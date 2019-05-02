Candidaturas a las elecciones municipales en Manilva

Todas las listas que concurren este 26M en Manilva

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. DIEGO JOSÉ JIMÉNEZ QUIRÓS

2. ALBA MARÍA JIMÉNEZ CHITO

3.MANUEL ALEJANDRO GIL LEÓN

4.LAURA LÓPEZ COLLADO

5.FRANCISCO JOSÉ BECERRA ROJAS

6. MARÍA ÁNGELES RAMOS DE LA CHICA

7.ILDEFONSO ORTEGA MORENO

8.KAATJE BUELENS

9.JUAN JESÚS JIMÉNEZ MENA

10.SANDRA SALAZAR MEDINA

11.JUAN EMILIO RÍOS VERA

12.ANDREA LEÓN LANDEIRA

13. DIEGO JOSÉ QUIRÓS VÁZQUEZ

14.VANESSA ROCÍES MORAGÓN

15. JUAN JOSÉ GONZÁLEZ LUQUE

16. MARÍA NIEVES ROJAS VÁZQUEZ

17. FRANCISCO JESÚS GONZÁLEZ LUQUE

SUPLENTES

1. CELIA SERRA SÁNCHEZ

2.JOSEFA FERNÁNDEZ BAEZA

3. JUAN LUQUE MONTERO

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.ANTONIO BARRAGÁN BENÍTEZ

2.AGUSTÍN VARGAS GONZÁLEZ

3.GEMA MARÍA ZOTANO GALÁN

4.ROGELIO PASCUAL LÓPEZ

5.ELENA GONZÁLEZ GARCÍA

6.ADRIÁN ANGORRILLA LÓPEZ

7. MARÍA JOSÉ HUERTAS BUENESTADO

8.FRANCISCO CANDILES BENÍTEZ

9. FLEUR HOLLMAN

10.ALMUDENA SALAZAR RODRÍGUEZ

11.CARLOS GONZÁLEZ ESPINOSA

12.VÍCTOR CASTILLO ARTES

13.MONTSERRAT GONZÁLEZ OLIVA

14.CRISTÓBAL PINEDA RODRÍGUEZ

15.DANIELA NICOLETA MERTICARIU

16.CLAUDIA MUÑOZ CENTENO

17.ANA VERÓNICA CARRASCO LEÓN

SUPLENTES

1.MARÍA ISABEL LÓPEZ BENÍTEZ

2. ANTONIA VÁZQUEZ MUÑOZ

3.JUAN ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ

4. PEDRO FERRER HERRERA

5.MIGUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

6. MARÍA CONCEPCIÓN MARTÍN REYES

7.FRANCISCO ESTEBAN RUIZ

LISTA DE COMPROMISO MANILVA (COMPROMISO MANILVA)

TITULARES

1.MARIO JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

2.MARCOS RUIZ RODRÍGUEZ

3.EVANGELINA DE JESÚS GALINDO PERALTA

4.FRANCISCA LÓPEZ RODRÍGUEZ

5.DANIEL MUÑOZ DOMÍNGUEZ

6. DEAN TYLER SHELTON

7.JUAN ANTONIO PAREJA FERNÁNDEZ

8.MARÍA DEL PILAR ZÚÑIGA SEGURA

9.INMACULADA BENÍTEZ RÍOS

10. MIGUEL MÁRQUEZ LORENTE

11.MARÍA PILAR ALCÁNTARA OLIVA

12.JUAN MIGUEL TEMBLADOR ZOTANO

13.ROCÍO DE LOS SANTOS LEAL CARRIÓN

14.MARÍA DE LOS ÁNGELES FARIÑA OLIVA

15.PEDRO VÉLEZ FERNÁNDEZ

16.MARÍA JOSÉ ORTIZ MORALES

17.ANTONIO PARRA ZOTANO

SUPLENTES

1.GUSTAVO ALBERTO MEZA GINÉS

2.FERNANDA VAILANT PENA DA SILVA

3. RICARDO MATEO DE MAYA

4.SARA BELÉN MUÑOZ ORTEGA

5.AMPARO ORGAZ LINDO

6.ALEJANDRO ROMERO GALIANO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.FRANCISCO MIGUEL ÁLVAREZ GIL

2.JUANA ORTIZ VARGAS

3. FRANCISCO ANTONIO NAVARRO LUQUE

4.MARGARITA VICARIO BERMÚDEZ

5.JOSÉ ROJAS DÍAZ

6. MARÍA ELISABET ORTIZ PACHECO

7.PEDRO JANEIRO ROSALES

8.JUAN DÍAZ MARTÍN

9.SANDRA MARÍA AGUILERA RODRÍGUEZ

10.JOSÉ ANTONIO ORTEGA LÓPEZ

11. PEDRO JOAQUÍN DORADO GÓMEZ

12. ROSA MARÍA GIL LUQUE

13. MANUELA QUIRÓS PÉREZ

14. CRISTIÁN JOSÉ LOBO HEREDIA

15.DIEGO MOLINA FERNÁNDEZ

16.MARÍA JOSÉ ESTEBAN ZOTANO

17.JESÚS SALVADOR ORDÓÑEZ CASTILLERO

SUPLENTES

1. JUAN ANTONIO HOLGADO BAEZA

2.ENCARNACIÓN MORALES URIETA

3.FRANCISCO RODRÍGUEZ SENDRA

LISTA DE LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE MANILVA (ASM)

TITULARES

1.EMILIO LÓPEZ BERENGUER

2.JOSÉ MARÍA BURGOS NAVARRO

3.DANIEL JESUS PRO GIL

4.MILAGROS LÓPEZ MARTÍN

5.MARÍA JOSÉ AGUILAR PEREA

6. DAVID MUÑOZ QUIRÓS

7.DIANE RETAMAR

8.FRANCISCO JOSÉ MARÍN LÓPEZ

9.MARÍA ISABEL GUTIÉRREZ CORDONEDA

10. EMMA GUASCH CABEZA

11. MANUEL QUIÑONES PEÑA

12.MARÍA DOLORES MORENO FERRER

13. ANA MARÍA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

14.KARL MARCUS ATKIN

15.TERESA CORZO CARA

16.ANTONIO DAVID CUESTA LEDESMA

17.TINA JANE ATKIN

SUPLENTES

1.VICENTE RODRÍGUEZ ORTIZ

2.RAFAEL CABRERA RUIZ

3.ANA MARÍA BURGOS NAVARRO

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1.MARIA MERCEDES LÓPEZ GARCÍA

2.ROSA MARÍA MARTÍNEZ ORTIZ

3.JUANA MARÍA MADRONA GALLEGO

4.RAÚL POMARES MOSTAFA

5.FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ RINCÓN

6.DAVINIA RÍOS BARCALA

7.MÓNICA FERNÁNDEZ DÍAZ

8.JULIÁN BECERRA CARO

9.FRANCISCO MANUEL NÚÑEZ TORRES

10. ANTONIO ÁLVARO COLLADO BRACHO

11.MANUEL VALENTÍN RAMÍREZ

12.MIRIAN BECERRA MARTÍNEZ

13.JOSÉ ALBERTO CANTARERO FORTES

14.MARÍA VICTORIA CARO GUERRA

15.JUAN ROBLES COSTA

16.MARÍA PILAR MARTÍN GORDILLO

17.FRANCISCO CUEVAS MARTÍNEZ

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1. DAVID OLIVER RODRÍGUEZ DE LA HUERGA

2. ISMAEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

3. FRANCISCO ANDRÉS CORRALES SÁNCHEZ

4.CATALINA JIMÉNEZ ZANLORENZI

5. MARÍA DE LOS ÁNGELES BRACHO CARRASCO

6. JORGE DAVID QUIRÓS VÁZQUEZ

7.CARLOS ALBERTO TIRADO MENA

8. ALFONSO SÁNCHEZ ROMERO

9.MERCEDES MOTA FERNÁNDEZ

10.IRENE MARTÍNEZ RUIZ DEL PORTAL

11.ROBERTO MOLINA ESPIRITUSANTO

12. SALVADOR TIRADO MOYANO

13.MANUEL FLORES CÁCERES

14. YULIA SERDYUK KABANOVA

15.VERÓNICA ALARCÓN FRANCO

16.FERNANDO GUINDA PÉREZ

17.MARÍA LUISA SAAMEÑO CALVO

SUPLENTES

1. CARMEN DE LA HUERGA DÍEZ

2.LUIS MIGUEL MARTÍNEZ MORENO

3. MIGUEL FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

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Manilva

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