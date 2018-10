PP y Cs admiten una futura alianza para echar al PSOE de la Junta si suman mayoría

«Ni Cataluña es delos nacionalistas ni Andalucía del PSOE»

«Quiero lo mejor para esta tierra, no vamos a comprar discursos inmovilistas ni catastrofistas, no hemos dejado que en Cataluña los partidos nacionalistas se apoderen de Cataluña y no vamos a dejar que el PSOE confunda un partido con más de ocho millones de andaluces». Las palabras de Inés Arrimadas iban dirigidas a Susana Díaz, con quien la jerezana ahora líder de Cs en Cataluña, parece competir en estas elecciones. Las dos tienen dos discursos muy parecidos respecto al conflicto de Cataluña y la defensa de la unidad de España, pero no como adversarias cuando se refieren a Andalucía. Arrimadas dio ayer en la presentación de Juan Marín un manual de instrucciones a este para que gane en esta comunidad basado en su propia experiencia en Cataluña. «Si lo conseguimos en Cataluña cuando nadie pensaba que podíamos ganar a los nacionalistas, y parecía imposible, lo podemos conseguir en Andalucía», aseveró. Como consejo básico le recomendó «decir siempre la verdad». En lo político, le animó a no caer en el desánimo y salir a ganar porque «nada lo impide; ni el destino de Andalucía está escrito ni el futuro de los andaluces estará en manos del PSOE toda la vida». En su opinión «estamos ante una oportunidad histórica» para que Andalucía tenga «otras políticas y otros gobernantes». «El futuro de Andalucía no puede estar en las mismas manos de los que nos han traído aquí», dijo tras anotar la corrupción, el enchufismo y el clientelismo.

Arrimadas defendió la dimensión nacional de las elecciones andaluzas. «Esta campaña va a despertar el interés de todo el país y es bueno que sea así. No se puede gobernar España dejando a un lado lo que pasa en esta tierra», anotó. Lamentó que Susana Díaz no lo vea así «y no le guste que este sea un debate con interés para el resto de españoles».