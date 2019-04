LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓNCasado, Iglesias y Rivera acusan al PSOE de instrumentalizar la televisión pública Pablo Casado y José Antonio Monago, en un acto ayer del PP en Cáceres. :: Esteban Martinena / efe El líder del PP se dirige a los votantes del PSOE: «¿No os da vergüenza ajena lo que hace vuestro secretario general?» NURIA VEGA Viernes, 19 abril 2019, 00:03

MADRID. El cambio de fecha de Radio Televisión Española para el debate añadió ayer una nueva dimensión al conflicto. PP, Ciudadanos y Podemos reprocharon al presidente del Gobierno la instrumentalización de RTVE y acusaron a la corporación pública de atender los intereses de Pedro Sánchez. Hubo unanimidad en la crítica y en defender su compromiso previo.

Tanto Pablo Casado como Pablo Iglesias y Albert Rivera habían aceptado ya dos invitaciones para debatir en televisión. El lunes, en RTVE, y, el martes, en Atresmedia. Y eso fue los que los tres candidatos a la Presidencia del Gobierno recordaron ayer tras conocer que los planes podían quedar trastocados.

El equipo de campaña de Casado se propone no ceder y asistir el 23 a Atresmedia. Con Sánchez o con su «atril vacío». Los populares llevan semanas denunciando la negativa del presidente del Gobierno a un cara a cara y su «resistencia a debatir» en esta campaña. Intuyen que el candidato del PSOE ejecuta una estrategia conservadora, de perfil bajo, y creen que se ha topado con su primer error. «Nosotros -advirtió el líder del PP en su visita de ayer a Extremadura- no nos vamos a plegar a los caprichos de Sánchez».

El tropiezo, apuntan en la formación conservadora, no está sólo en intentar reducir a uno el debate. Está sobre todo, señalan, en el uso de RTVE. «Esto no es Venezuela, esto no es Aló Presidente», evocó Casado el programa de Hugo Chávez. Pero, además, el líder de los populares dio el paso de dirigirse a los electores del PSOE para pedirles su voto: «¿No os da vergüenza ajena lo que está haciendo vuestro secretario general?».

Tampoco Rivera se plantea cambiar su plan inicial. «Sánchez (...) utiliza la TVE que pagamos todos para intentar salirse con la suya -publicó el presidente de Ciudadanos en Twitter-. Por eso se cargó el concurso público, es un escándalo».

También Iglesias afeó al jefe del Ejecutivo usar los medios públicos como «un apéndice del Gobierno» en aras de un «debate más fácil». Unidas Podemos reclamó una rectificación tanto de RTVE como de Sánchez. Su intención es acudir a las dos citas. «Si todos los demás candidatos van -matizó la portavoz en el Congreso, Irene Montero-, pues ahí estaremos».