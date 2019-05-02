Candidaturas a las elecciones municipales en Marbella

Todas las listas que concurren este 26M en Marbella

SUR

LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ

2.ELENA BENÍTEZ MORALES

3.MANUEL MORALES LÓPEZ

4.BLANCA MARÍA FERNÁNDEZ TENA

5.FRANCISCO JAVIER PORCUNA ROMERO

6.ISABEL MARÍA PÉREZ ORTIZ

7.JOSÉ IGNACIO MACÍAS MALDONADO

8.ANA ISABEL GONZÁLEZ DE LA TORRE

9.ANTONIO MATEO PARRAGA RODRÍGUEZ

10.SONIA MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ

11.ADRIÁN JIMÉNEZ MENA

12.VIRGINIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ

13.LUIS ROJO RIVAS

14.NADIA PUERTAS RIVAS

15. ENRIQUE RUIZ LÓPEZ

16. NADIA SANHAJI CORONADO

17.JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ

18.MARINA TORRES CAÑAVATE

19. JUAN FRANCISCO VÍLCHEZ LÓPEZ

20.MARÍA DEL VALLE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

21.PEDRO FRANCISCO CASTILLO MORA

22.CLAUDIA RAMÍREZ MARTÍN

23. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ HEREDIA

24.JOSEFA LARROSA GILBERT

25.JESÚS ORTIZ LOMEÑA

26. ANA MARÍA LESCHIERA

27.FRANCISCO GARCÍA RAMOS

SUPLENTES

1.FRANCISCO GONZÁLEZ VERA

2.MARÍA ROSARIO PADILLA MORENO

3.JUAN MANUEL MILLÁN GRACIA

4.ANA MANJÓN TORRES

5.JULIO MANUEL COLORADO SAMPERE

6. ANA MANUELA SÁNCHEZ GARCIA

7.ANTONIO LABRADOR RUIZ

8.ISIDRO ÁNGEL RUANO GÓMEZ

9.SALVADOR SEPÚLVEDA NAVARRETE

10.SUSANA RADIO POSTIGO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL

2.CRISTÓBAL GARRE MURCIA

3.FÉLIX ROMERO MORENO

4.FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ

5.MARÍA JOSEFA FIGUEIRA DE LA ROSA

6.MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ

7.MARÍA FRANCISCA CARACUEL GARCÍA

8. DIEGO LÓPEZ MÁRQUEZ

9.JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA

10. BEGOÑA RUEDA HIJANO

11. ENRIQUE RODRÍGUEZ FLORES

12.ISABEL MARÍA CINTADO MELGAR

13. MARÍA DE LOS REMEDIOS BOCANEGRA SÁNCHEZ

14.JAVIER MÉRIDA PRIETO

15.CARLOS MARÍA ALCALÁ BELÓN

16. YOLANDA MARÍN GUERRERO

17. ENRIQUE AGUERA LORENTE

18.JOSÉ MIGUEL LIMA ALBA

19.AMPARO VERGARA PRIEGO

20.JUAN JOSÉ ALMAGRO ROSA

21.CARMEN SERRANO GARCÍA

22.JUAN JESÚS CABRERA RUBIO

23.DARREN MALCOLM SANDS

24.NURIA MONTAÑEZ BARCO

25.FRANCISCO ARANDA MURILLO

26.BALDOMERO LEÓN NAVARRO

27.MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA

SUPLENTES

1. ANTONIO ELOY ORTEGA GUTIÉRREZ

2.CARLOS ROMERO ALARIO

3. LISANDRO PABLO VIEYTES ARCOMANO

4.ROCÍO VALLEJO LIMA

5.VANESSA VERÓNICA ORTIZ DE ZÁRATE GALERAS DE MARTOS

6. HERMINIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ BORREGO

7.ROBERTO TERÁN MORANTE

8. JOSE MANUEL SÁNCHEZ RUIZ

9. ALICIA MARÍA QUINTERO AGUILAR

10.MARÍA BELÉN ROMERO PÉREZ

LISTA DE IMPULSA CIUDAD (IC)

TITULARES

1.JAVIER MARCOS LIMA MOLINA

2. GASTÓN ARTURO REQUE MATA

3.FABIOLA MORA CAÑIZARES

4. SAFIA SOPHIE AIT AATTOU

5.FRANCISCO CERVERA MORALES

6.MARÍA DEL CARMEN CRUZ BLANCA

7.ANTONIO FIGUEREDO NAVARRETE

8.GUADALUPE LÓPEZ MOLINA

9. DARIO HIDALGO DOMÍNGUEZ

10. ANA PILAR REQUE MATA

11.MIGUEL LÓPEZ CERVÁN

12. ANA RODRÍGUEZ DUCRAY

13.JUAN ANTONIO MONTERO CANTOS

14.MARÍA DEL PILAR OSORIO ANDRADES

15.DAVID BAILÓN RAMÍREZ

16. REYES CARRASCO RUIZ

17. MICHAEL DRURY

18. HORTENSIA SALCEDO GONZÁLEZ

19.EMILIA JIMÉNEZ MARTÍN

20. JOAQUÍN GÓMEZ VELÁZQUEZ

21. IMAN GHBALOU CHAIRI

22. CAROLINA SEGOVIA SMITH

23.DAVID DELGADO GALLARDO

24.SANDRA CECILIA SPRAWSON

25. PABLO RAFAEL SÁNCHEZ REQUE

26.ELENA MONTERO CANTOS

27.EDUARDO MOLINA MATA

SUPLENTES

1.ANTONIA ISABEL FIGUEREDO RAVIRA

2.MANUEL FLORES ARRANZ

3.ANA MARÍA MATA LARA

LISTA DE OPCION SAMPEDREÑA (OSP)

TITULARES

1. RAFAEL PIÑA TROYANO

2.MANUEL OSORIO LOZANO

3.GEMA MIDÓN TORO

4.MARIA LUISA PARRA VILLALOBOS

5.MARÍA DEL CARMEN GUERRA MARTÍN

6.SILVIA RUIZ GIL

7. MANUEL CORCHADO GALLO

8.FRANCISCO MENA MACÍAS

9. DANIEL MAHÍQUEZ RAMÍREZ

10. LIDIA JOYERA GARCÍA

11. ANA MARÍA QUINTERO AGUILAR

12.MARÍA TERESA LÓPEZ GÓMEZ

13. VICENTE MAHÍQUEZ RAMÍREZ

14.JOSEFINA SABATER ESPOLET

15.JESÚS ALBERTO DOMÍNGUEZ MACÍAS

16.ROSARIO CUEVAS PRIETO

17.JOSÉ GUERRA GIL

18.MANUEL VILLALOBOS GARCÍA

19. DAVID AYALA GARCÍA

20.MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ MORENO

21.MARÍA DOLORES TRINIDAD GIL

22.FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ PÉREZ

23.GERMÁN GÓMEZ BELLIDO

24.ROSA ANA PÉREZ REINA

25.JUAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE

26.JOSÉ LUIS PERIÁÑEZ ORTIZ

27.MIGUEL PÉREZ GARDEANO

SUPLENTES

1.FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA

2.GLORIA PÉREZ ESLAVA

3.CARMEN AGUERA RUBIO

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCIA)

TITULARES

1.MIGUEL DÍAZ BECERRA

2.MARÍA VICTORIA MORALES RUIZ

3.MANUEL NÚÑEZ SANJUAN

4.MARÍA CARMEN VARO BARBUDO

5. JORGE FIGUEROBA SÁNCHEZ

6. MARÍA CARMEN MACHUCA RAMOS (MAICA)

7.PABLO ISRAEL OLIVERA LAPUENTE

8. ALBA MARÍA FORONDA TISCAR (INDEPENDIENTE)

9. REGINA SILVIA WALTHER (INDEPENDIENTE)

10.SALVADOR CAMPOS MORENO

11. ALMA MARÍA ARGÁIZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

12. IBAN MONCHOLI VILLALBA

13. MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA BENÍTEZ (CONCHA)

14. ANTONIO LEDESMA MACHITO (INDEPENDIENTE)

15. MARÍA PILAR RODRÍGUEZ CAMACHO

16.GERARDO COBA GAMITO

17.SUSANA MARTÍN GONZÁLEZ

18.JOSE FERNÁNDEZ VERA

19. MONTSERRAT PERDIGONES GALLIMO (INDEPENDIENTE)

20.MANUEL GONZÁLEZ ROSA

21.MARÍA STELA FLEITAS BLANCO

22.FRANCISCO DÍAZ MATEO

23.MARÍA ARACELI CAMPAÑA MARÍN

24.JOSÉ GARCÍA BENÍTEZ

25.ANDRÉS CUEVAS GONZÁLEZ

26. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN VÍLCHES

27. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO

SUPLENTES

1.ROBERTO GUISADO CALDERÓN

2.MARÍA ROSA JIMÉNEZ AGÜERA

3. JUAN MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA

4.MARÍA DEL CARMEN RAMOS RIVAS

LISTA DE UNION DE CIUDADANOS INDEPENDIENTES (UCIN)

TITULARES

1.DIEGO MIGUEL ESCALONA GÓMEZ

2.JOSÉ ÁLVAREZ NIETO

3. RUBÉN GARCÍA GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)

4. DOLORES BENÍTEZ MENDOZA (INDEPENDIENTE)

5. CARMEN JESSICA LÓPEZ LARA (INDEPENDIENTE)

6. RUBÉN ALCÁNTARA ORTIZ (INDEPENDIENTE)

7. IGNACIO LÓPEZ ORTEGA (INDEPENDIENTE)

8.GUILLERMO PÁEZ RUEDA

9. CRISTINA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (INDEPENDIENTE)

10. PATRICIA RUIZ CARRETERO (INDEPENDIENTE)

11. DANIEL SABORIDO SÁNCHEZ (INDEPENDIENTE)

12. ÁLVARO NAVARRETE SOLANA (INDEPENDIENTE)

13. MARÍA DE LOS ÁNGELES INFANTE SERRATO (INDEPENDIENTE)

14. CATALINA MARÍA GUTIÉRREZ MORITO (INDEPENDIENTE)

15. JUAN ANTONIO CABRERA GALÁN (INDEPENDIENTE)

16. GABRIEL JESÚS VILLADA RUEDA (INDEPENDIENTE)

17. ROCÍO FANCIULLI LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

18. LAURA GARCÍA SALAS (INDEPENDIENTE)

19. JUAN ANTONIO CABRERA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)

20. CLAUDIA NOEMÍ FERRARI KARAGOZIAN (INDEPENDIENTE)

21. ROSARIO ÁLVAREZ ALMAGRO (INDEPENDIENTE)

22. DAVID LAYÓN PERELLÓ (INDEPENDIENTE)

23. BEATRIZ GARCÍA CLEMENTE (INDEPENDIENTE)

24. MARCELINO JOSÉ CUTANDA PÉREZ (INDEPENDIENTE)

25. MIGUEL PARRA OSORIO (INDEPENDIENTE)

26. NOELIA MORILLA PACHECO (INDEPENDIENTE)

27. ALEJANDRO MILLÁN MILLÁN (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. LUIS EDUARDO MOLINA LLANOS (INDEPENDIENTE)

2. ÁNGEL ORTIGOSA PÉREZ (INDEPENDIENTE)

3. ISABEL MARÍA SÁNCHEZ MENACHO (INDEPENDIENTE)

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1.ROSA MARÍA CALVENTE MARTÍN

2.JOSÉ MIGUEL GRANADOS LÓPEZ

3.ELISABET LORENZO GONALEZ

4.PABLO FERNÁNDEZ SILVA-FERNÁNDEZ

5.LORENZO LUIS GUERRERO COLÓN

6.MARÍA JOSÉ PAZOS SOLIER

7.DIEGO GARCÍA GUTIÉRREZ

8.JUAN ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ

9.SUSANA BELMONTE CASTELO

10.MARÍA NIEVES CASTILLO PÉREZ

11. GONZALO TORQUEMADA DE LA HOZ

12. LUIS MANUEL FUENTES HIGUERAS

13.AURELIO MARTÍNEZ CARBAJOSA

14.MARÍA DOLORES MIRANDA PALMA

15.MARÍA JESÚS MEDINA FERMÍN

16.CAROLINA JIMÉNEZ ROMERO

17.JOSÉ ANTONIO PÉREZ GUZMÁN

18. SANTIAGO LUIS VÁZQUEZ TEJERO

19. ENRIQUE PALLARÉS AIBAL

20.CASILDA MARÍA RAMÍREZ CASAS

21.ANTONIO SEVILLA MARTÍN

22.MARÍA DE LA ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ LINARES

23. RAFAEL MUÑOZ QUESADA

24. AMADOR JOAQUÍN SOTO CORREDERAS

25. ÁNGELA ESTAFANY CALLA CARMONA

26.ARANZAZU NURIA ALMAGRO TORRES

27. FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ CÁRDENAS

SUPLENTES

1. JOSÉ IGNACIO VÍLCHEZ CARRETERO

2.JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ TELLO

3.ANA MARÍA CABRERA GARCÍA

LISTA DE PODEMOS (PODEMOS)

TITULARES

1.MARCO ANTONIO ARAFAT GARRIDO

2. MARYAME GALERA EL BARAKA

3. JOHNY JAVIER ALTAMIRANO MAYORGA

4.ESTANISLAO RON PÉREZ

5.MARÍA DEL CARMEN RUIZ CÁRDENAS

6. ZOHAIR EL BAKALI AOULAD

7.FRANCISCO JAVIER RAMOS OCAÑA

8. KERLLY DE LOS ÁNGELES SOLORZANO ARRIAGA

9.ALEJANDRO DÍAZ PAVÓN

10.MARÍA LUZ ACOSTA ROJAS

11. JOAQUÍN RUANO MARTÍNEZ

12.CRISTINA SOLÍS ROMERO

13. CARLOS ROBERTO GUACHAMIN SANDOVALÍN

14.ANTONIO JESÚS GUERRERO CALLE

15. ISABEL LAURA SÁNCHEZ GALLARDO

16. ANTONIO ATIENZA PIQUERAS

17.ROCÍO MARÍA MENA ROBERT

18.JUAN ALBERTO GÓMEZ MARÍN

19. FÁTIMA CHAHRI AL MOUTAKI

20.JOSÉ LUIS BALBOA DÍAZ

21.PAULA GONZÁLEZ RUIZ

22.ADRIÁN SERRANO CLARO

23.JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

24.ENCARNACIÓN ACOSTA ROJAS

25. JOSÉ ENRIQUE GIL HOMBRADOS

26.ANDREA RAMOS OCAÑA

27. JAVIER AGUERA CHAHRI

SUPLENTES

1.SOFÍA GALERA EL BARAKA

2.ROSA MARÍA RAMOS OCAÑA

3.ELADIO RUIZ CÁRDENAS

LISTA DEL PARTIDO DEL SUR (PASUR)

TITULARES

1. DUMET GRAYEB PARAZZA (DUME)

2.MARÍA DEL CARMEN COLLAR FERNÁNDEZ

3. ANTONIO SÁNCHEZ ENCINAR

4.ALBERTO COLLAR FERNÁNDEZ

5.CONSUELO FERNÁNDEZ PÉREZ

6. FRANCISCO PUERTAS MARCHENA

7. JORGE ÓSCAR LOPE VECCHIO

8.JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESTERAS

9. BERTA MARÍA VILLAMAYOR HIERRO

10. ESTHER ÁNGEL PLAZA COTO

11.FRANCISCO JOSÉ MORENO PUERTAS

12.MARIO MIGUEL CÁCERES GÓMEZ

13.JOSÉ ANTONIO VERGARA ROJANO

14.FRANCISCA MOLINA CANTÓN

15.MARÍA DEL MAR BECERRA PUERTAS

16.ADNAN BADREDDINE BADREDDINE

17.JOSÉ RÍOS LÓPEZ

18. FRANCISCO JAVIER PUERTAS HERRERA

19.MARÍA LUISA FERNÁNDEZ PÉREZ

20. SARAY HEREDIA HEREDIA

21. PABLO PASTOR MARTÍNEZ ACHAVAL GARCÍA MONTAÑO

22.DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

23. ÁNGEL JOSÉ MAYOR BARROSO

24.MARÍA DE GRACIA MAÑA GÓMEZ

25. ANTONIA HERRERA TROYA

26.DANIEL VALLE TOLEDO

27. ROCÍO PUERTAS HERRERA

SUPLENTES

1.JUAN FRANCISCO DÍAZ MENA

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1.MARÍA GARCÍA RUIZ

2. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA

3. VICENTE SÁNCHEZ MARTÍNEZ

4.MARÍA PILAR ROSAS LLAVERO

5.ÁNGEL MORA CAÑIZARES

6.JOSÉ MARÍA RAMÍREZ PEDROSA

7.MARÍA JOSÉ VINUESA CALLEJA

8. MIGUEL ÁNGEL HIJANO VEGA

9.ANUNCIACIÓN TORRICO CEBRIÁN

10. ENRIQUE PIÑERO MESA

11.JAIME JAVIER TORRECILLA PÉREZ

12.MARÍA SALUD LOZANO ROMERO

13.ALBERTO PUERTAS CUÉLLAR

14.ANTONIO LÓPEZ GARCÍA TORRES

15. RAQUEL PÉREZ VÁZQUEZ

16.JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA

17.MARÍA JOSEFA TRUJILLO SIERRA

18. FEDERICO SÁNCHEZ PRADO

19.ÓSCAR LÓPEZ RIVAS

20.BELÉN RUIZ PARDO

21. FRANCISCA SÁNCHEZ CAMPOS

22.MARIO JULIO ANSORENA CAO

23.MARTA GARCÍA DOCIO

24.ADRIÁN ESTIVEN PINILLA GÁLVEZ

25.JOSÉ GAVILÁN AGÜERA

26.DOLORES RODRÍGUEZ ARRABAL

27.ANTONIO TORRICO GONZÁLEZ

SUPLENTES

1. ANA MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ

2.SEBASTIANA JIMÉNEZ GARCÍA

3.MANUEL ROBLES PÉREZ

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