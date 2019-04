ESQUERRALos republicanos plantean una ley que permita liberar a los presos Gabriel Rufián. :: efe Rufián avanzó que será una de las cuestiones que pondrán sobre la mesa en una posible negociación de investidura C. REINO Martes, 16 abril 2019, 00:22

barcelona. Una especie de ley de amnistía, sin llamarle como tal, o una alternativa a la petición de indulto, también sin llegar a citar este extremo. Esta es la propuesta legislativa que Esquerra Republicana llevará al Congreso en la próxima legislatura. «Hay que quitar la togas de la política y devolver el conflicto al terreno de la política», afirmó ayer el candidato republicano por Barcelona, Gabriel Rufián.

La iniciativa de Esquerra busca un imposible, que el Congreso levante las causas penales a los presos secesionistas. Una proposición de ley que tendrá por objetivo retirar todas las causas, tanto las que afectan a los presos como las que pesan sobre los dirigentes huidos en el extranjero o los alcaldes imputados por el 1-O. Hace tiempo que se especula con una petición de indulto, a pesar de que el juicio no ha terminado y se desconoce por tanto si los acusados serán condenados. El presidente del Gobierno se ha negado varias veces a fijar su posición sobre un eventual indulto lo que ha dado pie a múltiples especulaciones. Los secesionistas se niegan a pedir al Ejecutivo central el perdón para sus dirigentes procesados porque, como señaló Rufián, implicaría reconocer el delito. Los líderes del 'procés' se niegan a admitir que organizar un referéndum es punible penalmente. Está por ver qué pasa si hay sentencia condenatoria.

Lo que propone ERC es una alternativa al indulto. El indulto general está expresamente prohibido en la Constitución, pero no el indulto particular. En este caso, según Rufián, si esta ley saliera adelante, quien tendría que reconocer que no hizo bien las cosas sería el Estado y no los líderes soberanistas.