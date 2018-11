Juanma Moreno: «Quien quiera hacer historia que se apunte al cambio del PP» Juanma Moreno, hoy en Málaga en la clausura de la Intermunicipal del PP. / Francis Silva El presidente de los populares andaluces insta a sus alcaldes a tomarse las elecciones autonómicas del 2-D como «una primera vuelta» de las municipales de mayo ANTONIO M. ROMERO Sábado, 3 noviembre 2018, 14:26

A menos de un mes para para las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre, en el PP están convencidos de que la alternancia en la Junta es posible y por ello Juanma Moreno, candidato popular a la presidencia del gobierno andaluz, ha invitado a los ciudadanos a ser partícipes de ese momento: «Quien quiera hacer historia que se apunta al cambio del PP».

«¡Vamos a ganar las elecciones en Andalucía! ¡Por nuestros hijos, nuestros nietos, por nosotros, por la tierra que queremos, por España! ¡A ganar, a ganar, a gana!», ha proclamado Moreno durante su intervención en la clausura de la Intermunicipal del PP que se ha celebrado entre ayer y hoy en Málaga y donde ha dicho que a partir del 3 de diciembre, con un gobierno del PP, Andalucía «va a meter la quinta para ser la locomotora de España».

Arropado por el secretario general del PP nacional, Teodoro García Egea, y del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP andaluz ha insistido en una de las ideas expresadas ayer por Pablo Casado respecto al valor de la experiencia municipalista de los populares como aval para gobernar la Junta. Así, Juanma Moreno ha pedido a los alcaldes de su partido que aportan «un plus personal» que se tomen las elecciones del 2 de diciembre como «una primera vuelta» de los comicios locales del próximo mayo.

«Os pido que os dejéis la piel en estas elecciones y estéis en la calle explicando este proyecto ganador», les ha emplazado Moreno, quien en clave municipalista ha anunciado que si preside la Junta pondrá a los ayuntamientos «en el centro del mapa institucional» para lo que se ha comprometido a acometer la segunda descentralización desde la Junta a los consistorios y a poner al día las transferencias financieras de la Patrica.

Arriba, Juanma Moreno junto a Teodoro García Egea y Alberto Núñez Feijóo. Abajo, Núñez Feijóo, a la izquierda, y García Egea, a la derecha, durante sus intervenciones. / Francis Silva

No fue la única promesa. El dirigente popular ha insistido en que acabará con la subasta de medicamentos y bajará los impuestos en Andalucía y en clave malagueña se ha comprometido ha acometer el proyecto de integración del río Guadalmedina en la capital con un proyecto consensuado con la ciudad; terminar el metro y que llegue soterrado al Civil; y construir el tercer hospital.

Juanma Moreno ha reiterado que el PP es la única alternativa de cambio ya que ha sostenido que Adelante Andalucía (la coalición de Podemos e IU) y Ciudadanos pactarán con el PSOE. Sobre la formación naranja -que a la mismo hora celebraba en Málaga el acto de presentación de su campaña para las andaluzas- ha dicho que son «nuestros grandes imitadores».

Por su parte, Teodoro García Egea ha arremetido contra la presidenta de la Junta y candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, de la que ha dicho que está en el mismo barco que Pedro Sánchez «aunque quieran negarlo». «A día hoy sólo le hace falta ponerse un lazo amarillo», ha apostillado el número dos de los populares, quien ha añadido que el gobierno de Andalucía «no se parece a su gente».

García Egea ha asegurado que en España «sólo hay un preso político» que es Pedro Sánchez «que es preso y rehén de sus compromisos de los independentistas».

Mientras que Núñez Feijóo ha reivindicado el orgullo de pertenecer al PP «un partido no improvisado, que no ha nacido como consecuencia de una crisis económica sino que nació con la democracia para servir y no servirse». Unas declaraciones con las que mandó una puya a Ciudadanos.

Asimismo, el presidente de la Xunta ha sostenido que ha quedado acreditado que el PSOE y Ciudadanos en Andalucía son sinónimo «de desgobierno» y ha apelado a la necesidad de un cambio en la región.