Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Construcción de viviendas de protección oficial al oeste del campus de Teatinos. Ñito Salas

Sólo tres de cada cien casas que se venden en Málaga son VPO

La compraventa de vivienda crece a mitad de velocidad que en el resto de Andalucía y España por el frenazo del mercado de segunda mano

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Si no se construye VPO no puede venderse VPO: este obvio silogismo se refleja en la estadística de operaciones inmobiliarias, con una nueva caída en ... la compraventa de viviendas protegidas. Durante los nueve primeros meses de este año se han vendido 836 pisos de este régimen en la provincia de Málaga, lo que arroja una media de menos de cien operaciones por mes. En contraste, en el mismo periodo se han vendido 26.840 viviendas de renta libre. Dicho de otro modo: de cada cien viviendas que se venden en Málaga, sólo tres son protegidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 El Málaga despide a Sergio Pellicer y busca alternativas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sólo tres de cada cien casas que se venden en Málaga son VPO

Sólo tres de cada cien casas que se venden en Málaga son VPO