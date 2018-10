Juanma Moreno critica el cambio de Susana Díaz de «leona» contra el PP a «corderito» frente a Sánchez Juanma Moreno, este domingo en Sevilla. / Jose Manuel Vidal. EFE El líder del PP-A ha cerrado con su intervención la 23 Interparlamentaria del PP celebrada en Sevilla EUROPA PRESS Domingo, 28 octubre 2018, 14:55

El presidente del PP-A y candidato a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha llamado este domingo la atención sobre el cambio de «leona» a «corderito como el de Mimosín, suavito,» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, al tratar con el Gobierno del PSOE, mientras que frente al anterior gobierno del PP era un «torbellino». «No había día que no dijera que maltrataba a Andalucía o que insultara al presidente del Gobierno Mariano Rajoy», ha asegurado.

«Desde hace cinco meses, cómo ha cambiado el cuento. Ha pasado de ser una leona, a un corderito como el de Mimosín, suavito. ¿Dónde está Susana Díaz? ¿Dónde está su genio y figura?. Cuando es el PP, qué fuerte, y qué débil para defender los intereses de los andaluces cuando gobierna el PSOE«, ha subrayado en su intervención para cerrar la 23 Interparlamentaria del PP, celebrada en Sevilla.

Asimismo, ha cuestionado sobre si Díaz le ha dicho «al oído» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la negativa de los andaluces para dar «barra libre» para que «puedan insultar quien quiera, como quiera y donde quiera a los símbolos, la bandera y nuestras tradiciones», en referencia a la aprobación en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de Unidos Podemos para modificar el Código Penal y revisar o derogar delitos como las injurias a la Corona, la ofensa a sentimientos religiosos o el enaltecimiento del terrorismo.

Moreno ha preguntado si Díaz le ha dicho a Sánchez que «no nos gusta que se insulte a la Macarena o al Cachorro». «¿Le ha dicho que el insulto a nuestras tradiciones y a nuestros símbolos quedarán impunes?», ha señalado. «¿Le ha dicho Susana Díaz a Pedro Sánchez que con en ese proyecto no pueden estar las Fuerzas Armadas en la Semana Santa, una tradición de muchos años? ¿Le ha dicho que los andaluces no estamos de acuerdo con eso?», ha indicado, toda vez que ha afirmado que «no nos gusta que pisoteen» la bandera verdiblanca ni la roja y gualda.

Andalucía como «locomotora»

En su intervención en la 23 Interparlamentaria del PP, Moreno ha señalado el proyecto «sólido, cohesionado y maduro» del PP para las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre, y ha mandado un mensaje a «los andaluces frustrados» porque él sí puede generar «empleo y oportunidades como ha hecho el PP en el Gobierno de la nación dos veces después de las grandes crisis».

En este sentido, ha asegurado que hará una «revolución fiscal» que va a poner «en términos fiscales y de impuestos a Andalucía al mismo nivel de la Comunidad de Madrid», ejemplo de la región que «más empleo está generando». Así, ha afirmado que «esta tierra va a ser locomotora de España», con la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y con la rebaja del tramo autonómico del IRPF.

De igual manera, ha considerado Andalucía como «un Fórmula Uno, cargado de potencialidades e historia». «Es imposible pensar en el gran proyecto de España sin pensar en Andalucía», ha asegurado Moreno, quien, no obstante, ha lamentado que «no disfrute de las cuotas de bienestar de otras tierras».

«El banco de pruebas más sólido para demostrar que la izquierda es incompetente en la gestión son las cuatro décadas de socialismo en Andalucía», ha señalado, para criticar que, además, «han traicionado año tras año» al pueblo andaluz, que ha sido «tremendamente generoso». En este sentido, ha advertido de «noticias que enfangan el buen nombre de Andalucía».

«Solo hay una opción para el cambio»

El presidente del PP-A también ha afeado que se celebre en Sevilla el Consejo de Ministros y «no han sido capaces de ni un solo compromiso para esta tierra», no anuncie que se declaren zonas catastróficas en Málaga por las últimas lluvias, no haya «nada» de financiación autonómica, no aborde el peaje de la AP-4 Sevilla-Cádiz o la Alta Velocidad (AVE) para Granada y Almería.

Tras criticar el «intento» del PSOE de «anestesiar» y que «no supiéramos qué estaba pasando» con «favores políticos con dinero público para ganar elecciones» o con «dinero para formación a desempleados para prostitutas», Moreno ha señalado que «algo está cambiando», y ha señalado «la revuelta de las batas blancas» en la Atención Primaria de sanidad.

En este sentido, ha asegurado que «ya está bien de políticos en la sanidad, la educación y los servicios sociales». «Ya está bien que un alcalde cuando pierde o lo echan por inútil, lo recoloquen en empresas públicas», ha avisado.

Por último, el presidente de los 'populares' en Andalucía ha afirmado que «solo hay una opción para el cambio», y ha llamado la atención sobre el «truco de magia» de Ciudadanos, que se vendió en la pasada campaña electoral como representante del cambio pero luego firmó con el PSOE un acuerdo de investidura para Susana Díaz. «¡Vaya cambio!», ha indicado Moreno, quien ha señalado que Cs es «cómplice y responsable» del balance de esta pasada legislatura.