Rivera anuncia que los autónomos tendrán el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena Marín, Rivera, Bal, Giménez y otros participantes en el acto de ayer. / EFE C'SEl candidato de Cs presenta un decálogo de compromisos y afirma que si gana lo primero que hará será llamar a los demás líderes para llevarlos a cabo AGENCIAS SEVILLA. Domingo, 14 abril 2019, 00:03

El líder de Ciudadanos (Cs) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, presentó ayer en Sevilla un decálogo con los principales compromisos que pondrá en marcha si gana en las elecciones generales del 28 de abril y llega a la Moncloa, entre los que incluye que los autónomos «tengan el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena». Así se pronunció Rivera en un acto de Cs en Sevilla, donde también intervinieron el líder andaluz y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y los números tres y cuatro por Madrid, Sara Giménez y Edmund Bal, arropados por unos 2.000 asistentes, según los organizadores.

En el transcurso del mitin, un grupo de personas que portaban banderas republicanas tuvo que ser desalojado de los aledaños al intentar interrumpir gritando consignas contra el partido naranja. En su intervención, el líder de Cs aseguró que si llega a la Moncloa lo primero que hará será llamar a los demás líderes políticos «y decirles que ésta no es la legislatura de Cs, que es la legislatura de las reformas de España, que les necesitamos y que nos tenemos que poner de acuerdo». Así, el candidato de Cs aseguró que defenderá las medidas anunciadas y las llevará a cabo porque si llega al Gobierno no será para acomodarse, como cree que ha hecho Pedro Sánchez, sino «para transformar esta sociedad y dejar un mejor país para nuestros hijos, esa es la diferencia entre el PSOE y Cs». «Otros como Pablo Casado han tirado la toalla, nosotros pelearemos hasta el último voto», agregó.

El primero de los compromisos anunciado por Rivera es acabar con los privilegios de los nacionalistas porque «la igualdad de todos los españoles no se negocia», para ello garantizó que Cs no va a indultar «nunca» a los golpistas, acabará con el adoctrinamiento en las escuelas, defenderá una Ley electoral justa, rechazará el Cuponazo vasco y apostará por la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para combatir la corrupción, afirmó que eliminarán los aforamientos, no permitirá imputados por corrupción, adoptará medidas para despolitizar la Justicia y terminará «con los dedazos y los enchufados en la Administración».

El líder de Cs quiere convertir a España «en el mejor país del mundo para las familias», aportando ayudas de 1.200 euros a familias con dos hijos y monoparentales; 2.400 euros anuales a familias con tres hijos, igualando los permisos de paternidad y maternidad, o con guarderías y libros de texto gratis. El compromiso educativo que planteó Rivera pasa por situarla como «una prioridad» de su Gobierno, apostando por su calidad con más innovación y el triple de inversión para acabar con el fracaso escolar, así como promoviendo un pacto nacional «para una generación y no para una legislatura». También defiende una selectividad única y asignatura de Constitución en toda España.

En clave sanitaria, Cs garantiza una Tarjeta Sanitaria Única en toda España y que todos los españoles tengan los mismos derechos y servicios «vivan donde vivan», así como acabar con las listas de espera y trabajar para que «nunca más una ayuda a la dependencia llegue tarde».