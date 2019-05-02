Candidaturas a las elecciones municipales en Jubrique

TITULARES
1.ALBERTO JESÚS BENÍTEZ ANDRADES
2.NILA RAMÍREZ DOMÍNGUEZ
3.JUAN CARLOS RUBIO RUIZ
4. CAROLINA FRANQUEIRA MÁRQUEZ
5. MANUEL MÁRQUEZ BENÍTEZ
6.ISABEL AGUILAR AGUILAR
7.GERMÁN VALLEJO ANDRADES
SUPLENTES
1.MARINA RUIZ PAREJAS
2.JOSE DAVID RUIZ ROJAS
3.NOELIA AGUILAR CARRILLO
TITULARES
1.INMACULADA TORRES GUTIÉRREZ
2. JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ
3.MIGUEL ÁNGEL GRANJA TORRES
4.LUCAS CABAS PINEDA
5. CARMEN JOSÉ SÁNCHEZ MUÑOZ
6. JUAN MANUEL GUTIÉRREZ HUERTAS
7.INGFRID ROLAND
SUPLENTES
1.ALBERTO ROJAS GUTIÉRREZ
TITULARES
1.MIGUEL GARCÍA OSORIO
2.FRANCISCO MANUEL MALIA MARTÍNEZ
3.JOSE LUIS CARPINTERO AVELLANEDA
4.JOSÉ GARCÍA OSORIO
5. PATRICIO TOMÁS CANTÓ BROCH
6. DIEGO MACÍAS MERCHÁN
7.MANUEL NÚÑEZ MATEOS
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS