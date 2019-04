Los mejores votos nulos del 28-A en Twitter

Francisco Gómez de Quevedo Villegas, Luis de Góngora y Argote (como independiente) y Pedro Calderón de la Barca son sólo algunos de los integrantes de la lista del Partido por el Regreso del Siglo de Oro Español (PRSOE) que se presentaba por Salamanca a las Elecciones Generales 28-A. Obviamente no es real, se trataba de un voto nulo que un amigo apoderado en una mesa electoral enviaba al tuitero Daniel Lázaro (@danilararom). «Me envía un amigo, apoderado el domingo, un voto nulo de su mesa. Es magia», decía. La respuesta en Twitter, 1,5 mil retuits y un hilo de respuestas de hilarantes votos blancos. Desde una loncha de jamón cocido (porque la cosa está ya muy mala para meter un chorizo en el sobre), hasta una caca de WhatsApp. Sean ciertos o no, llegaran o no a la urna, te harán pasar un buen rato y, quizá, inspiran a más de uno para las municipales.

Me envía un amigo, apoderado el domingo, un voto nulo de su mesa. Es magia. 😂 pic.twitter.com/C5OyV9O1lN — Daniel Lázaro Matías (@danilazarom) April 30, 2019

El mio no estuvo tan bien elaborado pero también dejé clara mi postura 🤣🤣 pic.twitter.com/16lnTZE0xl — Araknne (@Araknne) April 30, 2019

No sé cuál es peor...me lo he encontrado en mi mesa... pic.twitter.com/W0UrfLtjuS — M I N E R V A (@MinervaCalder12) April 30, 2019

El mejor voto nulo al senado de la historia! pic.twitter.com/tqMdhlleqM — Cristina Moralejo (@cristina_msz) April 28, 2019

actualizo: no quedaba chorizo en casa así que he puesto una loncha de jamón de york. Espero que el mensaje se entienda igual ✊🏼 pic.twitter.com/BVhJB4QmD8 — alex (@SoyFreshh) April 28, 2019