Candidaturas a las elecciones municipales en Marbella

TITULARES
1.JOSÉ BERNAL GUTIÉRREZ
2.ELENA BENÍTEZ MORALES
3.MANUEL MORALES LÓPEZ
4.BLANCA MARÍA FERNÁNDEZ TENA
5.FRANCISCO JAVIER PORCUNA ROMERO
6.ISABEL MARÍA PÉREZ ORTIZ
7.JOSÉ IGNACIO MACÍAS MALDONADO
8.ANA ISABEL GONZÁLEZ DE LA TORRE
9.ANTONIO MATEO PARRAGA RODRÍGUEZ
10.SONIA MARÍA PÉREZ RODRÍGUEZ
11.ADRIÁN JIMÉNEZ MENA
12.VIRGINIA CASTELLANOS RODRÍGUEZ
13.LUIS ROJO RIVAS
14.NADIA PUERTAS RIVAS
15. ENRIQUE RUIZ LÓPEZ
16. NADIA SANHAJI CORONADO
17.JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA GONZÁLEZ
18.MARINA TORRES CAÑAVATE
19. JUAN FRANCISCO VÍLCHEZ LÓPEZ
20.MARÍA DEL VALLE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
21.PEDRO FRANCISCO CASTILLO MORA
22.CLAUDIA RAMÍREZ MARTÍN
23. JOSÉ JESÚS RAMÍREZ HEREDIA
24.JOSEFA LARROSA GILBERT
25.JESÚS ORTIZ LOMEÑA
26. ANA MARÍA LESCHIERA
27.FRANCISCO GARCÍA RAMOS
SUPLENTES
1.FRANCISCO GONZÁLEZ VERA
2.MARÍA ROSARIO PADILLA MORENO
3.JUAN MANUEL MILLÁN GRACIA
4.ANA MANJÓN TORRES
5.JULIO MANUEL COLORADO SAMPERE
6. ANA MANUELA SÁNCHEZ GARCIA
7.ANTONIO LABRADOR RUIZ
8.ISIDRO ÁNGEL RUANO GÓMEZ
9.SALVADOR SEPÚLVEDA NAVARRETE
10.SUSANA RADIO POSTIGO
TITULARES
1.MARÍA ÁNGELES MUÑOZ URIOL
2.CRISTÓBAL GARRE MURCIA
3.FÉLIX ROMERO MORENO
4.FRANCISCO JAVIER GARCÍA RUIZ
5.MARÍA JOSEFA FIGUEIRA DE LA ROSA
6.MANUEL MIGUEL CARDEÑA GÓMEZ
7.MARÍA FRANCISCA CARACUEL GARCÍA
8. DIEGO LÓPEZ MÁRQUEZ
9.JOSÉ EDUARDO DÍAZ MOLINA
10. BEGOÑA RUEDA HIJANO
11. ENRIQUE RODRÍGUEZ FLORES
12.ISABEL MARÍA CINTADO MELGAR
13. MARÍA DE LOS REMEDIOS BOCANEGRA SÁNCHEZ
14.JAVIER MÉRIDA PRIETO
15.CARLOS MARÍA ALCALÁ BELÓN
16. YOLANDA MARÍN GUERRERO
17. ENRIQUE AGUERA LORENTE
18.JOSÉ MIGUEL LIMA ALBA
19.AMPARO VERGARA PRIEGO
20.JUAN JOSÉ ALMAGRO ROSA
21.CARMEN SERRANO GARCÍA
22.JUAN JESÚS CABRERA RUBIO
23.DARREN MALCOLM SANDS
24.NURIA MONTAÑEZ BARCO
25.FRANCISCO ARANDA MURILLO
26.BALDOMERO LEÓN NAVARRO
27.MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GARCÍA
SUPLENTES
1. ANTONIO ELOY ORTEGA GUTIÉRREZ
2.CARLOS ROMERO ALARIO
3. LISANDRO PABLO VIEYTES ARCOMANO
4.ROCÍO VALLEJO LIMA
5.VANESSA VERÓNICA ORTIZ DE ZÁRATE GALERAS DE MARTOS
6. HERMINIA DEL ROSARIO SÁNCHEZ BORREGO
7.ROBERTO TERÁN MORANTE
8. JOSE MANUEL SÁNCHEZ RUIZ
9. ALICIA MARÍA QUINTERO AGUILAR
10.MARÍA BELÉN ROMERO PÉREZ
TITULARES
1.JAVIER MARCOS LIMA MOLINA
2. GASTÓN ARTURO REQUE MATA
3.FABIOLA MORA CAÑIZARES
4. SAFIA SOPHIE AIT AATTOU
5.FRANCISCO CERVERA MORALES
6.MARÍA DEL CARMEN CRUZ BLANCA
7.ANTONIO FIGUEREDO NAVARRETE
8.GUADALUPE LÓPEZ MOLINA
9. DARIO HIDALGO DOMÍNGUEZ
10. ANA PILAR REQUE MATA
11.MIGUEL LÓPEZ CERVÁN
12. ANA RODRÍGUEZ DUCRAY
13.JUAN ANTONIO MONTERO CANTOS
14.MARÍA DEL PILAR OSORIO ANDRADES
15.DAVID BAILÓN RAMÍREZ
16. REYES CARRASCO RUIZ
17. MICHAEL DRURY
18. HORTENSIA SALCEDO GONZÁLEZ
19.EMILIA JIMÉNEZ MARTÍN
20. JOAQUÍN GÓMEZ VELÁZQUEZ
21. IMAN GHBALOU CHAIRI
22. CAROLINA SEGOVIA SMITH
23.DAVID DELGADO GALLARDO
24.SANDRA CECILIA SPRAWSON
25. PABLO RAFAEL SÁNCHEZ REQUE
26.ELENA MONTERO CANTOS
27.EDUARDO MOLINA MATA
SUPLENTES
1.ANTONIA ISABEL FIGUEREDO RAVIRA
2.MANUEL FLORES ARRANZ
3.ANA MARÍA MATA LARA
TITULARES
1. RAFAEL PIÑA TROYANO
2.MANUEL OSORIO LOZANO
3.GEMA MIDÓN TORO
4.MARIA LUISA PARRA VILLALOBOS
5.MARÍA DEL CARMEN GUERRA MARTÍN
6.SILVIA RUIZ GIL
7. MANUEL CORCHADO GALLO
8.FRANCISCO MENA MACÍAS
9. DANIEL MAHÍQUEZ RAMÍREZ
10. LIDIA JOYERA GARCÍA
11. ANA MARÍA QUINTERO AGUILAR
12.MARÍA TERESA LÓPEZ GÓMEZ
13. VICENTE MAHÍQUEZ RAMÍREZ
14.JOSEFINA SABATER ESPOLET
15.JESÚS ALBERTO DOMÍNGUEZ MACÍAS
16.ROSARIO CUEVAS PRIETO
17.JOSÉ GUERRA GIL
18.MANUEL VILLALOBOS GARCÍA
19. DAVID AYALA GARCÍA
20.MARÍA INMACULADA RODRÍGUEZ MORENO
21.MARÍA DOLORES TRINIDAD GIL
22.FRANCISCO JAVIER NÚÑEZ PÉREZ
23.GERMÁN GÓMEZ BELLIDO
24.ROSA ANA PÉREZ REINA
25.JUAN ANDRÉS GÓMEZ DUARTE
26.JOSÉ LUIS PERIÁÑEZ ORTIZ
27.MIGUEL PÉREZ GARDEANO
SUPLENTES
1.FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA
2.GLORIA PÉREZ ESLAVA
3.CARMEN AGUERA RUBIO
TITULARES
1.MIGUEL DÍAZ BECERRA
2.MARÍA VICTORIA MORALES RUIZ
3.MANUEL NÚÑEZ SANJUAN
4.MARÍA CARMEN VARO BARBUDO
5. JORGE FIGUEROBA SÁNCHEZ
6. MARÍA CARMEN MACHUCA RAMOS (MAICA)
7.PABLO ISRAEL OLIVERA LAPUENTE
8. ALBA MARÍA FORONDA TISCAR (INDEPENDIENTE)
9. REGINA SILVIA WALTHER (INDEPENDIENTE)
10.SALVADOR CAMPOS MORENO
11. ALMA MARÍA ARGÁIZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
12. IBAN MONCHOLI VILLALBA
13. MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA BENÍTEZ (CONCHA)
14. ANTONIO LEDESMA MACHITO (INDEPENDIENTE)
15. MARÍA PILAR RODRÍGUEZ CAMACHO
16.GERARDO COBA GAMITO
17.SUSANA MARTÍN GONZÁLEZ
18.JOSE FERNÁNDEZ VERA
19. MONTSERRAT PERDIGONES GALLIMO (INDEPENDIENTE)
20.MANUEL GONZÁLEZ ROSA
21.MARÍA STELA FLEITAS BLANCO
22.FRANCISCO DÍAZ MATEO
23.MARÍA ARACELI CAMPAÑA MARÍN
24.JOSÉ GARCÍA BENÍTEZ
25.ANDRÉS CUEVAS GONZÁLEZ
26. MARÍA DEL CARMEN MARTÍN VÍLCHES
27. ENRIQUE MONTERROSO MADUEÑO
SUPLENTES
1.ROBERTO GUISADO CALDERÓN
2.MARÍA ROSA JIMÉNEZ AGÜERA
3. JUAN MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA
4.MARÍA DEL CARMEN RAMOS RIVAS
TITULARES
1.DIEGO MIGUEL ESCALONA GÓMEZ
2.JOSÉ ÁLVAREZ NIETO
3. RUBÉN GARCÍA GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)
4. DOLORES BENÍTEZ MENDOZA (INDEPENDIENTE)
5. CARMEN JESSICA LÓPEZ LARA (INDEPENDIENTE)
6. RUBÉN ALCÁNTARA ORTIZ (INDEPENDIENTE)
7. IGNACIO LÓPEZ ORTEGA (INDEPENDIENTE)
8.GUILLERMO PÁEZ RUEDA
9. CRISTINA ÁLVAREZ GUTIÉRREZ (INDEPENDIENTE)
10. PATRICIA RUIZ CARRETERO (INDEPENDIENTE)
11. DANIEL SABORIDO SÁNCHEZ (INDEPENDIENTE)
12. ÁLVARO NAVARRETE SOLANA (INDEPENDIENTE)
13. MARÍA DE LOS ÁNGELES INFANTE SERRATO (INDEPENDIENTE)
14. CATALINA MARÍA GUTIÉRREZ MORITO (INDEPENDIENTE)
15. JUAN ANTONIO CABRERA GALÁN (INDEPENDIENTE)
16. GABRIEL JESÚS VILLADA RUEDA (INDEPENDIENTE)
17. ROCÍO FANCIULLI LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
18. LAURA GARCÍA SALAS (INDEPENDIENTE)
19. JUAN ANTONIO CABRERA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)
20. CLAUDIA NOEMÍ FERRARI KARAGOZIAN (INDEPENDIENTE)
21. ROSARIO ÁLVAREZ ALMAGRO (INDEPENDIENTE)
22. DAVID LAYÓN PERELLÓ (INDEPENDIENTE)
23. BEATRIZ GARCÍA CLEMENTE (INDEPENDIENTE)
24. MARCELINO JOSÉ CUTANDA PÉREZ (INDEPENDIENTE)
25. MIGUEL PARRA OSORIO (INDEPENDIENTE)
26. NOELIA MORILLA PACHECO (INDEPENDIENTE)
27. ALEJANDRO MILLÁN MILLÁN (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. LUIS EDUARDO MOLINA LLANOS (INDEPENDIENTE)
2. ÁNGEL ORTIGOSA PÉREZ (INDEPENDIENTE)
3. ISABEL MARÍA SÁNCHEZ MENACHO (INDEPENDIENTE)
TITULARES
1.ROSA MARÍA CALVENTE MARTÍN
2.JOSÉ MIGUEL GRANADOS LÓPEZ
3.ELISABET LORENZO GONALEZ
4.PABLO FERNÁNDEZ SILVA-FERNÁNDEZ
5.LORENZO LUIS GUERRERO COLÓN
6.MARÍA JOSÉ PAZOS SOLIER
7.DIEGO GARCÍA GUTIÉRREZ
8.JUAN ALBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ
9.SUSANA BELMONTE CASTELO
10.MARÍA NIEVES CASTILLO PÉREZ
11. GONZALO TORQUEMADA DE LA HOZ
12. LUIS MANUEL FUENTES HIGUERAS
13.AURELIO MARTÍNEZ CARBAJOSA
14.MARÍA DOLORES MIRANDA PALMA
15.MARÍA JESÚS MEDINA FERMÍN
16.CAROLINA JIMÉNEZ ROMERO
17.JOSÉ ANTONIO PÉREZ GUZMÁN
18. SANTIAGO LUIS VÁZQUEZ TEJERO
19. ENRIQUE PALLARÉS AIBAL
20.CASILDA MARÍA RAMÍREZ CASAS
21.ANTONIO SEVILLA MARTÍN
22.MARÍA DE LA ENCARNACIÓN RODRÍGUEZ LINARES
23. RAFAEL MUÑOZ QUESADA
24. AMADOR JOAQUÍN SOTO CORREDERAS
25. ÁNGELA ESTAFANY CALLA CARMONA
26.ARANZAZU NURIA ALMAGRO TORRES
27. FRANCISCO JOSÉ VÁZQUEZ CÁRDENAS
SUPLENTES
1. JOSÉ IGNACIO VÍLCHEZ CARRETERO
2.JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ TELLO
3.ANA MARÍA CABRERA GARCÍA
TITULARES
1.MARCO ANTONIO ARAFAT GARRIDO
2. MARYAME GALERA EL BARAKA
3. JOHNY JAVIER ALTAMIRANO MAYORGA
4.ESTANISLAO RON PÉREZ
5.MARÍA DEL CARMEN RUIZ CÁRDENAS
6. ZOHAIR EL BAKALI AOULAD
7.FRANCISCO JAVIER RAMOS OCAÑA
8. KERLLY DE LOS ÁNGELES SOLORZANO ARRIAGA
9.ALEJANDRO DÍAZ PAVÓN
10.MARÍA LUZ ACOSTA ROJAS
11. JOAQUÍN RUANO MARTÍNEZ
12.CRISTINA SOLÍS ROMERO
13. CARLOS ROBERTO GUACHAMIN SANDOVALÍN
14.ANTONIO JESÚS GUERRERO CALLE
15. ISABEL LAURA SÁNCHEZ GALLARDO
16. ANTONIO ATIENZA PIQUERAS
17.ROCÍO MARÍA MENA ROBERT
18.JUAN ALBERTO GÓMEZ MARÍN
19. FÁTIMA CHAHRI AL MOUTAKI
20.JOSÉ LUIS BALBOA DÍAZ
21.PAULA GONZÁLEZ RUIZ
22.ADRIÁN SERRANO CLARO
23.JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
24.ENCARNACIÓN ACOSTA ROJAS
25. JOSÉ ENRIQUE GIL HOMBRADOS
26.ANDREA RAMOS OCAÑA
27. JAVIER AGUERA CHAHRI
SUPLENTES
1.SOFÍA GALERA EL BARAKA
2.ROSA MARÍA RAMOS OCAÑA
3.ELADIO RUIZ CÁRDENAS
TITULARES
1. DUMET GRAYEB PARAZZA (DUME)
2.MARÍA DEL CARMEN COLLAR FERNÁNDEZ
3. ANTONIO SÁNCHEZ ENCINAR
4.ALBERTO COLLAR FERNÁNDEZ
5.CONSUELO FERNÁNDEZ PÉREZ
6. FRANCISCO PUERTAS MARCHENA
7. JORGE ÓSCAR LOPE VECCHIO
8.JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ESTERAS
9. BERTA MARÍA VILLAMAYOR HIERRO
10. ESTHER ÁNGEL PLAZA COTO
11.FRANCISCO JOSÉ MORENO PUERTAS
12.MARIO MIGUEL CÁCERES GÓMEZ
13.JOSÉ ANTONIO VERGARA ROJANO
14.FRANCISCA MOLINA CANTÓN
15.MARÍA DEL MAR BECERRA PUERTAS
16.ADNAN BADREDDINE BADREDDINE
17.JOSÉ RÍOS LÓPEZ
18. FRANCISCO JAVIER PUERTAS HERRERA
19.MARÍA LUISA FERNÁNDEZ PÉREZ
20. SARAY HEREDIA HEREDIA
21. PABLO PASTOR MARTÍNEZ ACHAVAL GARCÍA MONTAÑO
22.DOMINGO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
23. ÁNGEL JOSÉ MAYOR BARROSO
24.MARÍA DE GRACIA MAÑA GÓMEZ
25. ANTONIA HERRERA TROYA
26.DANIEL VALLE TOLEDO
27. ROCÍO PUERTAS HERRERA
SUPLENTES
1.JUAN FRANCISCO DÍAZ MENA
TITULARES
1.MARÍA GARCÍA RUIZ
2. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GARCÍA
3. VICENTE SÁNCHEZ MARTÍNEZ
4.MARÍA PILAR ROSAS LLAVERO
5.ÁNGEL MORA CAÑIZARES
6.JOSÉ MARÍA RAMÍREZ PEDROSA
7.MARÍA JOSÉ VINUESA CALLEJA
8. MIGUEL ÁNGEL HIJANO VEGA
9.ANUNCIACIÓN TORRICO CEBRIÁN
10. ENRIQUE PIÑERO MESA
11.JAIME JAVIER TORRECILLA PÉREZ
12.MARÍA SALUD LOZANO ROMERO
13.ALBERTO PUERTAS CUÉLLAR
14.ANTONIO LÓPEZ GARCÍA TORRES
15. RAQUEL PÉREZ VÁZQUEZ
16.JOSÉ ALFONSO RODRÍGUEZ GARCÍA
17.MARÍA JOSEFA TRUJILLO SIERRA
18. FEDERICO SÁNCHEZ PRADO
19.ÓSCAR LÓPEZ RIVAS
20.BELÉN RUIZ PARDO
21. FRANCISCA SÁNCHEZ CAMPOS
22.MARIO JULIO ANSORENA CAO
23.MARTA GARCÍA DOCIO
24.ADRIÁN ESTIVEN PINILLA GÁLVEZ
25.JOSÉ GAVILÁN AGÜERA
26.DOLORES RODRÍGUEZ ARRABAL
27.ANTONIO TORRICO GONZÁLEZ
SUPLENTES
1. ANA MARÍA MARTÍNEZ SÁNCHEZ
2.SEBASTIANA JIMÉNEZ GARCÍA
3.MANUEL ROBLES PÉREZ