MÁLAGARÍO: una oportunidad de inversión única para particulares

Zertum, la compañía andaluza especializada en desarrollos build-to-rent abiertos a inversión de particulares, presenta MÁLAGARÍO: un exclusivo residencial compuesto de ... 63 viviendas, garajes y trasteros destinado íntegramente a arrendamiento, incluyendo también vivienda de VPO.

Se trata del primer proyecto de la firma en la capital malagueña –que actualmente tiene dos en marcha– promovido bajo su atractivo modelo de desarrollo participativo que, permite a cualquier interesado, desde una inversión mínima de 16.000 euros, convertirse en socio propietario del proyecto y del futuro inmueble accediendo así a una inversión inmobiliaria en Málaga de alto valor añadido.

Un proyecto de diseño sostenible y de alto nivel

Situado entre las calles Marqués de la Paniega y Emilio Thuiller, MÁLAGARÍO destaca por su calidad arquitectónica, así como por su oferta de espacios y servicios comunitarios. Como todos los proyectos Zertum, el complejo contará con certificación BREEAM «muy bueno» de edificación sostenible y eficiencia energética A.

El edificio incluye amplios espacios comunes, una nueva plaza contigua y un local comercial en sus bajos. Destacan sus grandes terrazas y la calidad de sus materiales, que lo convertirán en una opción residencial diferenciada del resto del mercado build-to-rent en la capital.

El complejo contará con 63 viviendas de 1 y 2 dormitorios destinadas a arrendamiento de larga estancia, todas equipadas con cocinas y baños completos, siendo predominantes las de dos dormitorios con dos baños. En sus plantas de sótano alberga 102 plazas de garaje y 60 trasteros.

MÁLAGARÍO ofrece espacios tales como piscina, gimnasio, pista de pádel y área de juegos infantiles, todos ellos orientados a ofrecer a sus afortunados inquilinos una verdadera experiencia «premium».

Con un coste de desarrollo estimado de 24.18 millones de euros, se espera obtener licencia de obras en el segundo trimestre del 2026 con el objetivo de estar plenamente en servicio durante el segundo trimestre de 2028. Se prevé obtener un ingreso anual por rentas de 1.415.868 euros.

Invertir y ser propietario con Zertum

Zertum tiene como misión facilitar y democratizar a un amplio público el acceso a una inversión inmobiliaria de alto valor añadido participando desde las fases iniciales del desarrollo de cada proyecto.

Desde el pasado 19 de septiembre es posible convertirse en socio propietario de MÁLAGARÍO. La inversión mínima es de 16.000 euros, sin gastos ni intermediarios, y se puede formalizar de forma totalmente digital entrando en www.zertum.es

Cada socio inversor adquiere participaciones sociales de la sociedad promotora –Málaga Río Residencial, S.L.– participando directamente tanto del beneficio de la promoción como de las rentas futuras del inmueble.

Zertum, por su parte, se ocupa de la gestión integral de la promoción y del arrendamiento del inmueble y, además, participa como un socio más, aportando y manteniendo en todo momento, al menos, el 25% del capital total del proyecto.

Tickets, plazos y rentabilidad

El proyecto cuenta con una inversión total prevista de 8,2 millones de euros, de los cuales 5,9 millones ya han sido comprometidos por nuestros socios en fases anteriores.

En esta nueva ventana de inversión se abre la oportunidad de participar con un total disponible de 1.600.000 €, mediante tickets desde solo 16.000 €.

La acogida en estos primeros días está siendo extraordinariamente positiva, reflejo del interés y la confianza que genera este proyecto entre nuestros inversores.

El modelo de inversión que promueve Zertum, permite el mantenimiento perpetuo de la propiedad del inmueble arrendado, con una doble fuente de rentabilidad: la revalorización progresiva acumulada y los dividendos derivados de las rentas obtenidas.

No obstante, cada socio propietario puede optar por mantener sus participaciones en patrimonio a largo plazo, e incluso cederlas a modo de legado a sus descendientes, o bien vender, todas o parte de ellas, en cualquier momento futuro a quien libremente decida.

Por su parte, Zertum ofrece a los nuevos socios inversores la libre opción de recuperar el 100% de su inversión en un plazo de 30 meses, adquiriendo directamente sus participaciones sociales con una rentabilidad prefijada de 7,00% anual.

Para ampliar información puede contactar por teléfono en el 950 620 205 o acudir a la oficina de Zertum en Málaga, sita en Plaza de la Solidaridad 12, Planta 5 oficina 511.

Trayectoria, presente y futuro de Zertum

En estos primeros años de actividad, Zertum se ha consolidado como un referente en desarrollos de residenciales build-to-rent en Andalucía, apostando por su distintiva vinculación a largo plazo con los inmuebles desarrollados y su firme compromiso con el buen diseño, la sostenibilidad y la transformación efectiva del espacio urbano.

Su primer proyecto, RAMBLA240 (Almería), actualmente en servicio, incluye 90 viviendas en arrendamiento, 12 viviendas protegidas y dos amplios locales operados por Mercadona y Basic-Fit, se encuentra con plena ocupación y es un perfecto exponente del tipo de proyectos que impulsa la marca.

Actualmente Zertum impulsa cinco nuevos proyectos en desarrollo en Almería, Málaga y Jaén. Dos de ellos, MÁLAGARÍO y MÁLAGALUZ, están abiertos a inversión, con tickets de inversión mínima desde 16.000 y 25.000 euros respectivamente.

Los planes de futuro de la compañía pasan por activar entre 2 y 4 nuevos proyectos cada año, durante la próxima década en capitales andaluzas, con operaciones en estudio en la actualidad en Huelva, Málaga, Córdoba y Almería.