Candidaturas a las elecciones municipales en Manilva

TITULARES
1. DIEGO JOSÉ JIMÉNEZ QUIRÓS
2. ALBA MARÍA JIMÉNEZ CHITO
3.MANUEL ALEJANDRO GIL LEÓN
4.LAURA LÓPEZ COLLADO
5.FRANCISCO JOSÉ BECERRA ROJAS
6. MARÍA ÁNGELES RAMOS DE LA CHICA
7.ILDEFONSO ORTEGA MORENO
8.KAATJE BUELENS
9.JUAN JESÚS JIMÉNEZ MENA
10.SANDRA SALAZAR MEDINA
11.JUAN EMILIO RÍOS VERA
12.ANDREA LEÓN LANDEIRA
13. DIEGO JOSÉ QUIRÓS VÁZQUEZ
14.VANESSA ROCÍES MORAGÓN
15. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LUQUE
16. MARÍA NIEVES ROJAS VÁZQUEZ
17. FRANCISCO JESÚS GONZÁLEZ LUQUE
SUPLENTES
1. CELIA SERRA SÁNCHEZ
2.JOSEFA FERNÁNDEZ BAEZA
3. JUAN LUQUE MONTERO
TITULARES
1.ANTONIO BARRAGÁN BENÍTEZ
2.AGUSTÍN VARGAS GONZÁLEZ
3.GEMA MARÍA ZOTANO GALÁN
4.ROGELIO PASCUAL LÓPEZ
5.ELENA GONZÁLEZ GARCÍA
6.ADRIÁN ANGORRILLA LÓPEZ
7. MARÍA JOSÉ HUERTAS BUENESTADO
8.FRANCISCO CANDILES BENÍTEZ
9. FLEUR HOLLMAN
10.ALMUDENA SALAZAR RODRÍGUEZ
11.CARLOS GONZÁLEZ ESPINOSA
12.VÍCTOR CASTILLO ARTES
13.MONTSERRAT GONZÁLEZ OLIVA
14.CRISTÓBAL PINEDA RODRÍGUEZ
15.DANIELA NICOLETA MERTICARIU
16.CLAUDIA MUÑOZ CENTENO
17.ANA VERÓNICA CARRASCO LEÓN
SUPLENTES
1.MARÍA ISABEL LÓPEZ BENÍTEZ
2. ANTONIA VÁZQUEZ MUÑOZ
3.JUAN ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ
4. PEDRO FERRER HERRERA
5.MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
6. MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN REYES
7.FRANCISCO ESTEBAN RUIZ
TITULARES
1.MARIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ
2.MARCOS RUIZ RODRÍGUEZ
3.EVANGELINA DE JESÚS GALINDO PERALTA
4.FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ
5.DANIEL MUÑOZ DOMÍNGUEZ
6. DEAN TYLER SHELTON
7.JUAN ANTONIO PAREJA FERNÁNDEZ
8.MARÍA DEL PILAR ZÚÑIGA SEGURA
9.INMACULADA BENÍTEZ RÍOS
10. MIGUEL MÁRQUEZ LORENTE
11.MARÍA PILAR ALCÁNTARA OLIVA
12.JUAN MIGUEL TEMBLADOR ZOTANO
13.ROCÍO DE LOS SANTOS LEAL CARRIÓN
14.MARÍA DE LOS ÁNGELES FARIÑA OLIVA
15.PEDRO VÉLEZ FERNÁNDEZ
16.MARÍA JOSÉ ORTIZ MORALES
17.ANTONIO PARRA ZOTANO
SUPLENTES
1.GUSTAVO ALBERTO MEZA GINÉS
2.FERNANDA VAILANT PENA DA SILVA
3. RICARDO MATEO DE MAYA
4.SARA BELÉN MUÑOZ ORTEGA
5.AMPARO ORGAZ LINDO
6.ALEJANDRO ROMERO GALIANO
TITULARES
1.FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ GIL
2.JUANA ORTIZ VARGAS
3. FRANCISCO ANTONIO NAVARRO LUQUE
4.MARGARITA VICARIO BERMÚDEZ
5.JOSÉ ROJAS DÍAZ
6. MARÍA ELISABET ORTIZ PACHECO
7.PEDRO JANEIRO ROSALES
8.JUAN DÍAZ MARTÍN
9.SANDRA MARÍA AGUILERA RODRÍGUEZ
10.JOSÉ ANTONIO ORTEGA LÓPEZ
11. PEDRO JOAQUÍN DORADO GÓMEZ
12. ROSA MARÍA GIL LUQUE
13. MANUELA QUIRÓS PÉREZ
14. CRISTIÁN JOSÉ LOBO HEREDIA
15.DIEGO MOLINA FERNÁNDEZ
16.MARÍA JOSÉ ESTEBAN ZOTANO
17.JESÚS SALVADOR ORDÓÑEZ CASTILLERO
SUPLENTES
1. JUAN ANTONIO HOLGADO BAEZA
2.ENCARNACIÓN MORALES URIETA
3.FRANCISCO RODRÍGUEZ SENDRA
TITULARES
1.EMILIO LÓPEZ BERENGUER
2.JOSÉ MARÍA BURGOS NAVARRO
3.DANIEL JESUS PRO GIL
4.MILAGROS LÓPEZ MARTÍN
5.MARÍA JOSÉ AGUILAR PEREA
6. DAVID MUÑOZ QUIRÓS
7.DIANE RETAMAR
8.FRANCISCO JOSÉ MARÍN LÓPEZ
9.MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ CORDONEDA
10. EMMA GUASCH CABEZA
11. MANUEL QUIÑONES PEÑA
12.MARÍA DOLORES MORENO FERRER
13. ANA MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
14.KARL MARCUS ATKIN
15.TERESA CORZO CARA
16.ANTONIO DAVID CUESTA LEDESMA
17.TINA JANE ATKIN
SUPLENTES
1.VICENTE RODRÍGUEZ ORTIZ
2.RAFAEL CABRERA RUIZ
3.ANA MARÍA BURGOS NAVARRO
TITULARES
1.MARIA MERCEDES LÓPEZ GARCÍA
2.ROSA MARÍA MARTÍNEZ ORTIZ
3.JUANA MARÍA MADRONA GALLEGO
4.RAÚL POMARES MOSTAFA
5.FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ RINCÓN
6.DAVINIA RÍOS BARCALA
7.MÓNICA FERNÁNDEZ DÍAZ
8.JULIÁN BECERRA CARO
9.FRANCISCO MANUEL NÚÑEZ TORRES
10. ANTONIO ÁLVARO COLLADO BRACHO
11.MANUEL VALENTÍN RAMÍREZ
12.MIRIAN BECERRA MARTÍNEZ
13.JOSÉ ALBERTO CANTARERO FORTES
14.MARÍA VICTORIA CARO GUERRA
15.JUAN ROBLES COSTA
16.MARÍA PILAR MARTÍN GORDILLO
17.FRANCISCO CUEVAS MARTÍNEZ
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1. DAVID OLIVER RODRÍGUEZ DE LA HUERGA
2. ISMAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ
3. FRANCISCO ANDRÉS CORRALES SÁNCHEZ
4.CATALINA JIMÉNEZ ZANLORENZI
5. MARÍA DE LOS ÁNGELES BRACHO CARRASCO
6. JORGE DAVID QUIRÓS VÁZQUEZ
7.CARLOS ALBERTO TIRADO MENA
8. ALFONSO SÁNCHEZ ROMERO
9.MERCEDES MOTA FERNÁNDEZ
10.IRENE MARTÍNEZ RUIZ DEL PORTAL
11.ROBERTO MOLINA ESPIRITUSANTO
12. SALVADOR TIRADO MOYANO
13.MANUEL FLORES CÁCERES
14. YULIA SERDYUK KABANOVA
15.VERÓNICA ALARCÓN FRANCO
16.FERNANDO GUINDA PÉREZ
17.MARÍA LUISA SAAMEÑO CALVO
SUPLENTES
1. CARMEN DE LA HUERGA DÍEZ
2.LUIS MIGUEL MARTÍNEZ MORENO
3. MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ