Candidaturas a las elecciones municipales en Istán

TITULARES
1. DIEGO MARÍN AYLLÓN
2. ANA BEATRIZ MACÍAS SÁNCHEZ
3.FERNANDO JESÚS MORENO DÍAZ
4.ALBERTO GONZÁLEZ ORTEGA
5. YASMINA CABRERA AYLLÓN
6.JUAN CARLOS URBANEJA GUERRERO
7.ANTONIO DAMIÁN LÓPEZ TORO
8.ROCÍO CARMEN MORENO DÍAZ
9.ANDRÉS MIGUEL PEÑA AGUILAR
SUPLENTES
1. ANA DEL PILAR AYLLÓN TORO
2.JUAN AGUILAR OSORIO
3.CATALINA PÉREZ VALDIVIA
TITULARES
1. MÓNICA MÁRQUEZ LARA
2.GABRIEL AGUILAR MACÍAS
3.CLARA ISABEL MARÍN FRANCO
4.FERNANDO JESÚS ORTIZ MORILLA
5. ANA BELÉN DÍAZ ANAYA
6.JUAN JOSÉ MACÍAS MARTÍNEZ
7.MARÍA LOURDES LARA TORO
8.JUAN MIGUEL RIVERO ORTIZ
9.ELISABET SEPÚLVEDA TORO
SUPLENTES
1.DANIEL CRIADO MORALES
TITULARES
1.JOSÉ MIGUEL MARÍN MARÍN
2.PEDRO MIGUEL ORTEGA GONZÁLEZ
3.FRANCISCO MIGUEL VERA RIVERO
4.JUAN GARCÍA MARÍN
5.BÁRBARA MILAGRO SANTOS MORALES
6.MARÍA AGUILAR MARÍN
7. SANTIAGO PEÑA MERCHÁN
8. JOSÉ ANTONIO ROMERO MERCHÁN
9. ANA PILAR TINEO SÁNCHEZ
SUPLENTES
1.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ NOVELLA
2.FERNANDO LARA ORTEGA
3.FRANCISCO MARIO NARANJO AGUILAR
4.JOSÉ MARÍA ORTEGA MARÍN
5. ANTONIO MERCHÁN GUERRERO
TITULARES
1.MIGUEL GÓMEZ MORENO
2.MARÍA JESÚS ORTIZ MORITO
3. LUCÍA BERNAL ZUMAQUERO
4.JOSÉ MANUEL ORTIZ MORITO
5.PEDRO GÓMEZ MARTÍN
6.MARÍA BELÉN GARCÍA LÓPEZ
7.ADRIANA FERNÁNDEZ PLAZA
8.IVÁN BENAVIDES FLORES
9.FERNANDO MORENO DÍAZ
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS