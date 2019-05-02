Candidaturas a las elecciones municipales en Genalguacil

TITULARES
1. MIGUEL ÁNGEL HERRERA GUTIÉRREZ
2.MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ
3.ANTONIO RUBIO CARRILLO
4.MARTA CALVENTE ÁLVAREZ
5. MILAGROS HOLGADO GUILLÉN
6.ANTONIO JESÚS GIL VELASCO
7.UTE DAGMAR SEIDEL
SUPLENTES
1. MARÍA ÁNGELES DOMÍNGUEZ HOLGADO
2. DIEGO HOLGADO RUIZ
3. RAQUEL SÁNCHEZ GODOY
4. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO HOLGADO
5.ISABEL MACÍAS ROMERO
6.JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ RUBIO
7. ISABEL VELÁZQUEZ JURADO
8. ANTONIA RUBIO SÁNCHEZ
9.VEREMUNDO ÁLVAREZ NAVAS
10.ANTONIA MORENO GÓMEZ
TITULARES
1.ANA CELIA GONZÁLEZ NÚÑEZ
2.SALVADORA MEDINA ROMERO
3. DIODORO RUBIO HOLGADO
4. FRANCISCO JOSÉ GIL SÁNCHEZ
5. MARINA HOLGADO GIL
6. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VELÁZQUEZ
7.ANTONIO RAMÓN CARRILLO DOMÍNGUEZ
SUPLENTES
1. TERESA RUIZ SÁNCHEZ
2.JUAN RÍOS ROMERO
TITULARES
1.MANUEL MORENO ROSAS
2. MARÍA ÁNGELES SOLANO CHANTRE
3. SALVADOR RAMÍREZ MÁRQUEZ
4.SIMONA GARCÍA VILLARÓN
5.ANTONIO JOSÉ SARAVIA GARRIDO
6.ALICIA LÓPEZ ESPAÑA
7.BENJAMÍN BERMEJO GARCÍA
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS