Candidaturas a las elecciones municipales en Benalmádena

TITULARES
1.VICTORIANO NAVAS PÉREZ
2.MARÍA ISABEL RUIZ BURGOS
3.FRANCISCO JAVIER MARÍN ALCARAZ
4.IRENE DÍAZ ORTEGA
5. MANUEL ARROYO GARCÍA
6.ENCARNACIÓN CORTÉS GALLARDO
7. JOAQUÍN JOSÉ VILLAZÓN ARAMENDI
8. MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ MÁRQUEZ
9.JUAN CARRILLO SORIANO
10.ALICIA BEATRIZ LADDAGA DI VINCENZI
11. SERGIO JESÚS TORRALVO HINOJOSA
12.ANA KAREN CARVAJAL SERRANO
13.SERGIO SILVA TORÉ
14.DOLORES BALBUENA GÓMEZ
15.ALEJANDRO LACAL GALLARDO
16. MARÍA REYES LÓPEZ BILBAO
17. EDDY JOEL REYES MELO
18.MARÍA CARMEN RUIZ PARADA
19.JUAN RUIZ TRUJILLO
20.MARÍA AURELIA SALVAGO LUPIÁÑEZ
21.JAVIER COBOS ESPEJO
22. MARÍA DEL ROCÍO GRACIA HERRERA
23.MANUEL POMARES ESPAÑA
24.PILAR AUXILIADORA SERRANO BOIGAS
25.JAVIER CARNERO SIERRA
SUPLENTES
1.JOSEFA GÁLVEZ PINTO
2. MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ MÁRQUEZ
3. SUSANA LUQUE GRANADOS
4.JOSÉ ROMERO REPISO
5.MARÍA JESÚS SIRVENT RUIZ
6.JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GAMBERO
TITULARES
1.JUAN ANTONIO LARA MARTÍN
2.MARÍA PRESENTACIÓN AGUILERA CRESPILLO
3.VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA
4. LUCÍA YEVES LEAL
5.MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DURÁN
6.JUAN OLEA ZURITA
7. MARÍA JOSÉ LARA BAUTISTA (INDEPENDIENTE)
8.LUIS MIGUEL RAMOS MORENO
9. SANDRA HILENGER NAVARRO
10.LUCÍA CAMERO LARA
11.JESICA TRUJILLO CARRASCO
12.RAÚL CAMPOS MORENO
13.JESÚS JAVIER BALBUENA GÓMEZ
14.CARLOS VICENTE LÓPEZ
15. SALMA CHATT TAZI
16.ANA ALBA VILLALBA RUIZ
17. MIGUEL ANTONIO DE LORENZO ALONSO (INDEPENDIENTE)
18. DOMINGO DÍAZ LERIA (INDEPENDIENTE)
19. MARÍA CRISTINA DÍEZ SÁNCHEZ
20.DEMETRIO VIERA GUERRERO
21.AGUSTÍN CALDERÓN GUTIÉRREZ
22.JUAN MARTÍN RUIZ
23.ARACELI AMADOR RODRÍGUEZ
24.ELISA ISABEL UCEDA MORENO
25.MIGUEL MUÑOZ JIMÉNEZ
SUPLENTES
1.FRANCISCO CARVAJAL SERRANO
2.PABLO ZAPATA GARCIA
3. MANUELA DANVILA SÁNCHEZ
TITULARES
1.ELENA GALÁN JURADO
2.SALVADOR JORGE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
3.JOSEFA GARCÍA LUPIÁÑEZ
4. CARMELO MONTERO DÍAZ (INDEPENDIENTE)
5.ARACELI GARCÍA DEL POZO
6. ENRIQUE PABLO CENTELLA GÓMEZ
7.MARÍA JOSÉ TITOS ROJO
8. FERNANDO REINO HITA
9.LUCÍA RUIZ CRUZ
10.FERNANDO DURÁN GONZÁLEZ
11.GLORIA AGUILAR REINA
12.MARTÍN PARDO VELASCO
13.MARÍA CARMEN MACÍAS MARTÍN
14. ENRIQUE GARRIDO CALDENTEY
15.ALEJANDRA CABRERA TORRADO
16. JORGE MUÑOZ REINA (INDEPENDIENTE)
17. PETRA ROGERO ANAYA (INDEPENDIENTE)
18.RAFAEL BONILLA RUBIO
19. PASCUALA REINA GARCÍA (INDEPENDIENTE)
20. FRANCISCO RÍO LUQUE
21. MARÍA CARMEN GONZÁLEZ ARJONA (INDEPENDIENTE)
22. JUAN ROMERO SÁNCHEZ
23.MARÍA AUXILIADORA COBOS MORDERO
24.RAFAEL CORTÉS CRUZ
25.ELENA BENÍTEZ MEDINA
SUPLENTES
1.LUIS NARVÁEZ MOSTAZO
2.LEONOR TORRADO BARRIL
3.JOSE LUIS CENTELLA GÓMEZ
TITULARES
1.ANA MARÍA MACÍAS GUERRERO
2.JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MOLINA
3.ANA MARÍA MORENO PEÑA
4.ANA MARÍA PALOMO GUTIÉRREZ
5.ANDRÉS PEÑA RABANILLO
6. ROCÍO OCAÑA SÁNCHEZ
7.ANTONIA PEINADO AGUILAR
8.MARÍA BEGOÑA ROMERO DEL CASTILLO
9. JESÚS JOSÉ HERRANZ CARRERA
10. MOHAMED ABDOUHOU LAHYANI KADDOUR
11.JUAN ANDRÉS CÁRDENAS FERNÁNDEZ
12. MARÍA PILAR CHACÓN JURADO
13.MARÍA DEL CARMEN FLORES PRIETO
14.PURIFICACIÓN JAIME BRAVO
15.JESÚS MIGUEL VEGA MORENO
16.JOSÉ MARÍA ASENSIO ZAMORA
17.ALEJANDRO LLANOS ABAD
18.PETRA TEJERO CABRAL
19. JOSÉ ANTONIO VAQUERO RODRÍGUEZ
20.MARGARITA INSUGA GARCÍA FILIA
21. ANDRÉS RAMOS AYALA
22.FERNANDO MORENO MEDINA
23.MIGUEL JESÚS GARCÍA CASTAÑEDA
24. MARÍA MORENO MÁRQUEZ
25.TERESA BEATRIZ MISSIEGO CAMPOS
SUPLENTES
1.ANGELA DEL MAR MACÍAS IGLESIAS
2. ENRIQUE FLORES SOLER
TITULARES
1. ENRIQUE GARCÍA MORENO
2.MARÍA ISABEL SANTIAGO OTERO
3. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LEIVA
4.ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA
5.EDUARDO CARRASCO DOMÍNGUEZ
6.MARÍA DEL MAR CUEVAS SANTAELLA
7. MATTHEW DAVID MCCOLL
8.NURIA MARCOS REGUERA
9.PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
10.ALICIA DOMÍNGUEZ PINTO
11. JESÚS SÁNCHEZ JABALERA
12.MARÍA ISABEL TOLEDANO BORREGO
13.DAMIÁN DARÍO FOSSI SALAS
14.MATILDE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
15.RAÚL MARTOS BRAVO
16.MILAGROS SERRANO VIVAS
17.CLAUDIO ELEODORO DELGADO CARRASCO
18. MYRIAM EDITH AZAGRA ARRIAGADA
19.TOMÁS CAIRA MONTIEL
20. JOSEFA TRUJILLO BIEDMA (INDEPENDIENTE)
21.JULIÁN GARCÍA CABRERA
22.MELANIA TRIGUEROS SERRANO
23. MARK CRISTHOFER HUAPAYA CAVA
24.ANTONIA MEDINA MONCADA
25. ENRIQUE VALLDOSERA HERRERO
SUPLENTES
1.JOSÉ GARCÍA GARCÍA
2. ANDREA DORIS ACQUAROLI
TITULARES
1. ERNESTO POPELKA VITAL (INDEPENDIENTE)
2. ÓSCAR GIL MARTORELL (INDEPENDIENTE)
3. MARÍA INMACULADA LORENTE LUQUE (INDEPENDIENTE)
4. GABRIEL FRANCISCO LÓPEZ REDONDO (INDEPENDIENTE)
5. MARÍA JIMÉNEZ MANGAS (INDEPENDIENTE)
6. RUBÉN MAYORGA MARÍN (INDEPENDIENTE)
7. LYUDMYLA SLOBODYAN UGLENCO (INDEPENDIENTE)
8. MANUEL ARGAMASILLA RUIZ (INDEPENDIENTE)
9. CRISTINA SÁNCHEZ MORENO (INDEPENDIENTE)
10. ALEJANDRA GÓNGORA ROJAS (INDEPENDIENTE)
11. MARÍA JESÚS BELLVER SILVÁN (INDEPENDIENTE)
12. FRANCISCO MIGUEL SANTOS JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)
13. FATIHA NYA BOUKHARI (INDEPENDIENTE)
14. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
15. ÁLVARO PERPÉN GARCÍA (INDEPENDIENTE)
16. MARTA ROJAS TORREÑO (INDEPENDIENTE)
17. GUSTAVO SÁNCHEZ GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)
18. OIHANA YEREGUI GUENECHEA (INDEPENDIENTE)
19. CÉSAR FÉLIX GIL COLOM (INDEPENDIENTE)
20. JOSÉ JORGE ROSADO VICARIO (INDEPENDIENTE)
21. BEATRIZ ESTHER SÁNCHEZ PIÑEIRO (INDEPENDIENTE)
22. JOSÉ ANTONIO ALBA NAVARRO (INDEPENDIENTE)
23. JOSEP FERNÁNDEZ MARÍN (INDEPENDIENTE)
24. FELISA ALCALDE FIGUEROBA (INDEPENDIENTE)
25. MARTÍN PLADA VILLALBA (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.BERNARDO JIMÉNEZ LÓPEZ
2.BEATRIZ OLMEDO RODRÍGUEZ
3.DAVID ALMAGRO MARTÍN
4.BEATRIZ NÚÑEZ SERRANO
5.MARÍA JOSÉ MERINO DUEÑAS
6.ÁNGELES MARÍN GÓMEZ
7.VERÓNICA RUIZ CERDÁN
8. ALFREDO FLORES HERMOSILLA
9. SANDRA CAMACHO ARIZA
10.ANTONIO MAGIN FERNÁNDEZ PEDERSEN
11.DAMARIS ARRABAL PÉREZ
12.MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS MARTÍN
13.EVELINA CORTÉS FERNÁNDEZ
14.JUAN SALVADOR ALBA FERRER
15.MARÍA DOLORES PEÑA GARCÍA
16. KEVIN ELIAS ZURITA CHUMACERO
17. NÉSTOR MANUEL PAYA SÁNCHEZ
18. MARÍA EUGENIA PÉREZ SÁNCHEZ
19.INMACULADA GARCÍA JIMÉNEZ
20.MELANIE MARTÍN MUÑOZ
21.ANA MARFIL DURÁN
22.IRATXE MARTÍN ARAMENDÍA
23. DJIBY DIENG NDIAYE
24.MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CARPIO
25.MIGUEL FRANCISCO MARFIL LAGUNA
SUPLENTES
1. JUAN CARLOS GRACIA HERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)
TITULARES
1.JOSÉ ANTONIO SERRANO CARVAJAL
2.ROSA MARÍA BALBUENA GÓMEZ
3.JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO
4.ANA ISABEL MARTÍNEZ MORENO
5.JOSÉ ANTONIO OSUNA GALVÁN
6. YOLANDA VALDERRAMA FERNÁNDEZ
7.ANTONIO PALOMO JIMÉNEZ
8. RAQUEL MANZANO PINO
9.MARÍA DOLORES PALOMO BERMÚDEZ
10.JOSÉ MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ
11.MARÍA AURORA GRANDOSO BAÑASCO
12. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLEJO
13.IVÁN MARTÍNEZ SERRANO
14.MARÍA ISABEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
15.NADIA MARTÍNEZ MONTES
16.JORGE CRIADO ALARCÓN
17. ROCÍO MÁRQUEZ MOLINA
18.INMACULADA MANCILLA PINEDA
19.JOSÉ ANTONIO PÉEZ RÍOS
20.SUSANA FLORES TERNERO
21.ALEJANDRO FERNÁNDEZ RÍOS
22.MARÍA ARANZAZU FERRER CASADO
23.VERA OGIOZEE ASEMOTA
24.ÁNGEL EXPÓSITO ANELO
25.JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ PARRA
SUPLENTES
1.INMACULADA PÉREZ BORREGO
TITULARES
1.JUAN ANTONIO VARGAS RAMÍREZ
2.MARÍA LUISA ROBLES SALAS
3. ANA MARÍA QUELCUTTI UMBRIA
4.PEDRO JIMÉNEZ MARTÍN
5.MARTÍN FIMIA CASALILLA
6.JOSÉ ANTONIO ALCAIDE RUIZ
7.ANA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
8.FRANCISCO LUIS TADEO ORTEGA
9.CAROLINA PÉREZ GARCÍA
10.JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ
11.JORGE GANDÍA DELGADO
12.SIMONA FIRDA DRAICULESCU
13.IVÁN ORLANDO RUIZ CALA
14. JENNY CARMEN HOHENLEITER JOHANSSON
15. JOAQUÍN DEL PINO AIRES
16. SUSANA MORENO HOLGADO
17. PLÁCIDO CABALLERO LUQUE
18.DAVID CABRERO ARMIJO
19.JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ GARCÍA
20.MARÍA TEJADA DOBLAS
21.ANTONIO MARTOS ROMERO
22. GABRIEL ALEJANDRO BIONDI CHASSAIGNE
23.JUANA DELGADO MARTOS
24.MARÍA JOSÉ GARCÍA RUIZ
25.MANUEL MONTERO ALEU
SUPLENTES
1.ANTONIO TORRES LEIVA
TITULARES
1.GEMA CARRILLO FERNÁNDEZ
2.JOSÉ ANTONIO MACÍAS GUERRERO
3.MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ RUIZ
4.JULIA PILAR NAVARRETE BERGMAN
5. FEDERICO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
6.MARÍA DE LAS NIEVES MARTÍNEZ SANTIAGO
7. JACOBO BENZAQUEN COHEN
8. JENNY ROSIRIS FEAL AMAYA
9.MARÍA DE LAS NIEVES SANTIAGO ACOSTA
10. DANIEL JOAQUÍN MARTÍNEZ CANCA
11.CARLOS RICO GÓMEZ
12.JAVIER FERNANDO ALTAMIRANO MACARRÓN
13. BARTOLOMÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ
14. GERTRUDIS ALCÁZAR HEREDIA
15.MARCIA REGINA DE PADUA RODRÍGUES
16.PATRICIA ZARAGOZA BUTLER
17.MARÍA JOSEFA BERSABE MARTÍN
18.SERGIO BELACORTU RUIZ
19. CARLOS DOMINGO BLÁZQUEZ NIETO
20.ÁNGEL DÍAZ LLORENTE
21.MARÍA CABO FERNÁNDEZ
22.VANESA PARDO LABRADO
23.MARÍA REMEDIOS GALLEGO COBOS
24.MARCO ANTONIO ÁLVAREZ BELEÑO
25. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA SÁNCHEZ
SUPLENTES
1.PILAR DEL SAGRARIO MARTÍN GÓMEZ
2.NATALIA ESPINOSA RUIZ
3.MANUEL OTEROS GRANDE