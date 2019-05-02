Candidaturas a las elecciones municipales en Mijas

TITULARES
1. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ (JOSELE)
2.LAURA MORENO MARÍN
3. MANUEL ROY PÉREZ VLERICK
4.TAMARA VERA RUIZ
5. HIPÓLITO ZAPICO BARAGAÑO
6.GRETEL VERÓNICA ENSBERG FRIGERIO
7.NICOLÁS JESÚS CRUZ PEÑA
8.NATALIA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ
9. JUAN ANTONIO CARRASCO TROYANO
10.MARÍA BELÉN ROCA MADUEÑO
11.BENJAMÍN RODRÍGUEZ JARILLO
12. PATRICIA MÁRQUEZ BARRANQUERO
13.MIGUEL FRANCISCO BAO SALAZAR
14.NEREA MARÍA MENDOZA AGUILAR
15.ISAAC MANUEL SUÁREZ GÓMEZ
16.ANA TOVAR MEDEL
17. FRANCISCO QUERO CORTÉS
18.MARÍA DOLORES CANTOS RAMOS
19.JUAN JOSÉ JIMENEZ VERA
20.MARÍA JOSÉ RIVERA DÍAZ
21.JOSÉ MARÍA LÓPEZ NÚÑEZ
22.MARÍA AUXILIADORA MARTEL FERNÁNDEZ
23.ÓSCAR PASCUAL ANGUITA
24.DOLORES MARÍA LÓPEZ CANTOS
25.MANUEL CASTILLO ALARCÓN
SUPLENTES
1.JUANA DELIA GARCÍA MARTÍNEZ
2.WENCESLAO NAVARRO VARGAS
3.LORENA PARRA GÓMEZ
4.SALVADOR CARMONA ÚBEDA
TITULARES
1.FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA CUEVAS
2. FRANCISCA SÁNCHEZ RIVERA
3.JOSÉ MANUEL MATA GONZÁLEZ
4.JOSÉ ANTONIO AMADOR GUTIÉRREZ
5.ISABEL POSTIGO GÓMEZ
6.ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS
7.PABLO AGÜERA LARES
8. SARAY ORTEGA TORRES
9.FRANCISCO JESÚS SEPÚLVEDA PORRAS
10.ASUNCIÓN RETAMERO CORREDERA
11. ANNE PATRICIA DAWN HERNÁNDEZ
12.RICARDO POSTIGO GÓMEZ
13.DOLORES CABELLO CUEVAS
14.ALFONSO MATA GONZÁLEZ
15.IRENE CUEVAS IBÁÑEZ
16.MÓNICA TORRES GELICES
17.MARÍA ISABEL SANTOS GUILLÉN
18.FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORTIZ
19.MARÍA ROSA PAREJO LUCAS
20.JUAN JOSÉ FUSET ARÉVALO
21.ROSA MARÍA CAÑETE MARTÍN
22.JESICA AGUADO CORTÉS
23.GERARDO FELIPE LÓPEZ AZUA
24.ESDAN WILSON AGUIRRE VELASCO
25. CONCEPCIÓN DE LA PAZ PORRAS TAMAYO
SUPLENTES
1.CARLOS NOVA CALVENTE
2.MARÍA DEL MAR LOBATO ALONSO
3. CLAUDIA MARIELA QUIÑONES QUIÑONES
4.JOSE MARÍA GÁMEZ LÓPEZ
5. RAFAEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
TITULARES
1.JOSÉ ÁNGEL NOZAL LAJO
2.LOURDES BURGOS ROSA
3.MARIO BRAVO RAMOS
4.SILVIA MARÍN SERRANO
5.MARCOS CORTÉS MILLÁN
6. MARÍA DEL CARMEN MÁRQUEZ ROMERO
7.WILLIAM DOW ANDERSON
8.MELISA MANUELA CEBALLOS MERCADO
9.DANIEL JESÚS GÓMEZ TERUEL
10.LIDIA MORENO AGUILAR
11.ALBERTO GÓMEZ JAIME
12.SUSANA MARTÍN FERNÁNDEZ
13.JOSÉ FRANCISCO RUIZ FONTALBA
14.CRISTÓBAL GONZÁLEZ JAIME
15.PATRICIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN
16. RAFAELA ARROYO CALZADO
17.JOSÉ MANUEL MUÑOZ GONZÁLEZ
18.VANESA MUÑOZ POSTIGO
19. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MÁRQUEZ
20. ANTONIO LUIS GUIMARAES SOARES COELHO
21. JOAQUÍN VARGAS GARRIDO
22.ROSARIO CARA GARCÍA
23.LORENZO CABELLO TOVAR
24.CARMEN DÍAZ DÍAZ
25.ANTONIO ALARCÓN RUEDA
SUPLENTES
1.MANUEL CABELLO PORRAS
2.MARÍA DEL MAR RÍOS PÉREZ
3.FRANCISCO MARTÍN GIL
4.ISABEL MARÍA VEGA CUEVAS
5. JAIME CARRASCO SÁNCHEZ
6.CLAUDIA SERRANO SERRANO
7.ALFONSO PARISI ZAMBUTO
8.LAURA GONZÁLEZ BLANCO
9.SARA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍN
10. CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUERO
TITULARES
1.FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA
2.PABLO ALFONSO MEDINA URDA
3.ANA RODRÍGUEZ PEÑALVER
4.JUAN CARLOS MARTÍN EXPÓSITO
5.SARA MORALES RODRÍGUEZ
6. SONIA OSUNA HERRERA
7.JUAN CARLOS CABALLERO BRAVO
8.ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ CASTRO
9. JOSÉ ENRIQUE OCAÑA ROMERO
10. JOHANA MARIBEL ROJAS CABRERA
11.REBECA VETAS MUÑOZ
12.ALEJANDRO CAZALILLA CAZALILLA
13.CARMEN MARÍA RAMOS PIÑA
14.LÁZARO VICTORIA MORAL
15.BASILIA SUÁREZ JIMÉNEZ
16.FRANCISCA DÍAZ GUERRERO
17.MANUEL MARTÍN EXPÓSITO
18.MARÍA PALOMA VICTORIA FERNÁNDEZ
19.ROBERT PEREA DÍAZ
20.GLORIA FERNÁNDEZ GIGANTE
21. ESTELA MARGARETE HOLTHAUSEN BERMEJO
22. MARÍA ELENA MOYA RUEDA
23.JOSÉ VICTORIA FERNÁNDEZ
24.MARÍA ÁNGELES ÁVILA PALACIOS
25.JORGE IVÁN GIL SUÁREZ
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.MARÍA REMEDIOS LEIVA MORENO
2. ESPERANZA JIMÉNEZ CABELLO (INDEPENDIENTE)
3. JUAN CARLOS QUERO ALARCÓN (INDEPENDIENTE)
4.FRANCISCO JAVIER GALVÍN PRIAN
5.ISABEL LÓPEZ ARZÚA
6. ENCARNACIÓN GARCÍA RÍOS (INDEPENDIENTE)
7. JULIO CONEJO AGUILAR (INDEPENDIENTE)
8.EMA ROSA SAPONE CALVO
9. MARÍA SOL SÁNCHEZ DÍAZ
10. JOSÉ FERNÁNDEZ MORENO (INDEPENDIENTE)
11. MARÍA ISABEL CONEJO YAICH (INDEPENDIENTE)
12. ALICIA GUERRA DÍAZ (INDEPENDIENTE)
13. JUAN JESÚS PORRAS BLANCO (INDEPENDIENTE)
14. JULIA MARÍA SOLER MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
15.FRANCISCO MIGUEL CABRERA GELOS
16. MARINA NÚÑEZ CORADO (INDEPENDIENTE)
17.JOSÉ ANTONIO PORRAS RUIZ
18. PÍA BRUN NIELSEN (INDEPENDIENTE)
19. BERNARDO GIL HERNÁNDEZ
20.LUZ MARÍA LÓPEZ ARZÚA
21. ANTONIO JAVIER CAÑETE JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)
22. ARNOLDA BOUWMAN (INDEPENDIENTE)
23.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUANO
24.FÉLIX CLAROS FLANAGAN
25. MIREILLE ESTHER YAICH (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ALICIA MARTÍN VALENZUELA (INDEPENDIENTE)
2.MANUEL SERRANO LÓPEZ
TITULARES
1.JOSÉ ANDRÉS GÁLVEZ MORALES
2.MARÍA JOSÉ TORRES GÓMEZ
3. LUIS ALBERTO LUQUE URBANO (LALU)
4.MARÍA DEL CARMEN BERNABÉ RUIZ
5. JUAN ANTONIO GUERRERO LUQUE
6.CARLA FABIOLA PEREIRA DO CARMO
7.FÉLIX ALARCÓN GÓMEZ
8.MARÍA PALOMA DE LA PEÑA FORTES CORTÉS
9.LÁZARO ANTONIO GUTIÉRREZ ESPAÑA
10.ANTONIO FORTES ORTIZ
11. ELIZABET LUQUE URBANO
12. VICTORIANO HUERTA GUIJARRO
13.DIEGO MORENO RUIZ
14. AINHOA CARPINTERO ROGERO
15. ADRIÁN GUERRA LIBRERO COQUE
16.FRANCISCO JOSÉ MOLINA VILLEGAS
17.PURIFICACIÓN MORENO SILVA
18. MATHIAS MARCIO PIZARRO FERNÁNDEZ
19.MERCEDES GARCÍA VELASCO
20. JAIME HIDALGO MARTÍN
21. JOSÉ MARTÍN QUINTERO
22.MARÍA ASUNCIÓN TORRES PASTOR
23.ALFREDO AGUSTÍN GINÉS BERNABÉ
24.AURORA REINO RUBIA
25.TOMÁS MAESO DÍEZ
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.JUAN CARLOS MALDONADO ESTÉVEZ
2.JOSÉ CARLOS MARTÍN TORRES
3.MARÍA DOLORES OLMEDO GÓMEZ
4.MARÍA CARMEN GONZÁLEZ RÍOS
5.ARANZAZU LÓPEZ LILLO
6.ANDRÉS RUIZ LEÓN
7.CANDELA LEÓN MORENO
8.MARIANA PÉREZ GÓMEZ
9.MIGUEL GALLARDO ELENA
10. ANTONIO MERINO QUERO
11.MARÍA DEL CARMEN CARMONA MARTÍNEZ
12.DOLORES BLANCO LEIVA
13.JUAN ANTONIO JAIME ALCÁNTARA
14.JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
15.TAMARA SOTO PÉREZ
16. JUAN VARGAS MÁRQUEZ
17.VÍCTOR MORALES GIL
18.LAURA GALLARDO ORTIZ
19.ANTONIO GUILLÉN CERÓN
20. INMACULADA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
21.IRENE JAIME RÍOS
22.ANTONIA JESÚS NÚÑEZ NÚÑEZ
23.MARÍA JOSEFA LLERA CORNEJO
24.RICARDO CRIADO GARCÍA
25.VICENTE LÓPEZ PINAR
SUPLENTES
1.JOSÉ MIGUEL ARRIBAS VALLE
2.MARÍA JESÚS MONTORO MORA
3.ALFONSO GUTIÉRREZ MARTÍN
TITULARES
1.CARLOS RIVERO BERNAL
2. MAYA ESCOLAR SARDÓN
3.ANTONIO VIDERA GARCÍA
4.MONSERRAT GIL DELGADO FERNÁNDEZ
5.MOISÉS RODRIGO ENCINAS DÍAZ
6. ELOY BELMONTE VALENZUELA
7.ANTONIO MARTÍN ALARCÓN
8.MARÍA JOSÉ CAMARGO GONZÁLEZ
9.GLORIA ORDÓÑEZ CASTRO
10.FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GALLARDO
11. CARLOS MANUEL WAMBA HEREDIA
12.LIETER DOMÍNGUEZ AZCUE
13.JORGE MORENO LOBATO
14.FUENSANTA SANTOS DE LA RUBIA
15.FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CORTÉS
16. MARÍA YOLANDA MARCOS MARCOS
17.MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA
18.SALVADOR RUIZ GALÁN
19.JUANA DEL PILAR COBOS BRESCIA
20.JOSÉ VEGAS GASPAR
21.MANUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ
22.ADRIANA BERRAL ORTIZ
23.CARLOS ALBERTO MOIO ALONSO
24.MANUEL BURGOS TORRES DE NAVARRA
25.ARACELI GONZÁLEZ GARCÍA
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS