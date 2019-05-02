Candidaturas a las elecciones municipales en Istán

Todas las listas que concurren este 26M en Istán

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. DIEGO MARÍN AYLLÓN

2. ANA BEATRIZ MACÍAS SÁNCHEZ

3.FERNANDO JESÚS MORENO DÍAZ

4.ALBERTO GONZÁLEZ ORTEGA

5. YASMINA CABRERA AYLLÓN

6.JUAN CARLOS URBANEJA GUERRERO

7.ANTONIO DAMIÁN LÓPEZ TORO

8.ROCÍO CARMEN MORENO DÍAZ

9.ANDRÉS MIGUEL PEÑA AGUILAR

SUPLENTES

1. ANA DEL PILAR AYLLÓN TORO

2.JUAN AGUILAR OSORIO

3.CATALINA PÉREZ VALDIVIA

LISTA DE POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)

TITULARES

1. MÓNICA MÁRQUEZ LARA

2.GABRIEL AGUILAR MACÍAS

3.CLARA ISABEL MARÍN FRANCO

4.FERNANDO JESÚS ORTIZ MORILLA

5. ANA BELÉN DÍAZ ANAYA

6.JUAN JOSÉ MACÍAS MARTÍNEZ

7.MARÍA LOURDES LARA TORO

8.JUAN MIGUEL RIVERO ORTIZ

9.ELISABET SEPÚLVEDA TORO

SUPLENTES

1.DANIEL CRIADO MORALES

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.JOSÉ MIGUEL MARÍN MARÍN

2.PEDRO MIGUEL ORTEGA GONZÁLEZ

3.FRANCISCO MIGUEL VERA RIVERO

4.JUAN GARCÍA MARÍN

5.BÁRBARA MILAGRO SANTOS MORALES

6.MARÍA AGUILAR MARÍN

7. SANTIAGO PEÑA MERCHÁN

8. JOSÉ ANTONIO ROMERO MERCHÁN

9. ANA PILAR TINEO SÁNCHEZ

SUPLENTES

1.JUAN CARLOS FERNÁNDEZ NOVELLA

2.FERNANDO LARA ORTEGA

3.FRANCISCO MARIO NARANJO AGUILAR

4.JOSÉ MARÍA ORTEGA MARÍN

5. ANTONIO MERCHÁN GUERRERO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.MIGUEL GÓMEZ MORENO

2.MARÍA JESÚS ORTIZ MORITO

3. LUCÍA BERNAL ZUMAQUERO

4.JOSÉ MANUEL ORTIZ MORITO

5.PEDRO GÓMEZ MARTÍN

6.MARÍA BELÉN GARCÍA LÓPEZ

7.ADRIANA FERNÁNDEZ PLAZA

8.IVÁN BENAVIDES FLORES

9.FERNANDO MORENO DÍAZ

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

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