Candidaturas a las elecciones municipales en Alpandeire

TITULARES
1.GABRIEL JIMÉNEZ RUIZ
2.ISABEL MARÍA MORENO CANAS
3.BARULA JIMÉNEZ MOLERO
4.PEDRO ANTONIO RUIZ CARRILLO
5. ANTONIA MARÍA SÁNCHEZ SÁNCHEZ
6. ALBERTO MÁRQUEZ RUIZ
7. ISMAEL DUARTE SÁNCHEZ
SUPLENTES
1. JUAN HIGUERO LÓPEZ
2.JUAN JOSÉ DELGADO ESPINOSA
TITULARES
1. MARÍA DOLORES BULLÓN AYALA (INDEPENDIENTE)
2. MERCEDES DEMETRIO ROMERO (INDEPENDIENTE)
3. CRISTÓBAL GARCÍA GUERRERO (INDEPENDIENTE)
4. ANTONIO HERRERO MOYANO (INDEPENDIENTE)
5. VANESA VALLEJO LOBATO (INDEPENDIENTE)
6. ANTONIO JIMÉNEZ BULLÓN (INDEPENDIENTE)
7. TERESA JESÚS BULLÓN RUIZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. GEMA VÁZQUEZ GUERRERO (INDEPENDIENTE)
2. ELENA ABRAHAM RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)
3. LUCILA PIEDAD VECILLA PERAL (INDEPENDIENTE)
TITULARES
1.JUAN CÁRDENAS ROJAS
2.JOSÉ MIGUEL ROMERA MONDRAGÓN
3.ANDREA GUIRADO GARCÍA
4.FÉLIX ALEJANDRO JURADO PÉREZ
5.DANIELA MORENO JIMÉNEZ
6. ANA TERNERO MAYORGA
7.ÁLVARO JUAN DELGADO RODRÍGUEZ
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS