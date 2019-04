Eva García Sempere: «Nadie puede permanecer impasible ante los refugiados» La número dos de Unidas Podemos al Congreso este 28A critica que están destinados «a morir ahogados en el mar o servir de esclavos» SUR Miércoles, 24 abril 2019, 22:32

«Una sociedad mínimamente civilizada no puede entender que se estén ahogando personas en el mar y que los únicos que vayan a la cárcel sean quienes intente rescatarlos«, ha dicho esta mañana la candidata número 2 de Unidas Podemos al Congreso por Málaga Eva García Sempere.

Unidas Podemos, Adelante Málaga e IU-Málaga para la Gente han escenificado esta mañana el apoyo a Miguel Roldán, el bombero malagueño sobre el que pena una condena de 20 años de prisión si sigue adelante el juicio en Italia. Junto a Sempere han participado los concejales de IU-MpG, Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos, candidatos uno y cuatro de Adelante Málaga a las elecciones municipales, junto a Nicolás Sguiglia, número 3 de la misma.

«El verdadero problema no es la llegada de inmigrantes como nos quieren hacer creer interesadamente –señala Sempere- sino los masivos recortes que están haciendo en el servicio de Salvamento Marítimo, que están imposibilitando que no pueden realizar su tarea». Unidas Podemos ha incluido en su programa una serie de hitos relacionados con la solidaridad, que empieza por establecer que la solidaridad no es un delito y que continúa revirtiendo los recortes en Salvamento Marítimo y en ayudas a las ONGs que salvan vidas.

Málaga, como Ciudad Refugio y Solidaridad con Miguel Roldán Zorrilla se ha comprometido que Adelante Málaga (coalición electoral entre Podemos e IU) hará que la capital sea una verdadera Ciudad Refugio. El cabeza de lista ha recordado el lema de Málaga, «la muy hospitalaria» y que la población ha demostrado en muchas ocasiones ser digna de esa denominación, rememorando como a principios del pasado siglo, «se tiraron al mar para rescatar a la tripulación de un buque extranjero», en referencia al hundimiento del barco alemán Gneisenau y el rescate que promovieron los malagueños y que dio lugar a que la ciudad fuera declarada el 3 de enero de 1901 por la Reina Regente el título de Muy Hospitalaria .

El portavoz de IU-MpG ha dado a conocer la moción que se grupo presenta en el pleno del próximo martes en la que se reclama la solidaridad institucional del Ayuntamiento con el bombero Miguel Roldán (se adjunta). Apoyando la iniciativa ha estado un grupo de bomberos malagueños. En su nombre, el cabo José Antonio Jiménez, ha destacado el ejemplo que supone Miguel Roldán para todos ellos y las vivencias que ha narrado «ante las que nadie puede quedar impasible. Porque los bomberos salvamos vidas y eso es algo que no parce entender el alcalde y su gobierno que no nos garantizan los medios necesarios para que podamos hacerlo». El representante de los bomberos hacía referencia a las reclamaciones que vienen haciendo desde hace un años de más infraestructura y medios.