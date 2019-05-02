Candidaturas a las elecciones municipales en Benahavís

Todas las listas que concurren este 26M en Benahavís

SUR

LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)

TITULARES

1. LUIS FEITO MIRAGAYA

2.MARÍA ASCENSIÓN BELMONTE ORTEGA

3.FRANCISCO JAVIER GUERRERO GUERRERO

4.NOELIA CASTILLA GUERRERO

5. JOAQUÍN MARTÍNEZ VÁZQUEZ

6. PEDRO GUERRERO MERCHÁN

7.MERCEDES VIÑAS URBANO

8.MIGUEL ÁNGEL MACÍAS ZARALLO

9.ÁNGELA LARA LEÓN

10.EMMA ARGÜELLES MIRANDA

11.EUGENIA DOLORES ESCOLANO GUERRERO

12.ANTONIO TERRAZA ACEDO

13.BERNARDO GUERRERO TOVAR

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DEL PARTIDO POPULAR (PP)

TITULARES

1.JOSÉ ANTONIO MENA CASTILLA

2. ISABEL MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ

3.MARÍA ESPERANZA GONZÁLEZ PAZOS

4. MARÍA ÁNGELES MENA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)

5. ALONSO MENA RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)

6. SCOTT MARSHALL (INDEPENDIENTE)

7.DIEGO GUERRERO GUERRERO

8.MARÍA DEL MAR MARTÍN ARMAS

9.LARS AAKE OLOFSSON

10. MARÍA MERCHÁN MENA

11. HENDERIJNTJE DE WIT (INDEPENDIENTE)

12. IGNACIO LÓPEZ ÁLVAREZ (INDEPENDIENTE)

13. PETER LAWRIE LETTERS (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. STEPHANIE AUDREY THOMAS (INDEPENDIENTE)

2.ANA MARÍA CALVENTE CASTILLA

3.FRANCISCO MENA SANTOS

4. KEVIN GARCÍA DEL RÍO (INDEPENDIENTE)

5. JONAS KRUMNIKL (INDEPENDIENTE)

6.JAVIER SAINZ GUTIÉRREZ

7.MARÍA PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

8. GRAHAM FELIX HUTCHINSON (INDEPENDIENTE)

9. BETTY MARGARET FOOKS

10. ANA MARÍA PADILLA CALLEJÓN (INDEPENDIENTE)

LISTA DE IZQUIERDA UNIDA (IU ANDALUCÍA)

TITULARES

1.JAVIER DE LUIS FERRERAS

2. JOAQUINA MARÍA CARMEN SANJUAN DOMÍNGUEZ

3.RAÚL CARRASCO MORALES

4.MARÍA PILAR BECERRA RODRÍGUEZ

5.MARCO CARRASCO MORALES

6.ANDREA VICO ARCE

7.JUAN JOSÉ GUERRERO LAZO

8.MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ MORÓN

9. ÁLVARO HERRERA GIL

10.MATILDE RUBIA CANO

11.SANTIAGO RUIZ ROMERO

12.MARÍA LOURDES GARCÍA GÓMEZ

13.MIGUEL LÓPEZ GARCÍA

SUPLENTES

SIN CANDIDATOS

LISTA DE CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)

TITULARES

1. RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ

2.MARÍA ÁNGELES PADILLA RUIZ

3.JOSÉ ZAMBRANO FERNÁNDEZ

4.MARÍA DEL CARMEN LAIN CEPEDA

5.JOAO DA SILVA DOS PRAZERES

6.MARÍA NURIA ESPINOSA RODRÍGUEZ

7.MANUEL JESÚS LÓPEZ ESPADA

8.JESSICA LINTERMANS LLEDO

9. LORENZO NORBERTO BRETONES ALDREY

10. ROSARIO HERNÁNDEZ RUBIO

11.JULIO RESINO SABATER

12.ROCÍO MACÍAS ROJAS

13.ANA MARÍA MARÍN GUTIÉRREZ

SUPLENTES

1.SALVADOR RIVAS PÉREZ

LISTA DE VOX (VOX)

TITULARES

1.FRANCISCO ROBERTO CASTILLO PÉREZ

2. YAGO FERNÁNDEZ-ROEL FERNÁNDEZ-BUGALLAL

3.ABEL ANDRADES MEDINA

4. CARMEN DOLORES ROMERO MANCHADO

5.ENERIET GALLEGO ROMERO

6.RAFAEL FRANCISCO BARRIO ÁLVAREZ

7.JOSE RAFAEL GARCÍA LÓPEZ

8. CAROLA ANA GUAYERBAS DAO

9.SUSANA RUIZ MARTÍN

10.JAIME MARÍN JIMÉNEZ

11.MARTA DÍAZ MUÑOZ

12. ANA MARÍA DE LA HAZA SOSA

13.JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ DEL MÁRMOL

SUPLENTES

1. DANIEL LECHUGA TORRES

2. MARINA ISABEL VACAS MOYANO

Temas

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