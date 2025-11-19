Sólo tres de cada cien casas que se venden en Málaga son VPO

Si no se construye VPO no puede venderse VPO: este obvio silogismo se refleja en la estadística de operaciones inmobiliarias, con una nueva caída en ... la compraventa de viviendas protegidas. Durante los nueve primeros meses de este año se han vendido 836 pisos de este régimen en la provincia de Málaga, lo que arroja una media de menos de cien operaciones por mes. En contraste, en el mismo periodo se han vendido 26.840 viviendas de renta libre. Dicho de otro modo: de cada cien viviendas que se venden en Málaga, sólo tres son protegidas.

Y es que esta ausencia casi total de la VPO en el mercado inmobiliario es consecuencia de una década sin apenas proyectos de este tipo de viviendas, ni de iniciativa pública ni de privada. Antes de la gran crisis del ladrillo e incluso durante la misma, la vivienda protegida tenía cierto protagonismo en la actividad constructora. Pero el nuevo ciclo alcista se ha olvidado casi por completo de ella. Así lo viene recogiendo la estadística de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos, que en dos de los tres trimestres registrados en lo que va de año refleja cero proyectos de VPO en la provincia. De esta forma, es fácil intuir que este tipo de vivienda va a seguir prácticamente desaparecida del mapa, al menos en su modalidad de propiedad.

Así, si bien es cierto que para 2026 el Ayuntamiento de Málaga tiene previsto entregar más de un millón de viviendas protegidas, en su gran mayoría serán en modalidad de alquiler.

Frenazo de la segunda mano

Por otra parte, la estadística de compraventa de viviendas revela que el mercado de segunda mano da síntomas de agotamiento en Málaga. Nueve meses es tiempo suficiente para sacar una conclusión fiable de las estadísticas de compraventa de vivienda y en el caso de la provincia, éstas apuntan hacia un frenazo en el segmento de vivienda usada, que es el que ha dominado en este último ciclo inmobiliario. Entre enero y septiembre se registraron en la provincia 18.767 operaciones con inmuebles de segunda mano como protagonistas, que suponen apenas un 1,5% más de las que se registraron en el mismo periodo del año pasado. Este crecimiento cercano a cero en el segmento de vivienda usada contrasta con el fuerte dinamismo de la obra nueva: la venta de este tipo de inmuebles aumentó un 23,7% respecto a los nueve primeros meses de 2024, alcanzando las 8.909 operaciones. El peso de la vivienda nueva representa ya el 32,9% del total de transacciones inmobiliarias que se firman en Málaga.

Las razones de este frenazo del mercado de segunda mano las vienen advirtiendo portales inmobiliarios: la oferta escasea después de varios años de actividad desatada en el mercado de vivienda usada. Esta falta de 'stock' hace que los precios sigan subiendo sin freno, lo cual a su vez hace inaccesible la compra de vivienda a capas cada vez más amplias de la piblación malagueña.

La venta de vivienda crece un 7,7% en lo que va de año

Sumando la ralentización de ventas de la vivienda de segunda mano y el crecimiento de la de obra nueva se obtiene el balance global del mercado inmobiliario malagueño entre enero y septiembre: 27.676 operaciones de compraventa que suponen un aumento del 7,7% respecto al mismo periodo de 2024. Es prácticamente la mitad del crecimiento registrado a nivel nacional (14,4%) y regional (15,9%), lo cual significa que Málaga ha dejado de ser la locomotora de cabeza del boom inmobiliario. De hecho, es la provincia andaluza con menor tasa de aumento: su 7,7% contrasta especialmente con el 32% que crece Almería o el 19% de Sevilla y Jaén.

El enfriamiento del mercado de segunda mano parece que empieza a percibirse también a nivel nacional, pues en septiembre la venta de este tipo de vivienda creció sólo un 2%. Pero es una tendencia que todavía en el acumulado del año no se refleja, pues la venta de pisos usados sigue arrojando aumentos del 11% y el 12% entre enero y septiembre en el conjunto de España y Andalucía, respectivamente.