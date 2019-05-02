Candidaturas a las elecciones municipales en Pujerra

Todas las listas que concurren este 26M en Pujerra

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.FRANCISCO MACÍAS GUERRERO

2. AQUILINO FERNÁNDEZ DEL RÍO

3.OLIVERIO FRANCISCO CALVENTE GARCÍA

4.CATALINA CÓZAR DOMÍNGUEZ

5. FRANCISCA LÓPEZ MONCAYO

6.MIGUEL ÁNGEL MENA FERNÁNDEZ

7.NARCISO MORALES FERNÁNDEZ

SUPLENTES

1.ALBERTO MENA PERAL

2. MARÍA GEMA GÁMEZ HIRALDO

3.ANTONIO GUERRERO NAVAS

4. RAFAEL CHICÓN MORALES

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.ANTONIO CALVENTE MENA

2.JUAN CARLOS MENA GUERRERO

3.INMACULADA CÓZAR MENA

4.ANTONIO GUERRERO DÍAZ

5. ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ ARROCHA

6.ADRIAN GUERRERO DÍAZ

7.FRANCISCO SIBAJAS MACÍAS

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1. SANDRA CRUZ HEREDIA

2.ALBERTO SORIA GÓMEZ

3.ANA SANJUAN DOMÍNGUEZ

4.EDUARDO RODOLFO RITTER ERMOLENCO

5. MARÍA PILAR HIDALGO MARTÍN

6. RAÚL BLASCO MOYA

7.JOSÉ MANUEL FISAC JIMÉNEZ DE LOS GALANES

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

Temas

Pujerra

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