Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
MÁLAGARÍO.
Extra Zertum

Zertum impulsa la Málaga del futuro: inversión accesible y sostenible en vivienda de alquiler

La compañía, nacida en 2020 dentro del Grupo Alvores, abre nuevas oportunidades de inversión en la capital con dos proyectos que combinan sostenibilidad, rentabilidad e impacto social: MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ

SUR

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 17:03

Málaga es hoy una de las ciudades más dinámicas de España. Su proyección internacional, su atractivo cultural y económico y su capacidad de atracción de ... talento han situado a la capital de la Costa del Sol en el centro del mapa de la inversión inmobiliaria. En este contexto, surge una propuesta distinta, pensada no solo para responder a la demanda creciente de vivienda en alquiler, sino también para abrir nuevas oportunidades a pequeños y medianos inversores. Esa es la esencia de Zertum, compañía creada en 2020 dentro del Grupo Alvores, que acumula casi dos décadas de experiencia en el sector de la promoción inmobiliaria.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Zertum impulsa la Málaga del futuro: inversión accesible y sostenible en vivienda de alquiler

Zertum impulsa la Málaga del futuro: inversión accesible y sostenible en vivienda de alquiler