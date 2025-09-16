Zertum impulsa la Málaga del futuro: inversión accesible y sostenible en vivienda de alquiler

Málaga es hoy una de las ciudades más dinámicas de España. Su proyección internacional, su atractivo cultural y económico y su capacidad de atracción de ... talento han situado a la capital de la Costa del Sol en el centro del mapa de la inversión inmobiliaria. En este contexto, surge una propuesta distinta, pensada no solo para responder a la demanda creciente de vivienda en alquiler, sino también para abrir nuevas oportunidades a pequeños y medianos inversores. Esa es la esencia de Zertum, compañía creada en 2020 dentro del Grupo Alvores, que acumula casi dos décadas de experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.

Un modelo que une sostenibilidad, rentabilidad e impacto social

Zertum nace con un propósito muy definido: promover edificios de valor que perduren en el tiempo, que sean eficientes desde el punto de vista energético y que, además, estén diseñados para mejorar la vida diaria de quienes los habitan. Esta visión se materializa en proyectos que combinan la mejor arquitectura contemporánea con criterios de sostenibilidad, buscando siempre un equilibrio entre rentabilidad para los inversores y bienestar para las ciudades.

Su apuesta por la certificación BREEAM, uno de los sellos internacionales más exigentes en materia de sostenibilidad, es una prueba de este compromiso.

MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ: dos proyectos estratégicos para la ciudad

En la capital malagueña, Zertum desarrolla actualmente dos grandes proyectos residenciales: MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ. Ambos reflejan la filosofía de la empresa y su empeño en situar a Málaga a la vanguardia de la nueva generación de viviendas en alquiler.

MÁLAGARÍO: calidad de vida en Ciudad Jardín

Ubicado en el barrio de Ciudad Jardín, Málaga Río se ha diseñado como un conjunto residencial que combina modernidad y servicios de alto valor añadido. Con un valor total de 31,97 millones de euros, este edificio incluye:

• 63 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios.

• 189 plazas de garaje, que refuerzan la comodidad y la movilidad sostenible.

• Un gran supermercado en los bajos, que facilita el día a día de los residentes.

• Servicios premium como piscina, pista de pádel, zonas de calistenia, playground infantil, gimnasio, áreas verdes y una sala de co-working.

Un modelo que responde a la creciente demanda de espacios residenciales que integren vivienda, ocio, deporte y trabajo en un mismo entorno.

MÁLAGALUZ: un proyecto mixto en Avenida Velázquez

El segundo proyecto, MÁLAGALUZ, se ubica en Avenida Velázquez, una de las arterias más importantes de la ciudad. Con un valor total de 48,06 millones de euros, este edificio aporta un modelo mixto que refuerza el dinamismo de la zona. Sus características principales son:

• 67 viviendas con garajes asociados.

• Un local comercial en planta baja que generará servicios para el barrio.

• 54 plazas hoteleras, que contribuirán al turismo y a la actividad económica.

• Servicios premium como piscina, gimnasio, zonas verdes y sala de co-working.

Ampliar MÁLAGALUZ.

Ambos proyectos tienen prevista su apertura de inversión el 19 de septiembre, con tickets de entrada accesibles desde 16.000 euros en MÁLAGARÍO y 25.000 euros en MÁLAGALUZ.

Una inversión adaptada a cada perfil

Lo que hace único al modelo Zertum es que no se limita a construir y gestionar edificios, sino que abre las puertas a que pequeños y medianos inversores puedan participar en ellos. La compañía ofrece dos modalidades de inversión, adaptadas a diferentes perfiles:

• Inversión a largo plazo, pensada para quienes buscan generar rentas pasivas derivadas de los alquileres de los edificios.

• Inversión a corto plazo, con el compromiso de Zertum de recomprar las participaciones en un plazo de 30 meses, garantizando un retorno anual del 7,00%.

Se trata de un modelo que combina seguridad, flexibilidad y un potencial de rentabilidad por encima de las alternativas tradicionales.

Málaga, una ciudad en crecimiento

El contexto no podría ser más favorable. Málaga es hoy la segunda capital andaluza con mayor dinamismo en el mercado inmobiliario. Su crecimiento poblacional, el auge del teletrabajo, la llegada de nuevas empresas tecnológicas y su posicionamiento internacional como destino de calidad han multiplicado la demanda de vivienda en alquiler.

Frente a esta realidad, Zertum propone un modelo que no solo responde a la necesidad de nuevas viviendas, sino que lo hace bajo criterios de sostenibilidad y calidad de vida. En definitiva, edificios que no son meras construcciones, sino espacios que transforman barrios y que refuerzan la identidad de una ciudad moderna, abierta y sostenible.

Una apuesta por el futuro compartido

Con MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ, Zertum reafirma su compromiso con la ciudad y con un modelo de inversión inclusivo y sostenible. No se trata únicamente de construir viviendas, sino de generar oportunidades y de apostar por un futuro en el que la rentabilidad financiera vaya de la mano del impacto positivo en la ciudad.

El objetivo es claro: consolidar a Málaga como un referente nacional en vivienda de nueva generación, atraer inversión responsable y dar respuesta a las familias que buscan un hogar en un entorno seguro, eficiente y con servicios de calidad.

Inversión accesible y flexible

Zertum abre sus proyectos a la participación de inversores particulares con tickets desde 16.000 euros en MÁLAGARÍO y 25.000 euros en MÁLAGALUZ, con fecha de apertura el 19 de septiembre.

La propuesta se adapta a distintos perfiles:

• Rentas pasivas a largo plazo, derivadas del alquiler de viviendas y locales.

• Liquidez en el corto plazo, con recompra de participaciones a 30 meses y un retorno anual del 7,00%.

«Queremos democratizar la inversión inmobiliaria, ofreciendo seguridad y flexibilidad al mismo tiempo», destacan desde la compañía.