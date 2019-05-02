Candidaturas a las elecciones municipales en Casares

Todas las listas que concurren este 26M en Casares

SUR

LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.ANTONIO MUÑOZ ROJAS

2. JUANA QUIRÓS RAMOS

3.SALVADOR ENCINA TRUJILLO

4. HERMINIA PINEDA QUIRÓS

5.JUAN DARÍO OCAÑA OCAÑA

6. LAURA OCAÑA REYES

7.JORGE CASTRO PÉREZ

8.MARTA GIL GONZÁLEZ

9. IVÁN GONZÁLEZ ALCONCHEL

10.MARÍA ISABEL BORREGO GIL

11.JOSÉ CARLOS OCAÑA JIMÉNEZ

12.ROSA MARÍA BLANCO LÓPEZ

13.JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PINEDA

SUPLENTES

1.MARÍA OCAÑA OCAÑA

2. BALDUINO SÁNCHEZ PÉREZ

3.IRENE LÓPEZ LÓPEZ

4. PHILIPPE PARSER

5.FRANCISCO JAVIER DELGADO PAVÓN

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1. FRANCISCO JAVIER QUERO MARTÍNEZ

2. FRANCISCO ABEL CARRASCO HOLGADO

3.VÍCTOR PÉREZ CARRASCO

4. VIRGINIA RUIZ ANTEQUERA

5. MARÍA LUISA HERNANDO CARO

6.MILAGROS TORRES GONZÁLEZ

7. DAVID INFANTE REYES

8. ANTONIA CHACÓN GARCÍA

9.MARÍA DEL ROCÍO MALDONADO LAFITA

10.JOSÉ RAÚL LÓPEZ ANDRADES

11.ROSARIO MARTÍN GODINO

12. MARÍA JOSÉ (BEGOÑA) JARILLO DÍAZ

13. JUAN LÓPEZ VÁZQUEZ

SUPLENTES

1.AURELIA CRISTINA PÉREZ ROMO

2.FRANCISCO JAVIER PÁEZ GÓMEZ

3.BARTOLOMÉ MARTÍN MENA ROJAS

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.JOSÉ CARRASCO MARTÍNEZ

2.JUAN LUIS VILLALÓN ORTEGA

3.ANTONIA ISABEL PINEDA RAMOS

4.NOELIA RODRÍGUEZ GIL

5.MARÍA DEL ROCÍO RUIZ ROMERO

6.NICOLÁS MORALES BARRERO

7. JORGE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

8. JOSÉ LUIS HERRERA GIL

9.ANTONIA SILVIA PINEDA ROJAS

10. ALEXIA CINDIA GAVIRA GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)

11. JOSÉ CERVERA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

12. GISELLA ALESSIA GIORGIA GIARRUSSO (INDEPENDIENTE)

13. MARÍA LAURA QUIRÓS SÁNCHEZ (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. JOAQUÍN JESÚS ORDÓÑEZ LINEROS (INDEPENDIENTE)

2.ANDRÉS MORALES FERNÁNDEZ

3.MARÍA CARMEN BLANCO MALDONADO

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1.JUAN ROBLES GARCÍA

2.ANTONIO JOSÉ NAVARRETE GUTIÉRREZ

3.GEORGINA ZUAZU ZUAZU

4.ANTONIO ROLDÁN RABADÁN

5.JOSEFA LÓPEZ GARCÍA

6.MIGUEL MONTES FERNÁNDEZ

7. JESUS OTAOLAURRUCHI CARO

8.IVÁN RÍOS MANCILLA

9.CAROLINA ARANDA GARCÍA

10.CARMEN DEL PUERTO PARRADO

11.JUAN JOSÉ ALMAZÁN MANZANO

12.ROBERTO CAMPO ARAGÓN

13. DANIELA MERCEDES RODRÍGUEZ MOREY

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

Temas

Casares

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.