Candidaturas a las elecciones municipales en Estepona

TITULARES
1.EMMA MARÍA MOLINA FERNÁNDEZ
2.ANTONIO BENÍTEZ MARTÍN
3.CONSUELO ORTEGA MERINO
4. FRANCISCO JAVIER HORRILLO RUIZ
5. FRANCISCA MÁRQUEZ CONTRERAS
6. MIGUEL FRANCISCO LÓPEZ VÁZQUEZ
7. CRISTINE FRANCE MICHELE SAUVE
8. ÓSCAR DAVID VÁSQUEZ GÓMEZ
9. JOSEFA RODRÍGUEZ LUQUE
10. FRANCISCO RAMÍREZ CHACÓN
11.MARÍA TERESA ORTEGA CUEVAS
12.MANUEL GIL RUIZ
13. NADIA CRISTINA CAPABLANCA CHALLA
14.DANIEL ÁNGEL LORIA VILA
15. YOQUELLIS MARTÍNEZ GONZÁLEZ
16.VICENTE MANUEL VICUÑA GARRIDO
17.SABRINA SOLEDAD CARABAJAL FERNÁNDEZ
18.JOSÉ LUIS BERNEDO SALAZAR
19.CONSUELO MERINO GONZÁLEZ
20. FRANCISCO MIGUEL HOLGADO FERNÁNDEZ
21.MARÍA SOLEDAD NOREÑA DÍEZ
22.EMILIO FERNÁNDEZ ORERA
23. MARÍA MILÁN VÁZQUEZ
24. JUAN CARLOS GURREA CHALE
25.ANA ISABEL GARCÍA COLLADO
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.JOSÉ MARÍA GARCÍA URBANO
2.ANA MARÍA VELASCO GARRIDO
3.SALVADOR PEDRAZA LÓPEZ
4.SUSANA ARAGÓN GARCÍA
5.BLAS RUZAFA GUIRAO
6.SUSANA CASAÑO LÓPEZ
7. JOSÉ ANTONIO VÍLCHEZ SÁNCHEZ
8. JOSÉ MARÍA AYALA GARCÍA
9.LUISA LÓPEZ GÓMEZ
10.MARÍA BEGOÑA ORTIZ MORALES
11.JUAN MANUEL ROS GARCÍA
12.CRISTINA ISABEL CINTRANO MONTES
13.JOSÉ ANTONIO BANDERA GONZÁLEZ
14.ENCARNACIÓN PÉREZ CABRERA
15.DANIEL GARCÍA RAMOS
16.ESTEFANÍA LIÑÁN CÓZAR
17. MARÍA SALOMÉ HIDALGO MONCI
18. JORGE MORO DOMINGO (INDEPENDIENTE)
19.ANTONIO MIGUEL MONTES MARTÍN
20.ESPERANZA MACARENA DIÁNEZ CORREA
21. JOSÉ LÓPEZ VÁZQUEZ
22. EBBA CHRISTIANE BENCHETRIT DOUGLAS-HILL
23.JOSÉ LOZANO FERREIRO
24.MARÍA DOLORES MARTÍN MORITO
25.JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ MARTÍN
SUPLENTES
1.FRANCISCO JUAN CARAVACA BENÍTEZ
2. ALEKSANDRA IWONA BROCH
3.SIXTO ANTONIO LÓPEZ JÓDAR
4.ANTONIA ANA CANO MONTES
5.ROSALINDA AUÑÓN NERÓN
6. HARALD OTTO OSVOLD
7. DIEGO MORENO ROCHA
8. ENCARNACIÓN DE HOYOS VÁZQUEZ
9.CARLOS FRANCISCO CORZO MARTÍN
10.MARÍA ÁFRICA MARTÍN NAVARRO
TITULARES
1.RAFAEL MONTESINOS RUBIO
2.JOSEFA RUIZ RUIZ
3. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ VÍLCHEZ
4.MARÍA ISABEL GUILLÉN MORALES
5. FRANCISCO TINEO VÁZQUEZ
6.MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
7.JUAN JESÚS GAVIRA PARRADO
8.MARÍA CRUZ LAMELA RODRÍGUEZ
9.JUAN JOSÉ JIMÉNEZ RUIZ
10.ANTONIA ANGULO JIMÉNEZ
11.JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ VARGAS
12. MARÍA DEL CARMEN MARÍN SÁNCHEZ
13.JOSÉ MIGUEL GARCÍA MARTÍNEZ
14.CAROLINA GÓMEZ VEGA
15.FRANCISCO MANUEL PORTILLO ROPERO
16.MARÍA ROSA GARCÍA GALÁN
17.FRANCISCO JOSÉ RÍOS GUILLÉN
18.MARÍA NUBIA GARCÍA CEBALLOS
19. ANTONIO RÍOS MÁRQUEZ
20.MARÍA ISABEL VEGA PASTOR
21. ANTONIO JESÚS RODRÍGUEZ VÍLCHEZ
22. JOSEFA LUQUE JIMÉNEZ
23.DIEGO BORRAJO DÍAZ
24.JOSEFA GONZÁLEZ DONDA
25.CRISTÓBAL LÓPEZ CONTRERAS
SUPLENTES
1. GWENDOLYNE CARRASCO RUIZ
2. FERNANDO HERRERA SÁNCHEZ
3. KIMBERLY CARRASCO RUIZ
4.JOSÉ MANUEL GÓMEZ VEGA
5.ANA PONTE JIMÉNEZ
6.DAVID CRUZ SABORIDO
7.ANA GONZÁLEZ DONDA
8.FRANCISCO TORRECILLA JEREZ
TITULARES
1.VALENTÍN BERROCAL RUIZ
2.NOEMÍ VINUESA CALLEJA
3. JOSÉ FRANCISCO HERRERA MARÍN
4.LAURA DÍAZ MEDEL
5.ANTONIO JESÚS MACÍAS AGUILAR
6. ALMUDENA HEROLA PIÑA
7. MANUEL PORTILLO FERNÁNDEZ
8. LAURA HERNÁNDEZ NARANJO
9.JOSÉ MANUEL TIRADO GUERRERO
10.MARTA TEJERO ROSINO
11.DIEGO BLANCO OCAÑA
12.EMILIA ISABEL GUTIÉRREZ MORILLO
13.JOSÉ OCAÑA RODRÍGUEZ
14. FLORINDA SAYAGO MARTÍNEZ
15.RAFAEL FERNÁNDEZ VEGA
16. NOELIA RODRÍGUEZ SEQUERA
17. ANTONIO CARAVACA MÁRQUEZ
18.ANA MARTÍNEZ OCAÑA
19.ADELA RAIGÓN GRANADOS
20.JUAN FÉRNANDEZ RAMÍREZ
21. ELISABETH VINUESA CALLEJA
22.ISABEL MARÍA MORENO RUIZ
23. JUAN MONCAYO ORDÓÑEZ
24.MARÍA AURORA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
25.MARIO PRIETO LÓPEZ
SUPLENTES
1.MARÍA ISABEL GIL GARCÍA
TITULARES
1. ROSARIO LUQUE TORREJÓN
2. PABLO FERNÁNDEZ IZQUIERDO
3.MARÍA VICTORIA MENDIOLA ZAPATERO
4.JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
5.TANIA OCAÑA CORREA
6. MANUEL (LOLO) GONZÁLEZ DÍAZ
7. MARÍA ANTONIA LARRA PERICHES
8.JESÚS MILLA GIL
9.MARÍA ÁNGELA DE LA VILLA JIMÉNEZ
10.DAVID GONZÁLEZ GÓMEZ
11.GRACIELA LILIÁN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
12.JESÚS MARÍA CONDE LÓPEZ
13.GUILLERMINA FABIOLA NAVARRO SERRADILLA
14.JUAN JESÚS NAVIA ALARCÓN
15.BONIFACIO LOBO SOLIS
16.MARÍA LINAREJOS FERNÁNDEZ LARRA
17.FRANCISCA TORRES MUÑOZ
18.JOSÉ LUIS GIL ÁLVAREZ
19.JOSÉ MIGUEL RIVERO CARRASCO
20.PEDRO JOSÉ ONIEVA DELGADO
21. RAQUEL LOBOS TORRES
22.MARVIN AGUILAR MENA
23.SANTIAGO PIMENTEL MARTÍNEZ
24.ADRIAN BETKER ARAGÓN
25.CAROLINA FERNÁNDEZ LARRA
SUPLENTES
1.FRANCISCO JAVIER MARCOS JURADO
2.LUIS MARÍA ROJAS BLANCO
3.MIRIAM AGUILAR MENA
TITULARES
1. VERÓNICA HUMET FUENTES
2. ALONSO COLLADO BRACHO
3.JOSÉ NAVARRO MORALES
4. ANA TERESA MUÑOZ SÁNCHEZ
5.ELVIRA MARÍA CABALLERO VALLE
6.RAFAEL ANTONIO CASTRO PONCE
7.FRANCISCO RODRÍGUEZ MIRALLES
8. SILVIA INÉS FERNÁNDEZ ROMAY
9. GONZALO DE OJEDA EISELEY
10. ANTONIA MARÍA MUÑOZ MÁRQUEZ
11.FRANCISCO JAVIER MONTERO SARRIÓN
12.JOSÉ DAVID ARANDA LEDESMA
13.JOSÉ ANTONIO CONTRERAS ESPAÑA
14.PAOLA CANTARERO FORTES
15.NOELIA MORALES NAVARRO
16.FRANCISCO MATEOS MONCADA
17.DAVID CANCA BECERRA
18.FERNANDO PÉREZ DOMÍNGUEZ
19.FRANCISCA GIL CANELA
20.ISABEL MARÍA MARTÍN DEL PUERTO
21.ANDRÉS GIL DÍAZ
22.DANIEL ESPINOSA GUERRERO
23.ELENA PICARDO OCAÑA
24.ÉRIKA DABIA VIEIRA ALVÉS
25.ANTONIO PALMA VERA
SUPLENTES
1.CARLOS JESÚS NAVARRO MARTÍN
2. LAURA PÉREZ HERRERO
3.PEDRO MANUEL JIMÉNEZ GARCÍA
TITULARES
1.JUAN PRIETO ARMARIO
2. CARLOS ENRIQUE MAGRO CASTELLANOS
3.ELIA JULIANA ROMERO BONGERS
4.ALEJANDRA MARÍA CATALÁN BAIGORRI
5.MARÍA TERESA ESTÉVEZ ÁLVAREZ
6.ANA MARÍA DELGADO ESCUDERO
7. ÁLVARO AYTHAMI CESPEDOSA PADRÓN
8.JAMES STEVEN LADERMAN
9.MARÍA EUGENIA FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
10. JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ TROYANO
11.ALBERTO IGNACIO ESPINOSA DE LOS MONTEROS VEGA
12.JOSEFA RUIZ GARCÍA
13.SUSANA LÓPEZ DE MIGUEL
14. JUAN MANUEL CERVANTES MOYA
15.PATRICIO LÓPEZ EXOJO SIMARRO
16. BARTOLOMÉ QUIRÓS CAMPOY
17.IRIANA ALCAIRE ROMERO
18.MARÍA PAZ FANLO DOMÍNGUEZ
19.JOSÉ ANTONIO PARRÉS GARCÍA
20. MARÍA JOSÉ ROMERO MANCHADO
21. JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA
22.CAROLINA CALERO CASTELLANO
23.MARÍA DE LOS ÁNGELES JURADO CALVO
24. RAÚL ALBERTO HOLTERMANN GIL
25.ANTONIO ÁNGEL PRIETO MORENO
SUPLENTES
1. JAVIER LABRADOR MOYA
2.FELICIDAD PÉREZ BLANCO
3.GUILLERMO FRONTELA CARRERAS