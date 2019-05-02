Candidaturas a las elecciones municipales en Estepona

Todas las listas que concurren este 26M en Estepona

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.EMMA MARÍA MOLINA FERNÁNDEZ

2.ANTONIO BENÍTEZ MARTÍN

3.CONSUELO ORTEGA MERINO

4. FRANCISCO JAVIER HORRILLO RUIZ

5. FRANCISCA MÁRQUEZ CONTRERAS

6. MIGUEL FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ

7. CRISTINE FRANCE MICHELE SAUVE

8. ÓSCAR DAVID VÁSQUEZ GÓMEZ

9. JOSEFA RODRÍGUEZ LUQUE

10. FRANCISCO RAMÍREZ CHACÓN

11.MARÍA TERESA ORTEGA CUEVAS

12.MANUEL GIL RUIZ

13. NADIA CRISTINA CAPABLANCA CHALLA

14.DANIEL ÁNGEL LORIA VILA

15. YOQUELLIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ

16.VICENTE MANUEL VICUÑA GARRIDO

17.SABRINA SOLEDAD CARABAJAL FERNÁNDEZ

18.JOSÉ LUIS BERNEDO SALAZAR

19.CONSUELO MERINO GONZÁLEZ

20. FRANCISCO MIGUEL HOLGADO FERNÁNDEZ

21.MARÍA SOLEDAD NOREÑA DÍEZ

22.EMILIO FERNÁNDEZ ORERA

23. MARÍA MILÁN VÁZQUEZ

24. JUAN CARLOS GURREA CHALE

25.ANA ISABEL GARCÍA COLLADO

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO

2.ANA MARÍA VELASCO GARRIDO

3.SALVADOR PEDRAZA LÓPEZ

4.SUSANA ARAGÓN GARCÍA

5.BLAS RUZAFA GUIRAO

6.SUSANA CASAÑO LÓPEZ

7. JOSÉ ANTONIO VÍLCHEZ SÁNCHEZ

8. JOSÉ MARÍA AYALA GARCÍA

9.LUISA LÓPEZ GÓMEZ

10.MARÍA BEGOÑA ORTIZ MORALES

11.JUAN MANUEL ROS GARCÍA

12.CRISTINA ISABEL CINTRANO MONTES

13.JOSÉ ANTONIO BANDERA GONZÁLEZ

14.ENCARNACIÓN PÉREZ CABRERA

15.DANIEL GARCÍA RAMOS

16.ESTEFANÍA LIÑÁN CÓZAR

17. MARÍA SALOMÉ HIDALGO MONCI

18. JORGE MORO DOMINGO (INDEPENDIENTE)

19.ANTONIO MIGUEL MONTES MARTÍN

20.ESPERANZA MACARENA DIÁNEZ CORREA

21. JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ

22. EBBA CHRISTIANE BENCHETRIT DOUGLAS-HILL

23.JOSÉ LOZANO FERREIRO

24.MARÍA DOLORES MARTÍN MORITO

25.JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ MARTÍN

SUPLENTES

1.FRANCISCO JUAN CARAVACA BENÍTEZ

2. ALEKSANDRA IWONA BROCH

3.SIXTO ANTONIO LÓPEZ JÓDAR

4.ANTONIA ANA CANO MONTES

5.ROSALINDA AUÑÓN NERÓN

6. HARALD OTTO OSVOLD

7. DIEGO MORENO ROCHA

8. ENCARNACIÓN DE HOYOS VÁZQUEZ

9.CARLOS FRANCISCO CORZO MARTÍN

10.MARÍA ÁFRICA MARTÍN NAVARRO

LISTA DE MÁS ANDALUCÍA (MAS ANDALUCÍA)

TITULARES

1.RAFAEL MONTESINOS RUBIO

2.JOSEFA RUIZ RUIZ

3. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VÍLCHEZ

4.MARÍA ISABEL GUILLÉN MORALES

5. FRANCISCO TINEO VÁZQUEZ

6.MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

7.JUAN JESÚS GAVIRA PARRADO

8.MARÍA CRUZ LAMELA RODRÍGUEZ

9.JUAN JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ

10.ANTONIA ANGULO JIMÉNEZ

11.JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ VARGAS

12. MARÍA DEL CARMEN MARÍN SÁNCHEZ

13.JOSÉ MIGUEL GARCÍA MARTÍNEZ

14.CAROLINA GÓMEZ VEGA

15.FRANCISCO MANUEL PORTILLO ROPERO

16.MARÍA ROSA GARCÍA GALÁN

17.FRANCISCO JOSÉ RÍOS GUILLÉN

18.MARÍA NUBIA GARCÍA CEBALLOS

19. ANTONIO RÍOS MÁRQUEZ

20.MARÍA ISABEL VEGA PASTOR

21. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ VÍLCHEZ

22. JOSEFA LUQUE JIMÉNEZ

23.DIEGO BORRAJO DÍAZ

24.JOSEFA GONZÁLEZ DONDA

25.CRISTÓBAL LÓPEZ CONTRERAS

SUPLENTES

1. GWENDOLYNE CARRASCO RUIZ

2. FERNANDO HERRERA SÁNCHEZ

3. KIMBERLY CARRASCO RUIZ

4.JOSÉ MANUEL GÓMEZ VEGA

5.ANA PONTE JIMÉNEZ

6.DAVID CRUZ SABORIDO

7.ANA GONZÁLEZ DONDA

8.FRANCISCO TORRECILLA JEREZ

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.VALENTÍN BERROCAL RUIZ

2.NOEMÍ VINUESA CALLEJA

3. JOSÉ FRANCISCO HERRERA MARÍN

4.LAURA DÍAZ MEDEL

5.ANTONIO JESÚS MACÍAS AGUILAR

6. ALMUDENA HEROLA PIÑA

7. MANUEL PORTILLO FERNÁNDEZ

8. LAURA HERNÁNDEZ NARANJO

9.JOSÉ MANUEL TIRADO GUERRERO

10.MARTA TEJERO ROSINO

11.DIEGO BLANCO OCAÑA

12.EMILIA ISABEL GUTIÉRREZ MORILLO

13.JOSÉ OCAÑA RODRÍGUEZ

14. FLORINDA SAYAGO MARTÍNEZ

15.RAFAEL FERNÁNDEZ VEGA

16. NOELIA RODRÍGUEZ SEQUERA

17. ANTONIO CARAVACA MÁRQUEZ

18.ANA MARTÍNEZ OCAÑA

19.ADELA RAIGÓN GRANADOS

20.JUAN FÉRNANDEZ RAMÍREZ

21. ELISABETH VINUESA CALLEJA

22.ISABEL MARÍA MORENO RUIZ

23. JUAN MONCAYO ORDÓÑEZ

24.MARÍA AURORA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

25.MARIO PRIETO LÓPEZ

SUPLENTES

1.MARÍA ISABEL GIL GARCÍA

LISTA DE PODEMOS (PODEMOS)

TITULARES

1. ROSARIO LUQUE TORREJÓN

2. PABLO FERNÁNDEZ IZQUIERDO

3.MARÍA VICTORIA MENDIOLA ZAPATERO

4.JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA

5.TANIA OCAÑA CORREA

6. MANUEL (LOLO) GONZÁLEZ DÍAZ

7. MARÍA ANTONIA LARRA PERICHES

8.JESÚS MILLA GIL

9.MARÍA ÁNGELA DE LA VILLA JIMÉNEZ

10.DAVID GONZÁLEZ GÓMEZ

11.GRACIELA LILIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

12.JESÚS MARÍA CONDE LÓPEZ

13.GUILLERMINA FABIOLA NAVARRO SERRADILLA

14.JUAN JESÚS NAVIA ALARCÓN

15.BONIFACIO LOBO SOLIS

16.MARÍA LINAREJOS FERNÁNDEZ LARRA

17.FRANCISCA TORRES MUÑOZ

18.JOSÉ LUIS GIL ÁLVAREZ

19.JOSÉ MIGUEL RIVERO CARRASCO

20.PEDRO JOSÉ ONIEVA DELGADO

21. RAQUEL LOBOS TORRES

22.MARVIN AGUILAR MENA

23.SANTIAGO PIMENTEL MARTÍNEZ

24.ADRIAN BETKER ARAGÓN

25.CAROLINA FERNÁNDEZ LARRA

SUPLENTES

1.FRANCISCO JAVIER MARCOS JURADO

2.LUIS MARÍA ROJAS BLANCO

3.MIRIAM AGUILAR MENA

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1. VERÓNICA HUMET FUENTES

2. ALONSO COLLADO BRACHO

3.JOSÉ NAVARRO MORALES

4. ANA TERESA MUÑOZ SÁNCHEZ

5.ELVIRA MARÍA CABALLERO VALLE

6.RAFAEL ANTONIO CASTRO PONCE

7.FRANCISCO RODRÍGUEZ MIRALLES

8. SILVIA INÉS FERNÁNDEZ ROMAY

9. GONZALO DE OJEDA EISELEY

10. ANTONIA MARÍA MUÑOZ MÁRQUEZ

11.FRANCISCO JAVIER MONTERO SARRIÓN

12.JOSÉ DAVID ARANDA LEDESMA

13.JOSÉ ANTONIO CONTRERAS ESPAÑA

14.PAOLA CANTARERO FORTES

15.NOELIA MORALES NAVARRO

16.FRANCISCO MATEOS MONCADA

17.DAVID CANCA BECERRA

18.FERNANDO PÉREZ DOMÍNGUEZ

19.FRANCISCA GIL CANELA

20.ISABEL MARÍA MARTÍN DEL PUERTO

21.ANDRÉS GIL DÍAZ

22.DANIEL ESPINOSA GUERRERO

23.ELENA PICARDO OCAÑA

24.ÉRIKA DABIA VIEIRA ALVÉS

25.ANTONIO PALMA VERA

SUPLENTES

1.CARLOS JESÚS NAVARRO MARTÍN

2. LAURA PÉREZ HERRERO

3.PEDRO MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1.JUAN PRIETO ARMARIO

2. CARLOS ENRIQUE MAGRO CASTELLANOS

3.ELIA JULIANA ROMERO BONGERS

4.ALEJANDRA MARÍA CATALÁN BAIGORRI

5.MARÍA TERESA ESTÉVEZ ÁLVAREZ

6.ANA MARÍA DELGADO ESCUDERO

7. ÁLVARO AYTHAMI CESPEDOSA PADRÓN

8.JAMES STEVEN LADERMAN

9.MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

10. JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ TROYANO

11.ALBERTO IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS VEGA

12.JOSEFA RUIZ GARCÍA

13.SUSANA LÓPEZ DE MIGUEL

14. JUAN MANUEL CERVANTES MOYA

15.PATRICIO LÓPEZ EXOJO SIMARRO

16. BARTOLOMÉ QUIRÓS CAMPOY

17.IRIANA ALCAIRE ROMERO

18.MARÍA PAZ FANLO DOMÍNGUEZ

19.JOSÉ ANTONIO PARRÉS GARCÍA

20. MARÍA JOSÉ ROMERO MANCHADO

21. JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA

22.CAROLINA CALERO CASTELLANO

23.MARÍA DE LOS ÁNGELES JURADO CALVO

24. RAÚL ALBERTO HOLTERMANN GIL

25.ANTONIO ÁNGEL PRIETO MORENO

SUPLENTES

1. JAVIER LABRADOR MOYA

2.FELICIDAD PÉREZ BLANCO

3.GUILLERMO FRONTELA CARRERAS

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