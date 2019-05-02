Candidaturas a las elecciones municipales en Genalguacil

Todas las listas que concurren este 26M en Genalguacil

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. MIGUEL ÁNGEL HERRERA GUTIÉRREZ

2.MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ RUIZ

3.ANTONIO RUBIO CARRILLO

4.MARTA CALVENTE ÁLVAREZ

5. MILAGROS HOLGADO GUILLÉN

6.ANTONIO JESÚS GIL VELASCO

7.UTE DAGMAR SEIDEL

SUPLENTES

1. MARÍA ÁNGELES DOMÍNGUEZ HOLGADO

2. DIEGO HOLGADO RUIZ

3. RAQUEL SÁNCHEZ GODOY

4. MIGUEL ÁNGEL DEL RÍO HOLGADO

5.ISABEL MACÍAS ROMERO

6.JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ RUBIO

7. ISABEL VELÁZQUEZ JURADO

8. ANTONIA RUBIO SÁNCHEZ

9.VEREMUNDO ÁLVAREZ NAVAS

10.ANTONIA MORENO GÓMEZ

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.ANA CELIA GONZÁLEZ NÚÑEZ

2.SALVADORA MEDINA ROMERO

3. DIODORO RUBIO HOLGADO

4. FRANCISCO JOSÉ GIL SÁNCHEZ

5. MARINA HOLGADO GIL

6. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VELÁZQUEZ

7.ANTONIO RAMÓN CARRILLO DOMÍNGUEZ

SUPLENTES

1. TERESA RUIZ SÁNCHEZ

2.JUAN RÍOS ROMERO

LA LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.MANUEL MORENO ROSAS

2. MARÍA ÁNGELES SOLANO CHANTRE

3. SALVADOR RAMÍREZ MÁRQUEZ

4.SIMONA GARCÍA VILLARÓN

5.ANTONIO JOSÉ SARAVIA GARRIDO

6.ALICIA LÓPEZ ESPAÑA

7.BENJAMÍN BERMEJO GARCÍA

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

Temas

Genalguacil

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.