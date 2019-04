Susana Díaz pide la movilización del voto socialista en Marbella para evitar un retroceso de 40 años La líder del PSOE-A convoca a los andaluces a ser los que más aporten a una victoria de Pedro Sánchez HÉCTOR BARBOTTA Marbella Martes, 23 abril 2019, 22:39

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha convocado este martes a la movilización del voto socialista para evitar que se repita el escenario de las elecciones andaluzas, cuando el PSOE fue desalojado del poder por la unión de los tres partidos de derechas. En un acto celebrado en Marbella, convocado doblemente para presentar la candidatura municipal del PSOE en esa ciudad y animar a la movilización del voto en las elecciones del próximo domingo, Díaz reivindicó la labor de los socialistas en los primeros ayuntamientos democráticos. «40 años después nos toca a nosotros consolidar la democracia», dijo en referencia al avance de la extrema derecha. «Hace 40 años no era fácil integrar una lista del PSOE, ahora le toca a esta generación volver a defender lo que se ha conquistado en todo este tiempo», dijo.

Señaló en ese sentido que si durante la época de la transición se anhelaba una educación pública de calidad, ahora toca llevar a toda España el modelo de universidad gratuita implantado en Andalucía, y si entonces se aspiraba a una sanidad pública de calidad, ahora toca defenderla frente al impulso privatizador de las fuerzas de derecha.

La secretaria general del PSOE andaluz arremetió también contra quienes cuestionan la capacidad de las mujeres para decidir si quieren ser madres. «Preocúpense menos de enseñarnos a ser madres, preocúpense más de los niños que ya han nacido, que haya guarderías, que sus padres tengan sueldos dignos», enfatizó.

Afirmó también que el próximo domingo los socialistas andaluces tienen el desafío de ser quienes más aporten a la victoria de Pedro Sánchez y aseguró que si hay gobierno socialista en Madrid y alcaldes del PSOE tras las elecciones municipales del 26 de mayo, los socialistas estarán más cerca de recuperar el gobierno de Andalucía.

Por su parte, el cabeza de lista por Málaga, Ignacio López, advirtió de la trascendencia especial de los comicios del próximo domingo, ya que, en su opinión, no se decide solamente quién va a gobernar durante los próximos cuatro años, sino el modelo de sociedad para la próxima década.

López aseguró que hay una estrategia de los tres partidos de derechas para que se produzca una abstención masiva. «Lo que nos están ofreciendo desde las derechas es una crispación para degradar la vida pública para que vaya a votar el menor número de gente posible, están insultando hasta la ignominia y por eso es importante que nadie se quede en casa para que nadie pierda ningún derecho los próximos años», afirmó.

El candidato socialista advirtió de que ya no se distingue «cuando habla uno de Vox, del PP o Rivera, y cuando sueltan alguna idea vemos que nos quieren llevar 40 años atrás».

El cabeza de lista rechazó que el PSOE ponga en riesgo la unidad de España y recordó que cuando se celebró el referéndum ilegal en Cataluña y cuando se produjo la declaración unilateral de independencia, en España gobernaba el Partido Popular. En ese sentido, insistió en que el único que garantiza la unidad de España es el PSOE, y que el país no se quiebra por el conflicto territorial, sino por la desigualdad. «España se quiebra cuando hay miles de proyectos de vida que no se pueden llevar a cabo por falta de capacidad económica, porque no hay cuidadores para los dependientes, cuando no suben las pensiones, cuando no hay becas», dijo. En ese sentido, reclamó a los partidos de derecha «que no quieran tanto a España, sino que la quieran mejor».

Elogio a José Bernal Susana Díaz tuvo palabras en extremo elogiosas para el exalcalde de Marbella y candidato socialista en esa ciudad, José Bernal, de quien reveló que tras ser desalojado de la Alcaldía por una moción de censura, el PSOE le ofreció que eligiera su futuro político. «Me dijo que quería volver a su puesto de profesor, ganar las elecciones municipales y volver a ser alcalde de Marbella», aseguró. Díaz tampoco ahorró elogios a la labor desarrollada por Bernal desde el Ayuntamiento y aseguró que el actual gobierno municipal está viviendo de las rentas del buen gobierno del socialista durante los dos años en los que estuvo al frente de la gestión municipal.

López llamó a la movilización del voto y advirtió de que las urnas igualan a todos los ciudadanos, a los trabajadores que han visto subir el salario mínimo a 900 euros «y a los 300 beneficiados por la supresión del impuesto de sucesiones en Andalucía». «Como somos iguales ante las urnas, hagamos valer que somos muchos más», reclamó.