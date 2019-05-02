Candidaturas a las elecciones municipales en Benalmádena

Todas las listas que concurren este 26M en Benalmádena

SUR

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1.VICTORIANO NAVAS PÉREZ

2.MARÍA ISABEL RUIZ BURGOS

3.FRANCISCO JAVIER MARÍN ALCARAZ

4.IRENE DÍAZ ORTEGA

5. MANUEL ARROYO GARCÍA

6.ENCARNACIÓN CORTÉS GALLARDO

7. JOAQUÍN JOSÉ VILLAZÓN ARAMENDI

8. MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ MÁRQUEZ

9.JUAN CARRILLO SORIANO

10.ALICIA BEATRIZ LADDAGA DI VINCENZI

11. SERGIO JESÚS TORRALVO HINOJOSA

12.ANA KAREN CARVAJAL SERRANO

13.SERGIO SILVA TORÉ

14.DOLORES BALBUENA GÓMEZ

15.ALEJANDRO LACAL GALLARDO

16. MARÍA REYES LÓPEZ BILBAO

17. EDDY JOEL REYES MELO

18.MARÍA CARMEN RUIZ PARADA

19.JUAN RUIZ TRUJILLO

20.MARÍA AURELIA SALVAGO LUPIÁÑEZ

21.JAVIER COBOS ESPEJO

22. MARÍA DEL ROCÍO GRACIA HERRERA

23.MANUEL POMARES ESPAÑA

24.PILAR AUXILIADORA SERRANO BOIGAS

25.JAVIER CARNERO SIERRA

SUPLENTES

1.JOSEFA GÁLVEZ PINTO

2. MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ MÁRQUEZ

3. SUSANA LUQUE GRANADOS

4.JOSÉ ROMERO REPISO

5.MARÍA JESÚS SIRVENT RUIZ

6.JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GAMBERO

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JUAN ANTONIO LARA MARTÍN

2.MARÍA PRESENTACIÓN AGUILERA CRESPILLO

3.VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

4. LUCÍA YEVES LEAL

5.MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ DURÁN

6.JUAN OLEA ZURITA

7. MARÍA JOSÉ LARA BAUTISTA (INDEPENDIENTE)

8.LUIS MIGUEL RAMOS MORENO

9. SANDRA HILENGER NAVARRO

10.LUCÍA CAMERO LARA

11.JESICA TRUJILLO CARRASCO

12.RAÚL CAMPOS MORENO

13.JESÚS JAVIER BALBUENA GÓMEZ

14.CARLOS VICENTE LÓPEZ

15. SALMA CHATT TAZI

16.ANA ALBA VILLALBA RUIZ

17. MIGUEL ANTONIO DE LORENZO ALONSO (INDEPENDIENTE)

18. DOMINGO DÍAZ LERIA (INDEPENDIENTE)

19. MARÍA CRISTINA DÍEZ SÁNCHEZ

20.DEMETRIO VIERA GUERRERO

21.AGUSTÍN CALDERÓN GUTIÉRREZ

22.JUAN MARTÍN RUIZ

23.ARACELI AMADOR RODRÍGUEZ

24.ELISA ISABEL UCEDA MORENO

25.MIGUEL MUÑOZ JIMÉNEZ

SUPLENTES

1.FRANCISCO CARVAJAL SERRANO

2.PABLO ZAPATA GARCIA

3. MANUELA DANVILA SÁNCHEZ

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.ELENA GALÁN JURADO

2.SALVADOR JORGE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

3.JOSEFA GARCÍA LUPIÁÑEZ

4. CARMELO MONTERO DÍAZ (INDEPENDIENTE)

5.ARACELI GARCÍA DEL POZO

6. ENRIQUE PABLO CENTELLA GÓMEZ

7.MARÍA JOSÉ TITOS ROJO

8. FERNANDO REINO HITA

9.LUCÍA RUIZ CRUZ

10.FERNANDO DURÁN GONZÁLEZ

11.GLORIA AGUILAR REINA

12.MARTÍN PARDO VELASCO

13.MARÍA CARMEN MACÍAS MARTÍN

14. ENRIQUE GARRIDO CALDENTEY

15.ALEJANDRA CABRERA TORRADO

16. JORGE MUÑOZ REINA (INDEPENDIENTE)

17. PETRA ROGERO ANAYA (INDEPENDIENTE)

18.RAFAEL BONILLA RUBIO

19. PASCUALA REINA GARCÍA (INDEPENDIENTE)

20. FRANCISCO RÍO LUQUE

21. MARÍA CARMEN GONZÁLEZ ARJONA (INDEPENDIENTE)

22. JUAN ROMERO SÁNCHEZ

23.MARÍA AUXILIADORA COBOS MORDERO

24.RAFAEL CORTÉS CRUZ

25.ELENA BENÍTEZ MEDINA

SUPLENTES

1.LUIS NARVÁEZ MOSTAZO

2.LEONOR TORRADO BARRIL

3.JOSE LUIS CENTELLA GÓMEZ

LISTA DE SOMOS BENALMÁDENA (SBM)

TITULARES

1.ANA MARÍA MACÍAS GUERRERO

2.JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MOLINA

3.ANA MARÍA MORENO PEÑA

4.ANA MARÍA PALOMO GUTIÉRREZ

5.ANDRÉS PEÑA RABANILLO

6. ROCÍO OCAÑA SÁNCHEZ

7.ANTONIA PEINADO AGUILAR

8.MARÍA BEGOÑA ROMERO DEL CASTILLO

9. JESÚS JOSÉ HERRANZ CARRERA

10. MOHAMED ABDOUHOU LAHYANI KADDOUR

11.JUAN ANDRÉS CÁRDENAS FERNÁNDEZ

12. MARÍA PILAR CHACÓN JURADO

13.MARÍA DEL CARMEN FLORES PRIETO

14.PURIFICACIÓN JAIME BRAVO

15.JESÚS MIGUEL VEGA MORENO

16.JOSÉ MARÍA ASENSIO ZAMORA

17.ALEJANDRO LLANOS ABAD

18.PETRA TEJERO CABRAL

19. JOSÉ ANTONIO VAQUERO RODRÍGUEZ

20.MARGARITA INSUGA GARCÍA FILIA

21. ANDRÉS RAMOS AYALA

22.FERNANDO MORENO MEDINA

23.MIGUEL JESÚS GARCÍA CASTAÑEDA

24. MARÍA MORENO MÁRQUEZ

25.TERESA BEATRIZ MISSIEGO CAMPOS

SUPLENTES

1.ANGELA DEL MAR MACÍAS IGLESIAS

2. ENRIQUE FLORES SOLER

LISTA DE PODEMOS (PODEMOS)

TITULARES

1. ENRIQUE GARCÍA MORENO

2.MARÍA ISABEL SANTIAGO OTERO

3. JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LEIVA

4.ANA MARÍA GARCÍA GARCÍA

5.EDUARDO CARRASCO DOMÍNGUEZ

6.MARÍA DEL MAR CUEVAS SANTAELLA

7. MATTHEW DAVID MCCOLL

8.NURIA MARCOS REGUERA

9.PABLO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

10.ALICIA DOMÍNGUEZ PINTO

11. JESÚS SÁNCHEZ JABALERA

12.MARÍA ISABEL TOLEDANO BORREGO

13.DAMIÁN DARÍO FOSSI SALAS

14.MATILDE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

15.RAÚL MARTOS BRAVO

16.MILAGROS SERRANO VIVAS

17.CLAUDIO ELEODORO DELGADO CARRASCO

18. MYRIAM EDITH AZAGRA ARRIAGADA

19.TOMÁS CAIRA MONTIEL

20. JOSEFA TRUJILLO BIEDMA (INDEPENDIENTE)

21.JULIÁN GARCÍA CABRERA

22.MELANIA TRIGUEROS SERRANO

23. MARK CRISTHOFER HUAPAYA CAVA

24.ANTONIA MEDINA MONCADA

25. ENRIQUE VALLDOSERA HERRERO

SUPLENTES

1.JOSÉ GARCÍA GARCÍA

2. ANDREA DORIS ACQUAROLI

LISTA DE MÁS ANDALUCÍA - COSTA DEL SOL SÍ PUEDE - PODEMOS 15M (MASCSSP)

TITULARES

1. ERNESTO POPELKA VITAL (INDEPENDIENTE)

2. ÓSCAR GIL MARTORELL (INDEPENDIENTE)

3. MARÍA INMACULADA LORENTE LUQUE (INDEPENDIENTE)

4. GABRIEL FRANCISCO LÓPEZ REDONDO (INDEPENDIENTE)

5. MARÍA JIMÉNEZ MANGAS (INDEPENDIENTE)

6. RUBÉN MAYORGA MARÍN (INDEPENDIENTE)

7. LYUDMYLA SLOBODYAN UGLENCO (INDEPENDIENTE)

8. MANUEL ARGAMASILLA RUIZ (INDEPENDIENTE)

9. CRISTINA SÁNCHEZ MORENO (INDEPENDIENTE)

10. ALEJANDRA GÓNGORA ROJAS (INDEPENDIENTE)

11. MARÍA JESÚS BELLVER SILVÁN (INDEPENDIENTE)

12. FRANCISCO MIGUEL SANTOS JIMÉNEZ (INDEPENDIENTE)

13. FATIHA NYA BOUKHARI (INDEPENDIENTE)

14. ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

15. ÁLVARO PERPÉN GARCÍA (INDEPENDIENTE)

16. MARTA ROJAS TORREÑO (INDEPENDIENTE)

17. GUSTAVO SÁNCHEZ GONZÁLEZ (INDEPENDIENTE)

18. OIHANA YEREGUI GUENECHEA (INDEPENDIENTE)

19. CÉSAR FÉLIX GIL COLOM (INDEPENDIENTE)

20. JOSÉ JORGE ROSADO VICARIO (INDEPENDIENTE)

21. BEATRIZ ESTHER SÁNCHEZ PIÑEIRO (INDEPENDIENTE)

22. JOSÉ ANTONIO ALBA NAVARRO (INDEPENDIENTE)

23. JOSEP FERNÁNDEZ MARÍN (INDEPENDIENTE)

24. FELISA ALCALDE FIGUEROBA (INDEPENDIENTE)

25. MARTÍN PLADA VILLALBA (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA (CONTIGO)

TITULARES

1.BERNARDO JIMÉNEZ LÓPEZ

2.BEATRIZ OLMEDO RODRÍGUEZ

3.DAVID ALMAGRO MARTÍN

4.BEATRIZ NÚÑEZ SERRANO

5.MARÍA JOSÉ MERINO DUEÑAS

6.ÁNGELES MARÍN GÓMEZ

7.VERÓNICA RUIZ CERDÁN

8. ALFREDO FLORES HERMOSILLA

9. SANDRA CAMACHO ARIZA

10.ANTONIO MAGIN FERNÁNDEZ PEDERSEN

11.DAMARIS ARRABAL PÉREZ

12.MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS MARTÍN

13.EVELINA CORTÉS FERNÁNDEZ

14.JUAN SALVADOR ALBA FERRER

15.MARÍA DOLORES PEÑA GARCÍA

16. KEVIN ELIAS ZURITA CHUMACERO

17. NÉSTOR MANUEL PAYA SÁNCHEZ

18. MARÍA EUGENIA PÉREZ SÁNCHEZ

19.INMACULADA GARCÍA JIMÉNEZ

20.MELANIE MARTÍN MUÑOZ

21.ANA MARFIL DURÁN

22.IRATXE MARTÍN ARAMENDÍA

23. DJIBY DIENG NDIAYE

24.MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ CARPIO

25.MIGUEL FRANCISCO MARFIL LAGUNA

SUPLENTES

1. JUAN CARLOS GRACIA HERNÁNDEZ (INDEPENDIENTE)

LISTA DE POR MI PUEBLO (POR MI PUEBLO)

TITULARES

1.JOSÉ ANTONIO SERRANO CARVAJAL

2.ROSA MARÍA BALBUENA GÓMEZ

3.JOSÉ CARLOS PÉREZ ROMERO

4.ANA ISABEL MARTÍNEZ MORENO

5.JOSÉ ANTONIO OSUNA GALVÁN

6. YOLANDA VALDERRAMA FERNÁNDEZ

7.ANTONIO PALOMO JIMÉNEZ

8. RAQUEL MANZANO PINO

9.MARÍA DOLORES PALOMO BERMÚDEZ

10.JOSÉ MARÍA PÉREZ FERNÁNDEZ

11.MARÍA AURORA GRANDOSO BAÑASCO

12. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ VALLEJO

13.IVÁN MARTÍNEZ SERRANO

14.MARÍA ISABEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

15.NADIA MARTÍNEZ MONTES

16.JORGE CRIADO ALARCÓN

17. ROCÍO MÁRQUEZ MOLINA

18.INMACULADA MANCILLA PINEDA

19.JOSÉ ANTONIO PÉEZ RÍOS

20.SUSANA FLORES TERNERO

21.ALEJANDRO FERNÁNDEZ RÍOS

22.MARÍA ARANZAZU FERRER CASADO

23.VERA OGIOZEE ASEMOTA

24.ÁNGEL EXPÓSITO ANELO

25.JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ PARRA

SUPLENTES

1.INMACULADA PÉREZ BORREGO

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1.JUAN ANTONIO VARGAS RAMÍREZ

2.MARÍA LUISA ROBLES SALAS

3. ANA MARÍA QUELCUTTI UMBRIA

4.PEDRO JIMÉNEZ MARTÍN

5.MARTÍN FIMIA CASALILLA

6.JOSÉ ANTONIO ALCAIDE RUIZ

7.ANA MARÍA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

8.FRANCISCO LUIS TADEO ORTEGA

9.CAROLINA PÉREZ GARCÍA

10.JOSÉ MIGUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ

11.JORGE GANDÍA DELGADO

12.SIMONA FIRDA DRAICULESCU

13.IVÁN ORLANDO RUIZ CALA

14. JENNY CARMEN HOHENLEITER JOHANSSON

15. JOAQUÍN DEL PINO AIRES

16. SUSANA MORENO HOLGADO

17. PLÁCIDO CABALLERO LUQUE

18.DAVID CABRERO ARMIJO

19.JOSÉ PEDRO FERNÁNDEZ GARCÍA

20.MARÍA TEJADA DOBLAS

21.ANTONIO MARTOS ROMERO

22. GABRIEL ALEJANDRO BIONDI CHASSAIGNE

23.JUANA DELGADO MARTOS

24.MARÍA JOSÉ GARCÍA RUIZ

25.MANUEL MONTERO ALEU

SUPLENTES

1.ANTONIO TORRES LEIVA

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1.GEMA CARRILLO FERNÁNDEZ

2.JOSÉ ANTONIO MACÍAS GUERRERO

3.MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ RUIZ

4.JULIA PILAR NAVARRETE BERGMAN

5. FEDERICO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

6.MARÍA DE LAS NIEVES MARTÍNEZ SANTIAGO

7. JACOBO BENZAQUEN COHEN

8. JENNY ROSIRIS FEAL AMAYA

9.MARÍA DE LAS NIEVES SANTIAGO ACOSTA

10. DANIEL JOAQUÍN MARTÍNEZ CANCA

11.CARLOS RICO GÓMEZ

12.JAVIER FERNANDO ALTAMIRANO MACARRÓN

13. BARTOLOMÉ SÁNCHEZ SÁNCHEZ

14. GERTRUDIS ALCÁZAR HEREDIA

15.MARCIA REGINA DE PADUA RODRÍGUES

16.PATRICIA ZARAGOZA BUTLER

17.MARÍA JOSEFA BERSABE MARTÍN

18.SERGIO BELACORTU RUIZ

19. CARLOS DOMINGO BLÁZQUEZ NIETO

20.ÁNGEL DÍAZ LLORENTE

21.MARÍA CABO FERNÁNDEZ

22.VANESA PARDO LABRADO

23.MARÍA REMEDIOS GALLEGO COBOS

24.MARCO ANTONIO ÁLVAREZ BELEÑO

25. JOSÉ ANTONIO ZARAGOZA SÁNCHEZ

SUPLENTES

1.PILAR DEL SAGRARIO MARTÍN GÓMEZ

2.NATALIA ESPINOSA RUIZ

3.MANUEL OTEROS GRANDE

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