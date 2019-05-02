Candidaturas a las elecciones municipales en Jubrique

Todas las listas que concurren este 26M en Jubrique

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.ALBERTO JESÚS BENÍTEZ ANDRADES

2.NILA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ

3.JUAN CARLOS RUBIO RUIZ

4. CAROLINA FRANQUEIRA MÁRQUEZ

5. MANUEL MÁRQUEZ BENÍTEZ

6.ISABEL AGUILAR AGUILAR

7.GERMÁN VALLEJO ANDRADES

SUPLENTES

1.MARINA RUIZ PAREJAS

2.JOSE DAVID RUIZ ROJAS

3.NOELIA AGUILAR CARRILLO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.INMACULADA TORRES GUTIÉRREZ

2. JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ

3.MIGUEL ÁNGEL GRANJA TORRES

4.LUCAS CABAS PINEDA

5. CARMEN JOSÉ SÁNCHEZ MUÑOZ

6. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HUERTAS

7.INGFRID ROLAND

SUPLENTES

1.ALBERTO ROJAS GUTIÉRREZ

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.MIGUEL GARCÍA OSORIO

2.FRANCISCO MANUEL MALIA MARTÍNEZ

3.JOSE LUIS CARPINTERO AVELLANEDA

4.JOSÉ GARCÍA OSORIO

5. PATRICIO TOMÁS CANTÓ BROCH

6. DIEGO MACÍAS MERCHÁN

7.MANUEL NÚÑEZ MATEOS

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

Temas

Jubrique

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