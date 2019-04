Cuando un partido no tiene ni un solo diputado en una legislatura y en la siguiente consigue 24, sin duda alguna se trata de un gran éxito, porque a simple vista los datos son extraordinarios, pero... Miren, aquí se da una extraña sensación: las expectativas de Vox de irrumpir a lo grande en la política patria tras los resultados de Andalucía (12 parlamentarios) y lo que los sondeos vaticinaban no se han cumplido. Es más, a tenor del 'ruido' de las redes sociales y encuestas realizadas fuera de España en esta última semana, las previsiones eran muy superiores a los 24 escaños conseguidos... En Málaga, Vox ha obtenido un diputado y se ha quedado a poco más de 4.000 votos de conseguir el segundo, con casi 100.000 papeletas contadas en las urnas. Los datos de la provincia son un calco de lo dicho a nivel nacional, porque no hay que olvidar que la formación de Abascal logró en las urnas en 1996 el apoyo de tan sólo 1.770 malagueños, así que ha pasado de un 0,24 a casi un 14 por ciento del apoyo electoral malagueño, que le dan una plaza en la Carrera de San Jerónimo. Se repite la sensación agridulce, porque en el partido se contaba con que se obtendrían dos escaños por la provincia. En Málaga capital, Vox irrumpe con fuerza en el distrito Centro (el de menor censo) donde queda tercero tras PP, casi empatado con C's, y en Málaga Este es la cuarta; en el resto de los distritos ocupa en la quinta posición. En cuanto a la provincia, sólo gana en uno, en Benahavís, pero de repetir resultados dentro de un mes ( o acercarse a ellos) serán claves en no pocos ayuntamientos. Lo dicho, extraña sensación pese a un muy buen resultado que lleva a 24 de sus candidatos al Congreso, donde ahora tendrán una papeleta complicada porque todo el arco de la derecha queda en tierra de nadie.