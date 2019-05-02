Candidaturas a las elecciones municipales en Mijas

Todas las listas que concurren este 26M en Mijas

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ (JOSELE)

2.LAURA MORENO MARÍN

3. MANUEL ROY PÉREZ VLERICK

4.TAMARA VERA RUIZ

5. HIPÓLITO ZAPICO BARAGAÑO

6.GRETEL VERÓNICA ENSBERG FRIGERIO

7.NICOLÁS JESÚS CRUZ PEÑA

8.NATALIA MARÍA MARTÍNEZ GÓMEZ

9. JUAN ANTONIO CARRASCO TROYANO

10.MARÍA BELÉN ROCA MADUEÑO

11.BENJAMÍN RODRÍGUEZ JARILLO

12. PATRICIA MÁRQUEZ BARRANQUERO

13.MIGUEL FRANCISCO BAO SALAZAR

14.NEREA MARÍA MENDOZA AGUILAR

15.ISAAC MANUEL SUÁREZ GÓMEZ

16.ANA TOVAR MEDEL

17. FRANCISCO QUERO CORTÉS

18.MARÍA DOLORES CANTOS RAMOS

19.JUAN JOSÉ JIMENEZ VERA

20.MARÍA JOSÉ RIVERA DÍAZ

21.JOSÉ MARÍA LÓPEZ NÚÑEZ

22.MARÍA AUXILIADORA MARTEL FERNÁNDEZ

23.ÓSCAR PASCUAL ANGUITA

24.DOLORES MARÍA LÓPEZ CANTOS

25.MANUEL CASTILLO ALARCÓN

SUPLENTES

1.JUANA DELIA GARCÍA MARTÍNEZ

2.WENCESLAO NAVARRO VARGAS

3.LORENA PARRA GÓMEZ

4.SALVADOR CARMONA ÚBEDA

LISTA DE MOVIMIENTO VECINAL MIJEÑO (MVM)

TITULARES

1.FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA CUEVAS

2. FRANCISCA SÁNCHEZ RIVERA

3.JOSÉ MANUEL MATA GONZÁLEZ

4.JOSÉ ANTONIO AMADOR GUTIÉRREZ

5.ISABEL POSTIGO GÓMEZ

6.ALEJANDRO MACÍAS CUEVAS

7.PABLO AGÜERA LARES

8. SARAY ORTEGA TORRES

9.FRANCISCO JESÚS SEPÚLVEDA PORRAS

10.ASUNCIÓN RETAMERO CORREDERA

11. ANNE PATRICIA DAWN HERNÁNDEZ

12.RICARDO POSTIGO GÓMEZ

13.DOLORES CABELLO CUEVAS

14.ALFONSO MATA GONZÁLEZ

15.IRENE CUEVAS IBÁÑEZ

16.MÓNICA TORRES GELICES

17.MARÍA ISABEL SANTOS GUILLÉN

18.FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORTIZ

19.MARÍA ROSA PAREJO LUCAS

20.JUAN JOSÉ FUSET ARÉVALO

21.ROSA MARÍA CAÑETE MARTÍN

22.JESICA AGUADO CORTÉS

23.GERARDO FELIPE LÓPEZ AZUA

24.ESDAN WILSON AGUIRRE VELASCO

25. CONCEPCIÓN DE LA PAZ PORRAS TAMAYO

SUPLENTES

1.CARLOS NOVA CALVENTE

2.MARÍA DEL MAR LOBATO ALONSO

3. CLAUDIA MARIELA QUIÑONES QUIÑONES

4.JOSE MARÍA GÁMEZ LÓPEZ

5. RAFAEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JOSÉ ÁNGEL NOZAL LAJO

2.LOURDES BURGOS ROSA

3.MARIO BRAVO RAMOS

4.SILVIA MARÍN SERRANO

5.MARCOS CORTÉS MILLÁN

6. MARÍA DEL CARMEN MÁRQUEZ ROMERO

7.WILLIAM DOW ANDERSON

8.MELISA MANUELA CEBALLOS MERCADO

9.DANIEL JESÚS GÓMEZ TERUEL

10.LIDIA MORENO AGUILAR

11.ALBERTO GÓMEZ JAIME

12.SUSANA MARTÍN FERNÁNDEZ

13.JOSÉ FRANCISCO RUIZ FONTALBA

14.CRISTÓBAL GONZÁLEZ JAIME

15.PATRICIA DEL CARMEN RODRÍGUEZ MARTÍN

16. RAFAELA ARROYO CALZADO

17.JOSÉ MANUEL MUÑOZ GONZÁLEZ

18.VANESA MUÑOZ POSTIGO

19. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MÁRQUEZ

20. ANTONIO LUIS GUIMARAES SOARES COELHO

21. JOAQUÍN VARGAS GARRIDO

22.ROSARIO CARA GARCÍA

23.LORENZO CABELLO TOVAR

24.CARMEN DÍAZ DÍAZ

25.ANTONIO ALARCÓN RUEDA

SUPLENTES

1.MANUEL CABELLO PORRAS

2.MARÍA DEL MAR RÍOS PÉREZ

3.FRANCISCO MARTÍN GIL

4.ISABEL MARÍA VEGA CUEVAS

5. JAIME CARRASCO SÁNCHEZ

6.CLAUDIA SERRANO SERRANO

7.ALFONSO PARISI ZAMBUTO

8.LAURA GONZÁLEZ BLANCO

9.SARA ISABEL RODRÍGUEZ MARTÍN

10. CRISTÓBAL GONZÁLEZ QUERO

LISTA DE MÁS ANDALUCÍA - COSTA DEL SOL SÍ PUEDE - PODEMOS 15M (MASCSSP)

TITULARES

1.FRANCISCO MARTÍNEZ ÁVILA

2.PABLO ALFONSO MEDINA URDA

3.ANA RODRÍGUEZ PEÑALVER

4.JUAN CARLOS MARTÍN EXPÓSITO

5.SARA MORALES RODRÍGUEZ

6. SONIA OSUNA HERRERA

7.JUAN CARLOS CABALLERO BRAVO

8.ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ CASTRO

9. JOSÉ ENRIQUE OCAÑA ROMERO

10. JOHANA MARIBEL ROJAS CABRERA

11.REBECA VETAS MUÑOZ

12.ALEJANDRO CAZALILLA CAZALILLA

13.CARMEN MARÍA RAMOS PIÑA

14.LÁZARO VICTORIA MORAL

15.BASILIA SUÁREZ JIMÉNEZ

16.FRANCISCA DÍAZ GUERRERO

17.MANUEL MARTÍN EXPÓSITO

18.MARÍA PALOMA VICTORIA FERNÁNDEZ

19.ROBERT PEREA DÍAZ

20.GLORIA FERNÁNDEZ GIGANTE

21. ESTELA MARGARETE HOLTHAUSEN BERMEJO

22. MARÍA ELENA MOYA RUEDA

23.JOSÉ VICTORIA FERNÁNDEZ

24.MARÍA ÁNGELES ÁVILA PALACIOS

25.JORGE IVÁN GIL SUÁREZ

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE PODEMOS (PODEMOS)

TITULARES

1.MARÍA REMEDIOS LEIVA MORENO

2. ESPERANZA JIMÉNEZ CABELLO (INDEPENDIENTE)

3. JUAN CARLOS QUERO ALARCÓN (INDEPENDIENTE)

4.FRANCISCO JAVIER GALVÍN PRIAN

5.ISABEL LÓPEZ ARZÚA

6. ENCARNACIÓN GARCÍA RÍOS (INDEPENDIENTE)

7. JULIO CONEJO AGUILAR (INDEPENDIENTE)

8.EMA ROSA SAPONE CALVO

9. MARÍA SOL SÁNCHEZ DÍAZ

10. JOSÉ FERNÁNDEZ MORENO (INDEPENDIENTE)

11. MARÍA ISABEL CONEJO YAICH (INDEPENDIENTE)

12. ALICIA GUERRA DÍAZ (INDEPENDIENTE)

13. JUAN JESÚS PORRAS BLANCO (INDEPENDIENTE)

14. JULIA MARÍA SOLER MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

15.FRANCISCO MIGUEL CABRERA GELOS

16. MARINA NÚÑEZ CORADO (INDEPENDIENTE)

17.JOSÉ ANTONIO PORRAS RUIZ

18. PÍA BRUN NIELSEN (INDEPENDIENTE)

19. BERNARDO GIL HERNÁNDEZ

20.LUZ MARÍA LÓPEZ ARZÚA

21. ANTONIO JAVIER CAÑETE JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)

22. ARNOLDA BOUWMAN (INDEPENDIENTE)

23.JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ RUANO

24.FÉLIX CLAROS FLANAGAN

25. MIREILLE ESTHER YAICH (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. ALICIA MARTÍN VALENZUELA (INDEPENDIENTE)

2.MANUEL SERRANO LÓPEZ

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)

TITULARES

1.JOSÉ ANDRÉS GÁLVEZ MORALES

2.MARÍA JOSÉ TORRES GÓMEZ

3. LUIS ALBERTO LUQUE URBANO (LALU)

4.MARÍA DEL CARMEN BERNABÉ RUIZ

5. JUAN ANTONIO GUERRERO LUQUE

6.CARLA FABIOLA PEREIRA DO CARMO

7.FÉLIX ALARCÓN GÓMEZ

8.MARÍA PALOMA DE LA PEÑA FORTES CORTÉS

9.LÁZARO ANTONIO GUTIÉRREZ ESPAÑA

10.ANTONIO FORTES ORTIZ

11. ELIZABET LUQUE URBANO

12. VICTORIANO HUERTA GUIJARRO

13.DIEGO MORENO RUIZ

14. AINHOA CARPINTERO ROGERO

15. ADRIÁN GUERRA LIBRERO COQUE

16.FRANCISCO JOSÉ MOLINA VILLEGAS

17.PURIFICACIÓN MORENO SILVA

18. MATHIAS MARCIO PIZARRO FERNÁNDEZ

19.MERCEDES GARCÍA VELASCO

20. JAIME HIDALGO MARTÍN

21. JOSÉ MARTÍN QUINTERO

22.MARÍA ASUNCIÓN TORRES PASTOR

23.ALFREDO AGUSTÍN GINÉS BERNABÉ

24.AURORA REINO RUBIA

25.TOMÁS MAESO DÍEZ

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1.JUAN CARLOS MALDONADO ESTÉVEZ

2.JOSÉ CARLOS MARTÍN TORRES

3.MARÍA DOLORES OLMEDO GÓMEZ

4.MARÍA CARMEN GONZÁLEZ RÍOS

5.ARANZAZU LÓPEZ LILLO

6.ANDRÉS RUIZ LEÓN

7.CANDELA LEÓN MORENO

8.MARIANA PÉREZ GÓMEZ

9.MIGUEL GALLARDO ELENA

10. ANTONIO MERINO QUERO

11.MARÍA DEL CARMEN CARMONA MARTÍNEZ

12.DOLORES BLANCO LEIVA

13.JUAN ANTONIO JAIME ALCÁNTARA

14.JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

15.TAMARA SOTO PÉREZ

16. JUAN VARGAS MÁRQUEZ

17.VÍCTOR MORALES GIL

18.LAURA GALLARDO ORTIZ

19.ANTONIO GUILLÉN CERÓN

20. INMACULADA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

21.IRENE JAIME RÍOS

22.ANTONIA JESÚS NÚÑEZ NÚÑEZ

23.MARÍA JOSEFA LLERA CORNEJO

24.RICARDO CRIADO GARCÍA

25.VICENTE LÓPEZ PINAR

SUPLENTES

1.JOSÉ MIGUEL ARRIBAS VALLE

2.MARÍA JESÚS MONTORO MORA

3.ALFONSO GUTIÉRREZ MARTÍN

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1.CARLOS RIVERO BERNAL

2. MAYA ESCOLAR SARDÓN

3.ANTONIO VIDERA GARCÍA

4.MONSERRAT GIL DELGADO FERNÁNDEZ

5.MOISÉS RODRIGO ENCINAS DÍAZ

6. ELOY BELMONTE VALENZUELA

7.ANTONIO MARTÍN ALARCÓN

8.MARÍA JOSÉ CAMARGO GONZÁLEZ

9.GLORIA ORDÓÑEZ CASTRO

10.FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ GALLARDO

11. CARLOS MANUEL WAMBA HEREDIA

12.LIETER DOMÍNGUEZ AZCUE

13.JORGE MORENO LOBATO

14.FUENSANTA SANTOS DE LA RUBIA

15.FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CORTÉS

16. MARÍA YOLANDA MARCOS MARCOS

17.MIGUEL ÁLVAREZ GARCÍA

18.SALVADOR RUIZ GALÁN

19.JUANA DEL PILAR COBOS BRESCIA

20.JOSÉ VEGAS GASPAR

21.MANUEL ÁNGEL CORTÉS RODRÍGUEZ

22.ADRIANA BERRAL ORTIZ

23.CARLOS ALBERTO MOIO ALONSO

24.MANUEL BURGOS TORRES DE NAVARRA

25.ARACELI GONZÁLEZ GARCÍA

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

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