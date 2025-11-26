Málaga reúne a profesionales para analizar el auge de la inversión inmobiliaria y el papel clave del alquiler estable

Málaga volvió a convertirse este martes en centro del debate inmobiliario nacional. En un contexto marcado por cambios sociales, económicos y regulatorios, la ciudad acogió ... un encuentro organizado por Zertum, en el que expertos y profesionales analizaron la evolución del mercado residencial y las oportunidades que ofrece la capital andaluza a largo plazo.

Desde el inicio, los datos marcaron el tono de la jornada: el inmobiliario ha recuperado un papel protagonista en la asignación de capital en España, con un fuerte incremento de la inversión en 2024 y un claro liderazgo del segmento residencial. Andalucía —y especialmente Málaga— se confirmó como una de las regiones donde más atención está poniendo el inversor, en buena parte por el desajuste entre oferta y demanda de vivienda en alquiler.

Málaga: un mercado en máxima tensión

El análisis estadístico presentado reflejó una década de ascenso continuo en los precios de compraventa y alquiler, con Málaga alcanzando niveles históricos. Pero la demanda no crece solo por impulso demográfico o económico. Según los ponentes, existe un cambio estructural: hogares más pequeños, movilidad laboral, teletrabajo y mayores barreras de acceso a la compra.

«El alquiler ha dejado de ser una etapa transitoria para convertirse en una forma de vida prolongada», señalaron los expertos, destacando el auge del inversor largoplacista y la solidez estructural del mercado.

La vivienda en alquiler, un activo diferencial

Durante la jornada se compararon distintas clases de activo —hotelero, logístico, retail, oficinas y residencial—, destacando la posición singular del alquiler: acceso más asequible, mercado profundo, estabilidad de demanda y menor complejidad operativa.

Con rentabilidades brutas del 6–7 %, el residencial se sitúa por encima de alternativas financieras conservadoras, reforzando su atractivo para perfiles tanto patrimonialistas como ahorradores.

Nuevas vías de acceso al ladrillo

Otro bloque de la sesión estuvo dedicado a las nuevas herramientas que permiten invertir con tickets más bajos: SOCIMIs, plataformas reguladas de financiación participativa y empresas que ofrecen viviendas ya alquiladas. Estos modelos están ampliando notablemente el acceso a quienes antes quedaban fuera por falta de capital, tiempo o experiencia técnica.

Málaga y el impacto de las restricciones a las viviendas turísticas

La capital acaparó un apartado específico de la presentación. Las recientes limitaciones a nuevas viviendas turísticas en numerosos barrios están reorientando la inversión hacia el alquiler estable, donde la demanda supera ampliamente a la oferta disponible.

Los expertos destacaron que este escenario no reduce la actividad, sino que desplaza el capital hacia modelos profesionales, capaces de aportar vivienda de calidad y gestionar de forma eficiente el alquiler a largo plazo.

El modelo Zertum: democratizar la inversión inmobiliaria

En este contexto, Zertum presentó su modelo basado en vehículos accesibles, gestión integral y disciplina operativa. La firma explicó su estrategia en cuatro pilares:

• Selección profesional de oportunidades en microlocalizaciones con demanda sólida.

• Estandarización del producto para mejorar eficiencia, costes y experiencia del inquilino.

• Gestión centralizada del alquiler, desde comercialización y scoring hasta mantenimiento y control de morosidad.

• Reporting periódico con métricas reales orientadas a la rentabilidad neta.

El resultado es la posibilidad de invertir con tickets más accesibles, diversificar entre activos y capturar rentas estables sin necesidad de comprar un inmueble completo ni gestionar su operativa.

Un mercado que evoluciona hacia la profesionalización

El encuentro cerró con una conclusión compartida: el mercado residencial español —y especialmente el malagueño— atraviesa una etapa de madurez y profesionalización. La tecnología, los vehículos regulados y los modelos de gestión integral han hecho que el acceso al ladrillo ya no dependa del tamaño del patrimonio, sino de la selección, la disciplina y la visión a largo plazo.

Zertum se posiciona así como un actor clave en esta nueva etapa, combinando digitalización, conocimiento local y gestión técnica para impulsar oportunidades de inversión residencial en Málaga.