¿Finde sin plan? Pregunta en 'Falcon Viajes' Las Nuevas Generaciones del PP crean una agencia ficticia para mofarse de los desplazamientos del presidente del Gobierno en el avión oficial YOLANDA VEIGA Sábado, 13 abril 2019, 00:04

Contaba un psicólogo que la felicidad plena se siente a los 16 y a los 70 años. Tendrá mucho que ver con que unos están ya jubilados y los otros no han empezado aún a trabajar. Y esta población de 'felices' desocupados es también la menos damnificada por el tostón de las elecciones. A los chavales, plin, total, no les dejan votar. Y a los mayores plin también porque después de toda la vida apostando al rojo o al azul no es plan ahora de meterse a hacer combinaciones de colores.

Pero a su manera también cuentan y anda que los chavales no quedan de cine de 'atrezzo'. Esa juventud ilusionada que flanquea al político detrás del atril, 'totum revolutum' hormonal puesto al servicio del partido, es una imagen siempre resultona. Y fija, como la de los mayores del público de 'Sálvame'. La idea es la misma: adoración al líder. Unos de pie, que para eso tienen veintitantos, y otros sentados.

Los de 16, además de aplaudir cuando toca y montar el follón cuando toca también, hacen sus trastadas. Los de Nuevas Generaciones del PP (admiten militantes desde los 16) están dispuestos a hacerle la puñeta a Sánchez con eso de 'Falcon Viajes'. Han montado una agencia de viajes física y 'online' para afearle al presidente que use el avión oficial para ir a la boda del cuñado.

Desde la web puedes reservar viaje desde Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Lanzarote. Ya no está operativo el destino de Aldeanueva de Camero, que es donde se casó el cuñado, pero ofrecen Castellón para ir al festival de Benicàssim, que también es un plan molón, de los que le gustan al presidente. La oficina, nos cuentan ufanos desde Nuevas Generaciones, es de 'palo'. Han alquilado un local en la calle Ferraz, al lado de la sede de los socialistas, y han puesto cartelería de verdad.

Es lo que tienen las subvenciones públicas a los partidos, que se ve que el dinero llega para todo. Y como lo hacen los chavales, pues bueno, que se desfoguen. El caso es que el tiro les salió por la culata al escapársele la broma de las manos. Las redes se llenaron de seguidores de 'Falcon Viajes', que no pertenecían al partido, según el PP, y que llegaron a sacar una foto de Sánchez en la playa junto a su mujer y sus hijas.

Lo de la agencia de viajes no deja de ser una tontería que desengrasa un poco la campaña y contribuye al ruido y al follón. Pero ayuda poco al indeciso, que espera algo más consistente para tomar una decisión que una anécdota.