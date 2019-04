«La estadística dice que trabajar no será difícil, pero puede fallar» Ingeniería. Guillermo, en el Laboratorio de Sistemas de Medidas y Regulación de la Universidad de Deusto. :: ignacio pérez Guillermo Sanz Falagán Estudiante de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática en Deusto (Bilbao) CARLOS BENITO Viernes, 12 abril 2019, 00:24

es la tasa de paro de la carrera a los cuatro años de obtener el título, según la última encuesta de inserción laboral de titulados universitarios confeccionada por el Instituto Nacional de Estadística. Es la cifra más baja, seguida por la de Medicina (0,6%).

0,0% Salidas laborales Se centra en el diseño de sistemas electrónicos y de control de procesos industriales, con aplicación en todos los sectores de la máquina herramienta a la agricultura.

Se podría pensar que elegir una carrera como Ingeniería Electrónica Industrial y Automática tiene más de cálculo que de vocación. El informe más reciente del INE, basado en una encuesta realizada a titulados que habían acabado la carrera cuatro años antes, atribuye a estos estudios una tasa de desempleo del 0,0%, con decimal incluido para redondear la impresión. Pero, en el caso del bilbaíno Guillermo Sanz Falagán, de 24 años, esa envidiable perspectiva solo supuso el empujoncito definitivo para que asumiese su inclinación natural. En realidad, los cálculos inevitables al final del Bachillerato le habían llevado por otra senda: «En 2012 empecé a estudiar Farmacia en la UPV, en Vitoria. En plena crisis, vi que era una salida fácil, porque tengo familia con farmacia. Estuve tres años, me costó bastante, no me gustaba y decidí cambiarme a Ingeniería Electrónica, que era lo que me atraía de verdad. No lo elegí por la salida que tiene, sino porque me gusta mucho la electrónica y lo tecnológico».

Sus padres suelen recordar cómo a los 3 años, antes de aprender a leer, Guillermo ya era un experto en buscar en el ordenador los juegos que le interesaban. El poderoso argumento del 0,0% sí le sirvió de ayuda a la hora de afinar su vocación: «Fui a Deusto a preguntar por Informática y me abrieron a hacer algo industrial: me plantearon por qué no me lo pensaba, si tenían el cien por cien de sus alumnos trabajando de ingenieros electrónicos». ¿En qué consiste exactamente esa carrera suya, bautizada con un extraño ramillete de palabras? «Está centrada en la electrónica: diodos, maquinitas... No máquinas grandes, que también, sino sobre todo máquinas pequeñas: los botones del microondas de casa, la domótica, cosas así», aclara, con el tono de quien está ya acostumbrado a ofrecer una versión simplificada de su especialidad.

Con un título como el de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, el futuro se abre ante uno como un delta de posibilidades. Guillermo, que está en tercer curso y es subdelegado de su clase, es consciente de que los estudios van a allanarle el porvenir, pero mantiene los pies bien plantados en el suelo: «Gente que conozco que ha hecho esta carrera consigue trabajo muy fácilmente. Hay uno que está dos años en una empresa, se marcha a otra... Eso no es difícil. Lo de estabilizarse va a ir a menos, aunque yo lo prefiero, porque soy 'segurola'». ¿Ni siquiera se le pasa por la cabeza la posibilidad del paro? «La estadística dice que no será difícil encontrar empleo, pero puede fallar. Si ocurriese, no me importaría hacer algo que no fuera lo mío y trabajar, yo qué sé, en Mercadona».

Él prefiere vivir cerca de casa, no en el extranjero, aunque eso suponga apartarse de su disciplina. «Me veo aquí. Me gusta estar con la gente que quiero. Pertenezco al grupo Foc, del colegio Pureza de María, y llevo un grupo de cuarto de la ESO a segundo de Bachillerato. Me gusta estar con ellos y comprobar cómo cambia la visión de la vida de los 16 años a los 24. Yo les cuento lo que pasa luego, intento que no magnifiquen sus problemas». ¿Y se puede imaginar que, por algún cataclismo cósmico, tuviera que ponerse a estudiar Filosofía? «Soy de la generación que tuvo Filosofía en la Selectividad y me gusta. Pero lo vería más como afición, porque sé que tiene pocas salidas. A lo mejor iría antes por Psicología, que te puedes meter en Recursos Humanos de una empresa».