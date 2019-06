NAP Properties, viviendas de calidad comprometidas con los clientes

El equipo directivo de NAP. La empresa, dedicada principalmente al desarrollo integral de proyectos inmobiliarios en Málaga, Granada y Madrid, está especializada en edificaciones orientadas al bienestar social, al desarrollo sostenible y a la creación de valor para los usuarios Martes, 4 junio 2019, 10:21

Su propio nombre ya hace referencia su filosofía. NAP (New Angle Properties) es una empresa dedicada especialmente al desarrollo y promoción de proyectos inmobiliarios que aboga por un modo diferente de hacer las cosas. Una perspectiva innovadora que pone al cliente final en el centro del trabajo, y que apuesta por proyectos orientados al bienestar social, al desarrollo sostenible y a la creación de valor para los usuarios. «El mercado especulador, no es el nuestro», subraya Francisco Badía, CEO de la empresa.

Con un equipo de profesionales de más de 30 años de trayectoria en el sector, la empresa surge del deseo de aunar experiencia de sus integrantes y afrontar nuevos retos en común. Un enfoque orientado a puntos como implantación, experiencia, diversificación y crecimiento.

De este modo, NAP ofrece a sus clientes un servicio integral de gestión y producción que abarca la totalidad de las fases de la promoción inmobiliaria, desde la compra del terreno, realizando su tramitación urbanística, hasta la comercialización y venta del producto final. Todo ello pasando por la propia construcción y contando con una sólida estructura de personal y equipos especializados en la ejecución de toda clase de proyectos constructivos, marketing, equipo financiero, publicidad, atención al cliente y un esmerado servicio post-venta para asegurar «la satisfacción del usuario con el producto adquirido».

Imagen del interior de la promoción Lanuza 11, en Málaga.

En relación al origen de este planteamiento tan sencillo como revolucionario, Badía explica: «En NAP hemos querido enfocarnos a un nicho de mercado diferente. Tras la crisis, el grueso de las promotoras se compone de fondos de inversión internacionales que se dedican a los grandes desarrollos. Esto hace que no se trabajen los pequeños y medianos proyectos porque, además, los pequeños promotores son pocos y muchas veces no tienen capacidad o conocimiento para asumir estos encargos. Es por eso que desde nuestro Grupo nos estamos especializando en un tamaño mediano de construcción, de entre 15 a 30 viviendas, ubicadas principalmente en el circuito metropolitano de las ciudades. En definitiva, buscamos ofrecer un producto innovador y adaptado a las necesidades reales de los clientes, tanto los que tienen una capacidad adquisitiva media, como aquellos que buscan productos de mayor nivel sin padecer sobrecostes excesivos. Obviamente cobramos por nuestro trabajo, pero no queremos ser 'agonías'».

Prueba de esta filosofía son algunas de sus promociones actuales, situadas tanto en la provincia de Málaga como en Granada y Madrid, como Lanuza 11 o Carmelitas by NAP, ambas en el centro de la capital.

En este sentido, Badía apunta: «Muchas promotoras están orientadas a clientes internacionales, de gran capacidad adquisitiva. Nosotros queremos llegar al cliente final, el residente, en este caso el malagueño. Por eso compramos activos ajustados y tratamos de ser responsables en el precio para lograr un beneficio conjunto, no un enriquecimiento de la empresa acosta de nadie. Por ello también ayudamos al cliente a buscar opciones de financiación y de forma de compra para los inmuebles».

Exterior del proyecto Montemar Alto, en Torremolinos.

Además de los mencionados, NAP cuenta con algunos proyectos de mayor nivel, como Montemar Collection, en Torremolinos, o Icon Marina en la Herradura, Granada, en los cuales colaboran con socios nacionales de mayor envergadura a los que aportan su conocimiento del mercado local.

La empresa también apuesta por la diversificación de los activos con desarrollos turísticos, hoteles, centros comerciales, oficinas, residencias de tercera edad, locales, etc. Asimismo, aprovechando su amplio conocimiento económico, llevan a cabo líneas de negocio como consultoría financiera y estratégica y de gestión de inversiones.

Más información

NAP Properties

Tfno.: +34 952 226 174/+34 652 935 857.

Mail:info@Napproperties.com.

Napproperties.com