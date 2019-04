Garzón alerta sobre el «riesgo cierto y claro» de que Sánchez acabe pactando con Cs El cabeza de lista de Unidas Podemos por Málaga cree que este domingo está en juego «un modelo de país» ADRIÁN GONZÁLEZ SEVILLA Martes, 23 abril 2019, 12:53

El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Málaga, Alberto Garzón, ha reconocido este lunes la «preocupación» de su formación ante «el riesgo evidente, cierto y claro» de que el PSOE acabe pactando finalmente con Ciudadanos si el reparto de escaños cuando se abran las urnas este domingo les concede una mayoría suficiente para gobernar. El también coordinador general de IU se ha referido así a las tres ocasiones desperdiciadas a su juicio por el candidato socialista, Pedro Sánchez, para responder a Pablo Iglesias sobre esa posibilidad en el primer debate electoral. Ese silencio le hacer albergar ahora todas las dudas.

Tras mantener una reunión en Sevilla con la secretaria general de CCOO en Andalucía, Nuria López, Garzón ha alertado de que esa supuesta alianza, que Albert Rivera ha negado insistentemente durante las últimas semanas, sólo serviría para «profundizar en los recortes neoliberales que tanto perjudican a las familias trabajadoras» y que atribuye a la formación naranja.

No es ése el único peligro del que advierte el candidato de Unidas Podemos por Málaga. Su formación también teme «que las tres derechas», en alusión a PP, Cs y Vox, «tengan el peso suficiente para gobernar este país» reeditando la fórmula que llevó al Palacio de San Telmo a Juanma Moreno. De ahí que Garzón no entienda la «estrategia irresponsable» de Pedro Sánchez de insistir durante los días previos al debate para que el partido que abandera Santiago Abascal pudiera estar presente pese a no contar aún con representación en el Congreso de los Diputados. «Eso habría sido dar alas y voz a una fuerza que combate los principios básicos de la democracia», ha subrayado.

Derechos laborales

En la sede regional del sindicato con mayor representación en Andalucía, Garzón ha planteado la necesidad de convertir en prioridad política los derechos laborales de los ciudadanos menos favorecidos. Ha recordado que lo que está en juego es «un modelo de país» que revierta los recortes «de manera imperiosa», que «derogue las dos últimas reformas laborales» y que, entre otras medidas, apruebe una nueva subida del salario mínimo interprofesional y rebaja la jornada laboral a 34 horas semanales.

A su juicio, frente a las propuestas neoliberales que abanderan otras opciones políticas la única alternativa es la que ofrece su formación. De ahí que haya solicitado el voto para las candidaturas presentadas en toda España por Unidas Podemos, cuyo programa confía en que vuelva a desgranar este martes su líder, Pablo Iglesias, en el segundo debate televisado. El primero, el que acogió Radio Televisión Española este lunes , sirvió a su entender para que Iglesias «aportara propuestas concretas» frente al ruido mediático al que considera que se limitaron los otros tres aspirantes.