Casado apela a la experiencia municipalista del PP como aval para gobernar la Junta Ñito Salas El presidente del PP inaugura en Málaga la Intermunicipal de su partido donde pide el apoyo de los votantes del PSOE y Ciudadanos «de bien» para defender España ANTONIO M. ROMERO Viernes, 2 noviembre 2018, 13:25

A lo largo de su trayectoria, el PP ha gobernado en múltiples ayuntamientos andaluces, entre ellos las ocho capitales, donde actualmente mantiene el poder en Málaga, Almería y Jaén. A esa experiencia municipalista y a la gestión realizada ha apelado esta mañana Pablo Casado como aval para que su partido gobierne en Andalucía tras las elecciones autonómicas del próximo 2 de diciembre.

«El PP está listo para gobernar Andalucía y tiene experiencia municipal», ha afirmado Casado durante la inauguración en Málaga de la XXIV Intermunicipal del PP, que reúne hoy y mañana a unos 200 cargos públicos populares de ayuntamientos y diputaciones de toda España. El presidente del PP ha subrayado que son un partido que tiene «mucha experiencia» en el ámbito local y que esa gestión realizada en los consistorios la quieren trasladar a la Junta.

Pablo Casado ha reiterado que Andalucía «lo tiene todo» para prosperar y que necesita un buen gobierno, que es el proyecto que representa Juanma Moreno «para cambiar cuarenta años de régimen socialista con unos resultados penosos».

El líder popular ha vuelto a reiterar el apoyo de todo el PP de España a su candidato a la presidencia de la Junta y que la totalidad de la estructura del partido está trabajando para intentar lograr la victoria en Andalucía. Eso sí, Juanma Moreno, presente en el acto, no ha intervenido ya que lo hará mañana, sábado, en la jornada de clausura junto al secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Una clausura que coincidirá con un acto de Albert Rivera en Málaga. Y es que el PP y Ciudadanos mantienen una dura pugna en la provincia por el voto del centro-derecha.

La mayor parte de la intervención de Pablo Casado ha estado centrado en asuntos de política nacional, aunque no ha dicho ninguna palabra sobre la reunión entre la exsecretaria general del PP actual diputada popular, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo y cuyos audios se están publicando en estos días.

Casado se ha centrado en criticar la decisión de la Abogacía del Estado de no acusar a los líderes independentistas catalanes del delito de rebelión y dejarlo en el de sedición y malversación. Una decisión de la que el presidente del PP acusó al Gobierno de Pedro Sánchez: «Ese gesto que le pedía hace un mes Torra al presidente del Gobierno se materializó ayer con ese gesto infame de la Abogacía del Estado. No culpamos a la Abogacía del Estado, que tiene excelentes profesionales y me consta que están abochornados».

El dirigente popular ha mostrado el apoyo del PP a la Fiscalía (que ha mantenido la acusación de rebelión) y ha acusado al Ejecutivo de «inacción o complicidad» con los independentisas y de «entorpecer» la labor de la Abogacía del Estado. «No vamos a tolerar que el Gobierno de Sánchez ponga en jaque la estabilidad del reino de España para contentar a Torra y Puigdemont. No puede ser que Pedro Sánchez pisotee el Código Penal y la dignidad de la democracia», ha advertido.

En este contexto de «honda preocupación por España» y tras volver a pedir la convocatoria de elecciones generales, Pablo Casado ha apelado a los votantes «de bien» del PSOE y de Ciudadanos a que respalden al PP «para defender España». En clave andaluza, ha recordado que los votos socialistas de esta región sirven a Pedro Sánchez para «contentar a independentistas, batasunos y podemitas».

«El PP es la única garantía de dignidad democrática En España. Abrimos las puertas a los votantes de Ciudadanos y del PSOE de bien que creen en la bandera, en la separación de poderes, en el jefe del Estado y en la unidad de España «, ha proclamado Pablo Casado, quien ha añadido que el PSOE actual «no representa al socialismo histórico» que hizo la Transición.

Por su parte, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha intervenido para insistir en que en las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre «la única opción del cambio» es el PP para terminar con 40 años de gobiernos del PSOE. Mientras que el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, ha hecho una encendida defensa del municipalismo y ha defendido la necesidad de que se acometa la descentralización local.

Antes del inicio del acto, Casado se ha hecho una foto de familia con los integrantes de la lista del PP por la provincia de Málaga a las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre.