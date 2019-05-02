Candidaturas a las elecciones municipales en Casares

TITULARES
1.ANTONIO MUÑOZ ROJAS
2. JUANA QUIRÓS RAMOS
3.SALVADOR ENCINA TRUJILLO
4. HERMINIA PINEDA QUIRÓS
5.JUAN DARÍO OCAÑA OCAÑA
6. LAURA OCAÑA REYES
7.JORGE CASTRO PÉREZ
8.MARTA GIL GONZÁLEZ
9. IVÁN GONZÁLEZ ALCONCHEL
10.MARÍA ISABEL BORREGO GIL
11.JOSÉ CARLOS OCAÑA JIMÉNEZ
12.ROSA MARÍA BLANCO LÓPEZ
13.JOSÉ ANTONIO MUÑOZ PINEDA
SUPLENTES
1.MARÍA OCAÑA OCAÑA
2. BALDUINO SÁNCHEZ PÉREZ
3.IRENE LÓPEZ LÓPEZ
4. PHILIPPE PARSER
5.FRANCISCO JAVIER DELGADO PAVÓN
TITULARES
1. FRANCISCO JAVIER QUERO MARTÍNEZ
2. FRANCISCO ABEL CARRASCO HOLGADO
3.VÍCTOR PÉREZ CARRASCO
4. VIRGINIA RUIZ ANTEQUERA
5. MARÍA LUISA HERNANDO CARO
6.MILAGROS TORRES GONZÁLEZ
7. DAVID INFANTE REYES
8. ANTONIA CHACÓN GARCÍA
9.MARÍA DEL ROCÍO MALDONADO LAFITA
10.JOSÉ RAÚL LÓPEZ ANDRADES
11.ROSARIO MARTÍN GODINO
12. MARÍA JOSÉ (BEGOÑA) JARILLO DÍAZ
13. JUAN LÓPEZ VÁZQUEZ
SUPLENTES
1.AURELIA CRISTINA PÉREZ ROMO
2.FRANCISCO JAVIER PÁEZ GÓMEZ
3.BARTOLOMÉ MARTÍN MENA ROJAS
TITULARES
1.JOSÉ CARRASCO MARTÍNEZ
2.JUAN LUIS VILLALÓN ORTEGA
3.ANTONIA ISABEL PINEDA RAMOS
4.NOELIA RODRÍGUEZ GIL
5.MARÍA DEL ROCÍO RUIZ ROMERO
6.NICOLÁS MORALES BARRERO
7. JORGE JIMÉNEZ FERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
8. JOSÉ LUIS HERRERA GIL
9.ANTONIA SILVIA PINEDA ROJAS
10. ALEXIA CINDIA GAVIRA GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)
11. JOSÉ CERVERA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
12. GISELLA ALESSIA GIORGIA GIARRUSSO (INDEPENDIENTE)
13. MARÍA LAURA QUIRÓS SÁNCHEZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. JOAQUÍN JESÚS ORDÓÑEZ LINEROS (INDEPENDIENTE)
2.ANDRÉS MORALES FERNÁNDEZ
3.MARÍA CARMEN BLANCO MALDONADO
TITULARES
1.JUAN ROBLES GARCÍA
2.ANTONIO JOSÉ NAVARRETE GUTIÉRREZ
3.GEORGINA ZUAZU ZUAZU
4.ANTONIO ROLDÁN RABADÁN
5.JOSEFA LÓPEZ GARCÍA
6.MIGUEL MONTES FERNÁNDEZ
7. JESUS OTAOLAURRUCHI CARO
8.IVÁN RÍOS MANCILLA
9.CAROLINA ARANDA GARCÍA
10.CARMEN DEL PUERTO PARRADO
11.JUAN JOSÉ ALMAZÁN MANZANO
12.ROBERTO CAMPO ARAGÓN
13. DANIELA MERCEDES RODRÍGUEZ MOREY
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS