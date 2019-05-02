Candidaturas a las elecciones municipales en Pujerra

TITULARES
1.FRANCISCO MACÍAS GUERRERO
2. AQUILINO FERNÁNDEZ DEL RÍO
3.OLIVERIO FRANCISCO CALVENTE GARCÍA
4.CATALINA CÓZAR DOMÍNGUEZ
5. FRANCISCA LÓPEZ MONCAYO
6.MIGUEL ÁNGEL MENA FERNÁNDEZ
7.NARCISO MORALES FERNÁNDEZ
SUPLENTES
1.ALBERTO MENA PERAL
2. MARÍA GEMA GÁMEZ HIRALDO
3.ANTONIO GUERRERO NAVAS
4. RAFAEL CHICÓN MORALES
TITULARES
1.ANTONIO CALVENTE MENA
2.JUAN CARLOS MENA GUERRERO
3.INMACULADA CÓZAR MENA
4.ANTONIO GUERRERO DÍAZ
5. ISABEL MARÍA RODRÍGUEZ ARROCHA
6.ADRIAN GUERRERO DÍAZ
7.FRANCISCO SIBAJAS MACÍAS
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1. SANDRA CRUZ HEREDIA
2.ALBERTO SORIA GÓMEZ
3.ANA SANJUAN DOMÍNGUEZ
4.EDUARDO RODOLFO RITTER ERMOLENCO
5. MARÍA PILAR HIDALGO MARTÍN
6. RAÚL BLASCO MOYA
7.JOSÉ MANUEL FISAC JIMÉNEZ DE LOS GALANES
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS