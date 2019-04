Elecciones municipales 26 de Mayo De la Torre destaca que la lista del PP de Málaga aúna la experiencia municipal con la aportación de los independientes Foto de familia del alcalde con los integrantes de la candidatura. / Salvador Salas Foto de familia del alcalde con los integrantes de la candidatura y Elías Bendodo, quien afirma que la Junta será «un aliado» de Málaga ANTONIO M. ROMERO Málaga Sábado, 20 abril 2019, 15:21

La escalinata del Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, ha sido el escenario elegido esta mañaña por el PP para la foto de familia de la candidatura del PP de Málaga capital a las elecciones municipales del 26 de mayo y que encabeza por quinta vez consecutiva el actual alcalde, Francisco de la Torre, quien ha destacado que es una candidatura que aúna la experiencia municipal de los actuales ediles que repiten con la aportación de los fichajes de independientes como las números dos y seis, Susana Carillo y María Rosa Sánchez, respectivamente.

Tras una primera reunión de trabajo en la cafetería El Jardín, los 31 integrantes de la lista y el presidente provincial del partido, Elías Bendodo, han posado para la prensa. De la Torre ha recalcado que esta simbiosis de experiencia y aportación de personas provenientes de la sociedad civil «da muestra de que vamos a llevar a cabo un trabajo muy abierto y participativo».

El alcalde de la capital ha puesto en valor el cambio experimentado por Málaga desde la llegada del PP al gobierno municipal en 1995, así como el impulso dado en los últimos años para que Málaga se haya convertido en un referente cultural y de innovación y se hayan hecho avances en inclusión y sostenibilidad social.

El objetivo de Francisco de la Torre es seguir trabajando en estas líneas y afrontar desde la Administración local retos como el cambio climático; la inclusión social, fundamentada en una educación de calidad; y otras cuestiones como el comercio justo. «Todo ello desde una buena gobernanza», ha subrayado el regidor, quien ha añadido que para ello es necesario que «haya una mayoría absoluta, pero trabajando como si no la tuviéramos, ya que hay objetivos municipales en los que hay muchas coincidencias con los otros partidos políticos».

Respecto a los avances de la ciudad en estos años, el regidor se ha lamentado de no haber podido llegar más lejos «si hubiéramos encontrado colaboración desde el ámbito autonómico», algo que no se ha producido «porque no han querido darse cuenta del potencial de esta ciudad».

En este punto se ha encontrado con la mano tendida de Elías Bendodo, quien además de líder provincial del partido es consejero de la Presidencia de la Junta. «Loss mejores años están por llegar, porque a partir de ahora el Ayuntamiento tendrá un gran aliado como es el Gobierno andaluz. Daremos a Málaga el papel que se merece», ha subrayado.

Bendodo ha apostado hacer una Málaga mejor «para nuestros hijos y nietos, como hizo el PP hace veinte años», de la mano de una candidatura para Málaga capital que es «un equipo ganador». «Lidera esta candidatura el mejor de los nuestros (en referencia a De la Torre). Es un equipo comprometido con Málaga conformado por afiliados e independientes, todos ellos sumando al proyecto de Francisco de la Torre para seguir construyendo una Málaga mejor», ha destacado.