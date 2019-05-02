Candidaturas a las elecciones municipales en Benahavís

TITULARES
1. LUIS FEITO MIRAGAYA
2.MARÍA ASCENSIÓN BELMONTE ORTEGA
3.FRANCISCO JAVIER GUERRERO GUERRERO
4.NOELIA CASTILLA GUERRERO
5. JOAQUÍN MARTÍNEZ VÁZQUEZ
6. PEDRO GUERRERO MERCHÁN
7.MERCEDES VIÑAS URBANO
8.MIGUEL ÁNGEL MACÍAS ZARALLO
9.ÁNGELA LARA LEÓN
10.EMMA ARGÜELLES MIRANDA
11.EUGENIA DOLORES ESCOLANO GUERRERO
12.ANTONIO TERRAZA ACEDO
13.BERNARDO GUERRERO TOVAR
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1.JOSÉ ANTONIO MENA CASTILLA
2. ISABEL MARÍA GUERRERO SÁNCHEZ
3.MARÍA ESPERANZA GONZÁLEZ PAZOS
4. MARÍA ÁNGELES MENA MUÑOZ (INDEPENDIENTE)
5. ALONSO MENA RODRÍGUEZ (INDEPENDIENTE)
6. SCOTT MARSHALL (INDEPENDIENTE)
7.DIEGO GUERRERO GUERRERO
8.MARÍA DEL MAR MARTÍN ARMAS
9.LARS AAKE OLOFSSON
10. MARÍA MERCHÁN MENA
11. HENDERIJNTJE DE WIT (INDEPENDIENTE)
12. IGNACIO LÓPEZ ÁLVAREZ (INDEPENDIENTE)
13. PETER LAWRIE LETTERS (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. STEPHANIE AUDREY THOMAS (INDEPENDIENTE)
2.ANA MARÍA CALVENTE CASTILLA
3.FRANCISCO MENA SANTOS
4. KEVIN GARCÍA DEL RÍO (INDEPENDIENTE)
5. JONAS KRUMNIKL (INDEPENDIENTE)
6.JAVIER SAINZ GUTIÉRREZ
7.MARÍA PILAR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
8. GRAHAM FELIX HUTCHINSON (INDEPENDIENTE)
9. BETTY MARGARET FOOKS
10. ANA MARÍA PADILLA CALLEJÓN (INDEPENDIENTE)
TITULARES
1.JAVIER DE LUIS FERRERAS
2. JOAQUINA MARÍA CARMEN SANJUAN DOMÍNGUEZ
3.RAÚL CARRASCO MORALES
4.MARÍA PILAR BECERRA RODRÍGUEZ
5.MARCO CARRASCO MORALES
6.ANDREA VICO ARCE
7.JUAN JOSÉ GUERRERO LAZO
8.MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ MORÓN
9. ÁLVARO HERRERA GIL
10.MATILDE RUBIA CANO
11.SANTIAGO RUIZ ROMERO
12.MARÍA LOURDES GARCÍA GÓMEZ
13.MIGUEL LÓPEZ GARCÍA
SUPLENTES
SIN CANDIDATOS
TITULARES
1. RAFAEL GÓMEZ SÁNCHEZ
2.MARÍA ÁNGELES PADILLA RUIZ
3.JOSÉ ZAMBRANO FERNÁNDEZ
4.MARÍA DEL CARMEN LAIN CEPEDA
5.JOAO DA SILVA DOS PRAZERES
6.MARÍA NURIA ESPINOSA RODRÍGUEZ
7.MANUEL JESÚS LÓPEZ ESPADA
8.JESSICA LINTERMANS LLEDO
9. LORENZO NORBERTO BRETONES ALDREY
10. ROSARIO HERNÁNDEZ RUBIO
11.JULIO RESINO SABATER
12.ROCÍO MACÍAS ROJAS
13.ANA MARÍA MARÍN GUTIÉRREZ
SUPLENTES
1.SALVADOR RIVAS PÉREZ
TITULARES
1.FRANCISCO ROBERTO CASTILLO PÉREZ
2. YAGO FERNÁNDEZ-ROEL FERNÁNDEZ-BUGALLAL
3.ABEL ANDRADES MEDINA
4. CARMEN DOLORES ROMERO MANCHADO
5.ENERIET GALLEGO ROMERO
6.RAFAEL FRANCISCO BARRIO ÁLVAREZ
7.JOSE RAFAEL GARCÍA LÓPEZ
8. CAROLA ANA GUAYERBAS DAO
9.SUSANA RUIZ MARTÍN
10.JAIME MARÍN JIMÉNEZ
11.MARTA DÍAZ MUÑOZ
12. ANA MARÍA DE LA HAZA SOSA
13.JUAN DE DIOS FERNÁNDEZ DEL MÁRMOL
SUPLENTES
1. DANIEL LECHUGA TORRES
2. MARINA ISABEL VACAS MOYANO