Javier Imbroda: «Yo toda mi vida he salido a ganar» Javier Imbroda, en el acto celebrado hoy en Málaga. / Migue Fernández El número uno de Cs por Málaga le envía un mensaje al PP: «A pesar de llamadas, ofrecimientos varios y presiones, yo estoy aquí» REGINA SOTORRÍO Sábado, 3 noviembre 2018, 15:55

Se lo dijo hace poco a Albert Rivera: «Tú no me has metido en este follón para quedar segundo. Yo toda mi vida he salido a ganar». Javier Imbroda, número uno por Málaga a las elecciones andaluzas, recuperó su rol de entrenador y ante un «enorme vestuario» de simpatizantes de Ciudadanos envió un mensaje de aliento a los suyos: «En deportes le gané a EE UU en su casa, en la vida superé un cáncer. Y también la vamos a ganar al PSOE».

Javier Imbroda criticó la «torpeza del PP» al tentarle para cambiar de bando y negarlo después. Pero «a pesar de llamadas, a pesar de mensajes, a pesar de ofrecimientos varios, a pesar de presiones, yo estoy aquí». Agradeció la acogida de Ciudadanos frente a organizaciones «endogámicas» como el PSOE y el PP que hace «demasiados años le dieron la espalda a la sociedad civil». «Solo prima el carnet en la boca y la adulación y tienen arrinconados y asustados el mérito»,

Frente al discurso con «olor a naftalina» del PSOE, Imbroda llamó al cambio. «Todos los que estamos aquí estamos cansados de lo mismo, siempre desayunando con la corruptela del día siguiente, con los peores indicadores en Andalucía de toda Europa. ¿Por qué tenemos que estar condenados a esto?», se preguntó.

Felicitó a Juan Marín, candidato a la Junta, porque con «ocho diputados» ha conseguido «más que un Partido Popular que lleva 40 años en la oposición». El momento del cambio, como dice el lema de campaña, es «ahora». «Porque estamos en un momento histórico, nunca antes en 40 años había habido una alternativa real. Inés con todo su equipo nos ha dado una lección a todos», dijo acompañado de una gran ovación de la audiencia. Tras lo que calificó como «un monopolio» de 40 años, apostó por que Andalucía y sus instituciones sean «devueltas a los andaluces».

María José Torres, magistrada y número 2 de Ciudadanos por Málaga, aludió, por su parte, a la «ilusión» por el cambio. «Ciudadanos ha venido a ser la solución, la gente está harta de más de lo mismo. El motor está en nosotros en los ciudadanos de a pie», declaró. Justificó su «paso adelante» en la confianza de que «se pueden hacer las cosas mucho mejor» desde un partido político no al uso, «moderno, valiente, del siglo XXI y generoso porque da espacio a la sociedad civil».