. ANTONIO HERRERO MOYANO (INDEPENDIENTE)

5. VANESA VALLEJO LOBATO (INDEPENDIENTE)

6. ANTONIO JIMÉNEZ BULLÓN (INDEPENDIENTE)

7. TERESA JESÚS BULLÓN RUIZ (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. GEMA VÁZQUEZ GUERRERO (INDEPENDIENTE)

2. ELENA ABRAHAM RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)

3. LUCILA PIEDAD VECILLA PERAL (INDEPENDIENTE)

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JUAN CÁRDENAS ROJAS

2.JOSÉ MIGUEL ROMERA MONDRAGÓN

3.ANDREA GUIRADO GARCÍA

4.FÉLIX ALEJANDRO JURADO PÉREZ

5.DANIELA MORENO JIMÉNEZ

6. ANA TERNERO MAYORGA

7.ÁLVARO JUAN DELGADO RODRÍGUEZ

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

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