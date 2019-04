5 MINUTOS AL CUBO Irene Rivera Número 2 de Cs al Congreso Miércoles, 24 abril 2019, 00:09

A pesar de que muchos dentro de Ciudadanos pensaban que Irene Rivera no volvería a ir en unas listas, la dirección nacional ha decidido contar con ella por quinta vez en unas elecciones. La candidata, piloto de helicópteros de la Dirección General de Tráfico, resalta su «muy buen trabajo» en el Congreso, sobre todo en lo relacionado con la Seguridad Vial, que afirma que consiguió llevar al pleno por primera vez.

-¿Cuántos diputados va a sacar Ciudadanos por Málaga?

-Pues creo que no deberíamos conformarnos con lo que ya tenemos. Yo apuesto por tres.

-¿Se esperaba ir en la lista? A muchos les ha sorprendido su incorporación...

-La verdad es que sí. He hecho un muy buen trabajo en el Congreso. Creo que es lo que tocaba.

-Aun así ha tenido críticas internas. ¿Cuántas preguntas y mociones ha presentado?

-Preguntas no llevo la cuenta, pero iniciativas he conseguido llevar la Seguridad Vial al pleno del Congreso, que no había ocurrido nunca en la historia. Presenté dos iniciativas principales: una de motos y la modificación del Código Penal para proteger a las víctimas de tráfico.

-De hecho, esa iniciativa es la más aplaudida de las que ha presentado.

-Fue difícil, Han sido dos años de trabajo muy complicados y conseguirlo ha sido increíble. Los ciclistas, incluido Perico Delgado con el que me reuní varias veces, están muy contentos.

-Ha sido candidata a unas elecciones europeas, unas andaluzas y unas nacionales. ¿Le veremos en una candidatura municipal?

-No

-Qué tajante. ¿No le gusta la política municipal?

-Me encanta la política nacional. Es donde estoy más cómoda y donde tengo más conocimientos. Soy funcionaria y por eso...

-Dígame una película de cine clásico que le guste

-No soy de cine clásico. La que más me gusta de las últimas que he visto es Capitana Marvel. Me encanta porque rompe precisamente con los clichés y por fin pone a la mujer en una posición de héroe; de heroína, que es donde tenemos mucho trabajo por hacer.

-Explíqueme brevemente por qué hay que hacer un cordón sanitario al PSOE y no a Vox. ¿Usted se siente más cerca de los segundos ideológicamente hablando?

-Yo me siento de centro, y cualquer extremo es malo.

-¿Considera al PSOE un partido extremista?

-Ahora sí. Con lo que han hecho con Bildu...

-¿Y Vox también?

-También, son de extrema derecha.

-Pero el cordón sanitario se lo hacen solamente al PSOE. Por eso le preguntaba.

-Me reitero. Ciudadanos es un partido de centro y no apuesta por los extremos.

-¿Cree que Albert Rivera se desdesdecirá y pactará con Pedro Sánchez?

-Con Pedro Sánchez no, es imposible. Con lo que ha hecho en Cataluña, con Bildu, con los independentistas... No es un líder representativo para nosotros. Antes era diferente.

-Pero Rivera dijo lo mismo de Rasjoy y luego le invistió como presidente.

-Rajoy no se unió con los independentistas.

-Pero ustedes no querían pactar con él por el asunto de la corrupción. ¿Le parece eso menos grave?

-Ambos problemas son muy graves. Pero con quien quiera romper España nunca pactaremos.

-¿Cuál es el último concierto en el que ha estado?

-De Roger Waters. La verdad es que fue espectacular, me encanta Pink Floyd.

-¿Le gusta ir a conciertos?

-Siempre que puedo. Sobre todo los conciertos alternativos, es la suerte de vivir en Madrid. Hay varias salas muy interesantes.

-¿Hay gente que se confunda y piense que usted es pariente de Albert Rivera?

-Mucha gente, me ha ocurrido varias veces. Una de las mejores veces fue en una reunión con afiliados en la fui con su prima de verdad, que vive en Mijas. Fue divertido decía que yo no era la prima de Albert Rivera, pero que sí la traía conmigo.

-Es usted piloto de helicópteros. ¿Cuál es su película preferida en la que salgan helicópteros?

-Me gusta muchísimo la de 'El niño'. Además sale mi compañero Luis Bardom. Es fantástico.

-¿Es difícil rodar esas escenas?

-Sí, pero Luis tiene mucha pericia, es muy buen piloto. También estaba Rogelio, el mecánico, que si no lo digo se enfada.

-¿Quién tiene que heredar el trono de hierro?

-Pues no lo sé. No sigo Juego de Tronos.

-¿Ha sido una decepción no repetir como número uno de la lista?

-No, yo pedí no ir de uno.

-¿Porque es mucha responsabilidad?

-Creo que tiene que haber una rotación. Siempre había ido de uno y creo que era el momento. Además, Guillermo (Díaz) lo está haciendo fenomenal.

-¿Con quién ha viajado en el AVE estos años?

-He ido casi siempre con un buen libro.