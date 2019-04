Alta tensión con el transfondo de Cataluña

La campaña electoral del 28 de abril arrancó esta pasada madrugada, pero lo cierto es que el mundo no sufrirá un gran cambio por ello. Hay quien dice que este proceso es uno de los más extraños desde 1977, pero la intercalación de la Semana Santa no es el único elemento que la hace excepcional. España lleva instalada en una campaña eterna desde principios del verano pasado, cuando una sentencia marcó el fin del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, los partidos no han hecho sino moverse en los mismos bloques (atrás quedó aquello de arriba y abajo y ni azules ni rojos) y con los mismos temas de fondo.

A los candidatos de los cinco principales partidos les pasa como al resto. El debate de ayer organizado por SUR con la colaboración de 101Tv confirmó una vez más que el asunto catalán sigue siendo el eje del conflicto desde aquellos fatídicos días de octubre de 2017. Pareciera por momentos que en algunos temas relacionados con las políticas sociales e incluso con la economía se podrían poner de acuerdo. Sobre todo cuando nos encontramos –en términos generales– con unos cabezas de cartel que suenan más moderados que sus jefes.

Guillermo Díaz parece tener algo más de profundidad que Rivera; Pablo Montesinos andaba lejos del lenguaje exagerado de Casado; Ignacio López resulta más confiable que Pedro Sánchez; Alberto Garzón no está tan endiosado como Pablo Iglesias; y Patricia Rueda es infinitamente menos radical que Santiago Abascal.

Pero claro, una vez que apareció el tema catalán, los cinco salieron a la gresca entre acusaciones cruzadas, lamentos, pactos en todas direcciones y negativas a aceptar lo que realmente plantean sus partidos. En esta dinámica quien tenía algo más que perder era el candidato del PSOE. Ahí atacó con fuerza Guillermo Díaz, que junto a Ignacio López protagonizó uno de los momentos de mayor tensión, a pesar de que ambos estudiaron juntos y tienen una buena relación. En el tema catalán sus posturas ideológicas están a años luz, justo en uno de los ejes principales de esta campaña. Es en este punto donde Ciudadanos ha establecido un cordón sanitario con los socialistas, como Díaz se encargó de recordar: «Con este PSOE no pactamos», especificó, como si con el 'otro' PSOE tuvieran alguna opción; como si quisieran adelantar que pedir la cabeza de Pedro Sánchez podría ser una exigencia para formar gobierno.

López, mientras era asediado por Díaz, Montesinos y Rueda (por orden de intensidad) defendió una y otra vez que lo ocurrido entre el Gobierno y los independentistas era un simple «diálogo». «Dialogar no es pactar», reiteraba el socialista, que usaba como argumento de respuesta que sin esa herramienta no había una alternativa al conflicto. Sí pareció algo más incómodo cuando salió a relucir la figura del relator, quizá el asunto más polémico de todos –y el que más daño ha hecho al PSOE– en lo que tiene ver con el 'procès'. López intentó argumentar que aquello era un relator entre partidos, pero el marco de la derecha, de nuevo capitaneado por Díaz, recalcaba que eso había otorgado a los de Torra y Puigdemont el grado de país independiente. Ahí aprovechó el de Ciudadanos para meter el dedo en la llaga con las declaraciones de las viejas glorias del PSOE que habían criticado a Pedro Sánchez. «Dígame usted si el Gobierno ha hecho algo fuera de la Constitución», le espetó López al candidato 'naranja', que aprovechó para repetir la retahíla de acusaciones de los últimos meses: el relator, la presión a la Abogacía del Estado para rebajar la acusación de rebelión a sedición; la aceptación del documento en el que el independentismo ponía en tela de juicio el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los posibles indultos a los políticos presos, la resistencia a activar de nuevo el artículo 155... «Lo que está claro –intentaba sentenciar Pablo Montesinos– es que este debate es revelador para los ciudadanos, porque el representante del PSOE ha evitado afirmar que no pactará con quien pretende romper España». «Nosotros nunca dejaremos de dialogar», le contestó el del PSOE.

Esta tensión no solo tuvo como protagonista a Ignacio López. Alberto Garzón quiso también seguir manteniendo la postura de Unidas Podemos. Una posición, la de éstos, que siempre ha sido coherente con ellos mismos, pero plagada de equidistancias en un asunto polarizado, lo que probablemente haya supuesto una merma en la intención de voto. Tras haberlo reconocido durante muchos meses, a Garzón le costó horrores (solo respondió tras las repreguntas del moderador) admitir que apuestan por un referéndum para Cataluña, un extremo que dicen no compartir sus hasta ahora socios de gobierno. «La prueba de que no hemos pactado nada con el nacionalismo catalán es que estamos aquí sentados. No aceptamos sus condiciones y no apoyaron el presupuesto», sentenció Ignacio López sobre el tema en un bloque –el segundo– en el que la candidata de Vox no aprovechó para incluir los mensajes que más votos parece que podrían otorgar a la formación de Abascal.

«Vergüenza»

Lejos de Cataluña, los puntos de fricción entre los candidatos no pasaron del debate de ideas, aunque con alguna excepción. Rueda le preguntó a Garzón si consideraba a Vox un partido de extrema derecha; lo que obtuvo una respuesta afirmativa por parte del rinconero y coordinador federal de IU. «Ustedes quieren ilegalizar al Partido Comunista, quieren ilegalizarme a mí», le espetó Garzón. «Nosotros queremos dejar de financiar a los partidos, acabar con sus chiringuitos», le respondió la candidata.

Entre toda esta tensión, solo un exabrupto por encima del respeto entre candidatos; y en el momento más insospechado. Tras prometer PP y PSOE (de nuevo) el tren litoral, Guillermo Díaz argumentó por qué no se lo creía él –ni nadie–, y al filo del segundero, exclamó: «No tenéis vergüenza».